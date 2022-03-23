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Общество

В Белгородской области России разорвался украинский снаряд. Власти региона сообщили о раненых

Губернатор Белгородской области ввел режим ЧС в регионе из-за снаряда, прилетевшего со стороны Украины

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»
В Белгородской области России взорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Пострадали несколько человек. Это не первый случай после начала спецоперации, когда Белгородская область попадает под украинские обстрелы. В конце февраля здесь были разрушены девять домов и также ранены местные жители. Власти предлагали населению приграничной территории уехать, и часть из них согласилась.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что прилетевший с Украины снаряд взорвался в одном из сел, но не уточнил, в каком именно.

«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. <...> Подробности о состоянии здоровья пострадавших сообщу чуть позднее», — сказал он.

Гладков добавил, что в селах Журавлевка и Нехотеевка введен режим ЧС. Это сделано для безопасности жителей.

Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет порядка 500 км. После начала спецоперации на Украине власти региона усилили контроль доступа на всех социальных объектах жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. В школах и детсадах муниципалитетов, которые граничат с Украиной, отменили очные занятия. По решению Росавиации, до 26 марта временно закрыт аэропорт Белгорода.

В день, когда началась спецоперация, 24 февраля, в Белгородской области разорвались несколько снарядов. Следственный комитет тогда сообщил, что регион обстреляли украинские военные.

«Двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения. Уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль», — указало следствие.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников уточнял, что один человек получил осколочное ранение. «Не тяжелая степень. <…> Выбило окно и стеклом порезало ногу», — пояснял он.

«У нас есть несколько разрушений, мы насчитываем шесть эпизодов. Где есть необходимость, все действия по оказанию помощи населению оказаны», — резюмировал Гладков.

СК возбудил тогда уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Гладков пообещал, что власти помогут жителям приграничных районов, чьи дома были полностью или частично разрушены.

На следующий день, 25 февраля, губернатор сообщил об «инциденте» в Журавлевке. Он прервал рабочую поездку и лично выехал на место, чтобы проверить обстановку. «Главное — пострадавших нет, разрушений нет», — заявил по итогу Гладков. Он также рассказал о «некоторых происшествиях» в Шебекинском городском округе, где также не было разрушений и никто не пострадал.

«Есть абсолютно характерные для нашего сложного времени события, но ситуация находится под контролем», — подытожил губернатор. О каких именно «инцидентах» шла речь, он не уточнил.

Тогда же Гладков сообщил, что желающие могут при помощи властей временно уехать из Журавлевки. В итоге переехали около 20 человек, которых разместили в Белгороде.

Всего в Белгородской области в начале спецоперации пострадали более 30 домов, уточнил Гладков 11 марта. Некоторые из них были настолько разрушены, что власти решили их снести и построить взамен новые. Все работы должны быть завершены к концу лета.

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