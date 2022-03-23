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Общество

Глава убитой семьи в Нижнем Новгороде обещал отправить близких «на облачко»

В Нижнем Новгороде нашли зарезанной семью из четырех человек

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В Нижнем Новгороде нашли мертвой семью из четырех человек. Среди них двое несовершеннолетних детей. Следствие проверяет версию о том, что отец семейства убил близких, а затем покончил с собой. По информации СМИ, ранее мужчина признавался жене, что хочет совершить суицид, а заодно убить ее вместе с детьми. Мужчину проверял психиатр, однако он отказывался лечиться.

Убийство произошло в доме № 5 по улице Минина. По данным следствия, жертвами стали мужчина в возрасте 43 лет, его 41-летняя жена, дети 10 и 4 лет. На всех телах были следы ножевых ранений.

Первой погибших нашла няня, работавшая в семье. Она пришла утром в квартиру, удивилась, что в доме стоит тишина, а затем увидела следы убийства. Как пишет Telegram-канал SHOT, няня увидела младшего ребенка в крови на диване, а остальных обнаружила прибывшая полиция. Отца, в частности, нашли в ванне.

В то же время Telegram-канал Ni Mash пишет, что няня нашла тела двух детей и их матери, отца же она не видела. Сначала женщина подумала, что пострадавшие живы, но без сознания, и вызвала скорую помощь.

СК показал видео с места преступления. На записи видно, что на полу квартиры в разных местах остались пятна, похожие на кровь.

По информации Telegram-каналов Ni Mash и 112, среди убитых — владелец крупной медицинской компании «Медстом» Василий Мельников. Фирма поставляет оборудование в больницы и частные клиники.

Ранее Мельников рассказывал о своих суицидальных наклонностях, передает SHOT. Недавно семья отдыхала на Мальдивах, во время отпуска бизнесмен признался жене, что хочет умереть, а также «отправить на облачко» ее и сыновей. После этого супруга несколько раз водила мужа к психиатру. Врач прописывал транквилизаторы, но мужчина отказывался их пить. После очередного разговора о планах «переехать на облачко» женщина ударила мужа, отмечает канал.

В МВД сообщили, что семья не состояла на учете в полиции. «Никто из жителей данной квартиры в органы внутренних дел с заявлением о совершении в отношении их противоправных деяний не обращался», — уточнила полиция.

Одна из соседок рассказала NN.RU, что почти все жильцы были знакомы между собой, но с этой семьей лично познакомиться не успели. Она уточнила, что в злополучный отпуск супруги уезжали только вдвоем на неделю, детей оставили дома.

«Мне еще показалось странным, что они на неделю оставили детей с няней. Вернулись только недавно. Пару дней назад. Мать жены с семейством была не дружна. Она не сидела с детьми. Возможно, они были в ссоре», — предположила соседка.

Она добавила, что слышала слухи о криминальном прошлом Мельникова. «Ходили сплетни, что глава семейства — с криминальным «автозаводским» прошлым. Первое время у него был охранник. Он ходил с Василием и даже его ребенка водил в школу», — отметила женщина.

Следственный комитет (СК) возбудил дело по «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Прокуратура Нижнего Новгорода организовала свою проверку по факту убийства.

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