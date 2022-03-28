«Отбыл половину наказания». С Кирилла Серебренникова сняли судимость

Кирилл Серебренников — основной фигурант дела «Седьмой студии» — отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений. Поэтому условное осуждение для режиссера было отменено, с него также сняли судимость, пояснили в Хамовническом районном суде Москвы. О деле Серебренникова — в материале «Газеты.Ru».

Хамовнический районный суд Москвы в понедельник, 28 марта, отменил наказание — три года лишения свободы условно — режиссеру Кириллу Серебренникову. Решение опубликовано на сайте инстанции. Серебренников расплатился по делу «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества режиссера Кирилла Серебренникова, который... 28 марта 19:05

«Отменить условное осуждение, назначенное по приговору Мещанского районного суда города Москвы от 26 июня 2020 года в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича, и снять судимость», — говорится в постановлении.

Серебренников был главным фигурантом по уголовному делу «Седьмой студии». Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. руб. Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. руб., а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф в 300 тыс. руб.

Позднее виновной по делу признали также экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Суд также постановил освободить ее от наказания, так как срок заключения она фактически отбыла в СИЗО и под домашним арестом. Кроме того, ее обязали выплатить сумму ущерба — 129 млн руб. — солидарно с Серебренниковым, Итиным и Малобродским.

Как пояснили корреспонденту РИА «Новости» в Хамовническом суде, судимость с Серебренникова сняли, поскольку он отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений.

Суть дела

Еще одна фигурантка дела ― бывшая глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум — признана виновной в халатности. От наказания в виде штрафа суд освободил ее по истечении срока давности.

Свою вину никто из них не признал. Кириллу Серебренникову отменили условный срок Суд отменил условный срок режиссера Кирилла Серебренникова по делу Седьмой студии, сообщает ТАСС со... 28 марта 19:05

По данным обвинения, фигуранты похитили из бюджета 129 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах АНО, основанной Серебренниковым, на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

В приговоре утверждается, что Серебренников и Итин знали заранее о выделении денежных средств и, обманув сотрудников Минкульта, создали «сплоченную группу». Позже к ним присоединился Малобродский.

В ноябре 2020 года Мосгорсуд признал приговор законным. Серебренников приговор не обжаловал, но все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.

Через год — в ноябре 2021-го — стало известно, что Серебренников и другие фигуранты возместили государству ущерб в размере 129 млн руб. Сам режиссер говорил, что у него нет денег на выплату этой суммы — по его словам, «люди со всего мира начали сбор средств для того, чтобы выкупить его».