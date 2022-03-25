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Общество

Россия выходит из соглашения СНГ по пенсиям. Что это означает

МИД и Минтруд предложили отказаться от соглашения о пенсиях в СНГ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
Власти России запланировали выйти из соглашения о пенсиях в СНГ. Согласно ему, пенсионеры получают выплаты за весь трудовой стаж, приобретенный на территории СНГ. При этом неважно, в какой стране они работали, а в какой постоянно живут после выхода на пенсию. Соглашение было заключено после развала Советского Союза. С тех пор прошло около 30 лет, и теперь, по мнению властей, Россия тратит из-за договора неоправданно много денег.

Соглашение о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения заключено в 1992 году. Кроме России его подписали девять стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

По документу, пенсии для жителей этих государств назначают, учитывая весь трудовой стаж и заработок, приобретенные на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран СНГ с 1992 года. При этом пенсию человеку платит то государство, где он постоянно живет, даже если у него другое гражданство. Взаимные расчеты стран не проводятся (если только это не предусмотрено отдельными двусторонними договорами).

Таким образом, если мигрант из СНГ получает пенсию в России, то его работа в странах СНГ учитывается так, как если бы он все это время работал в РФ. Когда в России назначают пенсию, то его заработок в национальной валюте переводят в рубли по курсу на дату назначения пенсии.

Законопроект о выходе из соглашения подготовили Минтруд и МИД России, передает РБК со ссылкой на копию проекта. Он согласован с Минэкономразвития, Пенсионным фондом, Минфином, поддержан государственно-правовым управлением президента и Счетной палатой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Россию приезжает все больше мигрантов из СНГ, при этом растут и затраты на выплату им пенсий.

«При том что под него [соглашение] уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — пояснили власти.

Территориальный принцип договора также подразумевает рост финансовых обязательств государств, где, например, выше уровень пенсий или ниже возраст выхода на пенсию.

В законопроекте говорится, что соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако подчеркивается, что с даты подписания соглашения прошло 30 лет, и в странах — участницах соглашения произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения договора СНГ «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем», «не позволяют гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию».

По мнению властей, выход из соглашения сэкономит до 2,2 млрд руб. из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в период с 2023 по 2025 год.

Как собираются рассчитывать пенсии в СНГ теперь

Денонсировать соглашение Россия планирует 1 января 2023 года. Действующие пенсионеры не заметят изменений. Назначенные по старым правилам пенсии не будут пересматривать. А вот будущие пенсионеры будут получать выплаты по-другому.

Со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией) и с Таджикистаном Россия уже заключила многостороннее соглашение, по которому расходы на пенсию делятся между государствами по пропорциональной системе. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории. С Молдавией и Узбекистаном Россия ведет переговоры на тему будущего выплата пенсий.

Таким образом, в текущей ситуации из участников старого договора остается неясным только положение Украины. Если с ней не удастся заключить двусторонний договор, пенсии будут выплачивать по умолчанию в соответствии с национальным законодательством. При назначении пенсии в России стаж работы на Украине будут учитывать только в случае, если он приобретен до 1 января 1991 года.

«Ряд украинцев приезжали в Россию на длительный период времени и работали здесь официально, получая более высокие зарплаты, чем на родине, и отчисляя с них большие страховые взносы. После денонсации соглашения о пенсионных правах граждан СНГ Украина перестанет учитывать стаж, приобретенный в России, при начислении пенсии [поскольку Россия перестанет передавать информацию из ПФР]», — пояснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Что касается ЛНР и ДНР, в соответствии с договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, вопросы социального обеспечения граждан одной стороны на территории другой будут урегулированы специальными соглашениями.

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