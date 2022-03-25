Бизнесмена Тюрина оштрафовали на 375 тыс. рублей. Он пытался вывезти крупную сумму на Мальдивы

Суд назначил бизнесмену Владимиру Тюрину штраф в 375 тыс. рублей за попытку вывезти из России на Мальдивы $20 тыс. наличными, что в два раза превышает разрешенную на вывоз без декларации сумму. Сам предприниматель настаивал, что это была общая на двоих с его спутницей сумма, необходимая для совместного отдыха на островах.

Административный протокол в отношении Владимира Тюрина о попытке вывезти за границу крупную сумму наличности без декларации, а именно $20 тыс., составили сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево, когда предприниматель хотел вылететь на Мальдивы вместе с подругой. Это произошло 6 февраля 2021 года. Конфликт с сотрудниками таможни у Тюрина произошел после того, как он вышел из VIP-зала со своей подругой, проследовал к зеленому коридору для посадки на рейс. В протоколе инспектора указано, что деньги были обнаружены у предпринимателя только после осмотра его вещей.

Изначально административное дело таможня направила в Химкинский суд, но в итоге оно было перенаправлено в мировой участок по месту жительства предпринимателя — судебный участок №380 по Пресненскому району Москвы. Туда материалы по делу бизнесмена поступили три месяца назад, в январе начались слушания.

Как передает корреспондент «Газеты.Ru» из здания суда, Тюрин давал показания самостоятельно. Он заявил, что хотел вылететь на Мальдивы совместно со своей гражданской женой Татьяной. По его словам, для отдыха на двоих они совместно взяли $20 тыс. — деньги лежали в его барсетке. Тюрин сообщил, что сумма соответствовала разрешенной для вывоза без декларации — на двух человек. На аналогичной позиции настаивали два юриста предпринимателя, приводя аналогию с провозом родственниками алкоголя или общего количества других вещей. Однако судья Сергей Кирсанов с этими доводами не согласился и назначил бизнесмену штраф в размере 375 тыс. руб.

Бизнесмен и его юристы, ссылающиеся на показания понятого-свидетеля, также утверждают, что при остановке на посту Тюрин сразу же уведомил инспекторов о имеющейся сумме наличных на двух человек. Однако, по словам юристов, Тюрина и его гражданскую жену развели по разным сторонам, составили в отношении бизнесмена административный протокол по статье 16.4 КоАП (Недекларирование физическими лицами наличных денежных средств) и изъяли превышающую для провоза без декларации часть — $10 тысяч.

Представители защиты бизнесмена настаивают, что таможенники пытались получить с него $5 тыс. «на месте», но он пошел на принцип, опоздав на свой рейс.

«По сложившейся практике, Тюрин неоднократно летал [с такой же суммой] и другим таможенным инспекторам говорил, что у них n-ная сумма, которая не превышает $20 тыс. с супругой, и другие таможенные инспекторы реагировали нормально», — заявил адвокат Алексей Иванов.

Прося отменить протокол, юристы указывали на неопределенности таможенного законодательства, отмечая, что в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза граждане могут провозить без декларации не более $10 тыс., но при этом в законе отсутствуют «какие-то подзаконные нормативные акты, рекомендации, методические разъяснения, в том числе разъяснения сотрудников таможенных органов» в аэропортах, из-за чего происходят разные толкования ситуаций с провозом наличности.

Гражданская жена Тюрина показания в суде не давала. Не пришла на заседание и таможенный инспектор, составлявшая протокол на бизнесмена.

Вмененная предпринимателю административная статья предполагает наказание в виде штрафа размером от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств. Суд признал Тюрина виновным и назначил ему наказание по нижней планке.

«Признать Тюрина Владимира Анатольевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 375 тысяч 553 рублей 50 копеек», — постановил в пятницу судья Кирсанов, отметив, что

трактовка закона о распределении имущества при провозе через границу на членов семьи относится исключительно к близким родственникам, в число которых не входит гражданская жена.

Бизнесмен Владимир Тюрин имеет скандальную известность.

В 2017 году генпрокуратура Украины назвала его «подконтрольным ФСБ России криминальным авторитетом» и «фактическим заказчиком» убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который был расстрелян киллером в центре Киева в марте 2017 года. Одним из мотивов Тюрина, по версии украинского генпрокурора, были личные причины: вдова Вороненкова, российская оперная певица Мария Максакова ранее была гражданской женой Тюрина и имеет с ним общих детей.

В том же 2017 году Минфин США ввел санкции против Тюрина, в этом списке также значился десяток криминальных авторитетов, которых санкционным списком объединили в «Братский круг».

Кроме того, сама Максакова дважды обращалась в правоохранительные органы России с требованием возбудить в отношении Тюрина уголовное дело, в том числе по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии («вор в законе»), но ей было отказано. Также певица обращалась с заявлением к правоохранителям Испании, утверждают его адвокаты. Власти Испании еще 2006 году имели претензии к предпринимателю. Российские СМИ тоже указывают на криминальное прошлое Тюрина, отмечая его близкую связь с такими авторитетами, как Япончик, Дед Хасан и Шарко Молодой.