«Спрос на отдых и высокие инфляционные ожидания». Что ждет гостиничный бизнес

В России 26 апреля вступит в силу закон об обнулении ставки НДС для гостиниц и других средств размещения. Какие трудности испытывают российские отельеры на фоне санкций и ухода иностранных серверов бронирования с отечественного рынка, кому поможет новая мера поддержки бизнеса и как еще можно сохранить отрасль — в материале «Газеты.Ru».

Законопроект об обнулении ставки НДС

26 марта президент России Владимир Путин подписал законопроект об обнулении ставки НДС для российских гостиниц и других средств размещения. Мера рассчитана на пять лет.

Как заявили в Ростуризме, за пять лет льготного периода с нулевой ставкой гостиничный бизнес в стране может выйти на операционную безубыточность и поможет решить проблему острого дефицита качественных и современных отелей в стране.

«Льготная ставка НДС на услуги гостиниц для работающих объектов будет действовать в течение ближайших пяти лет – до 2027 года. Для новых отелей – пять лет с даты открытия», – объяснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Помимо прочего, новый законопроект, наряду с мерами нацпроекта по туризму, поспособствует поддержанию на рынке комфортного соотношения цены и качества в отрасли, а также позволит сделать туристическую отрасль конкурентоспособнее и привлечь новых инвесторов, предполагают в Ростуризме.

Поможет ли «обнуление»

Как говорит управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, решение об обнулении ставки НДС смело можно назвать прорывом для развития отрасли гостиничного бизнеса.

«Ранее в России действовала ставка НДС 20%, и она была одной из самых высоких в мире. В нынешних условиях обнуление ставки поможет не только действующему гостиничному бизнесу, но и вновь открывающимся гостиницам и турбазам встать на ноги», – утверждает эксперт.

По его словам, решение прежде всего простимулирует спрос на внутренний туризм, который, несмотря на объективно возросший к нему интерес у россиян, так или иначе остается под ударом в связи с растущей инфляцией и, как следствие, невозможностью многих граждан позволить себе дорогостоящие туры по стране.

«На фоне растущей инфляции рост цен неизбежен – ценовой скачок к летнему периоду ожидается до 30%. Обнуление ставки НДС позволит гостиницам сдержать рост цен на свои услуги и сделать проживание более доступным», – отмечает Паюшин.

Отельер и эксперт в сфере гостиничного бизнеса Эдуард Демидов добавляет, что сегодня туристическая отрасль является одной из ведущих российских отраслей экономики страны, но вместе с этим самой пострадавшей за последнее время: сначала из-за пандемии коронавируса, затем из-за событий на Украине и санкций.

«Из-за этих факторов все меры, которые оказывает государство, будут иметь огромное влияние на перспективы реанимации и развития отрасли в целом», – говорит Демидов.

По мнению отельера, меры поддержки существенно помогут малому гостиничному сектору страны, например мини-отелям и апартаментам, а также объектам размещения, которые вынуждены были приостановить свою деятельность из-за разорения. Также подписание законопроекта способствует открытию новых гостиничных объектов в стране, поможет улучшить качество сервиса в объектах размещения, добавил Демидов.

Идеолог и основатель курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Мария Грудина также отмечает, что новое решение сделает проекты в гостиничной сфере окупаемыми в более короткие сроки.

«Законопроект способствует снятию налоговой нагрузки и поможет бизнесу расти и вкладывать свободные теперь уже средства в собственное развитие», – сказала она.

Текущие проблемы

Как замечает генеральный директор УК «РосинвестОтель» Кирилл Иртюга, несмотря на то что снижение ставки – важный шаг для отельного бизнеса, существует ряд вопросов, которые нужно решать в комплексе задач.

«Обнуление НДС не затрагивает малые объекты размещения, которые работают на упрощенном налогообложении. Въездной поток практически остановился. Себестоимость бизнеса изменилась. Снизилась и платежеспособность населения», – констатирует он.

Также, по его словам, трудности есть и с качественным персоналом, а также предложениями на рынке. Последнее по итогу может привести к повышенному спросу и цене, предостерегает эксперт.

Среди трудностей, с которыми столкнулся гостиничный рынок сегодня, эксперт в сфере гостиничного бизнеса Эдуард Демидов выделяет закрытие воздушного пространства, отмену международных туристических направлений, уход иностранных компаний с российского рынка и изменение конъюнктуры рынка.

Генеральный директор УК «РосинвестОтель» ко всему прочему добавляет, что в настоящий момент в России идет передел рынка после ухода сервиса бронирования booking.com. Возрастает конкуренция среди отечественных сервисов бронирования услуг проживания.

«Комиссия booking.com составляла от 15–17%, тогда как российские сервисы подняли размер вознаграждения до 22–25%», – указывает эксперт.

Также среди проблем можно выделить уход с рынка иностранных производителей химии, расходных материалов, кухонного оборудования, что создает трудности для новых и реновируемых гостиниц, отметил Иртюга.

Вдобавок к этому, продукты питания и алкоголь возросли в цене, а многие иностранные компании перестали поставлять оборудование и работают в рамках оказания сервисных услуг.

«Из-за этих факторов гостиницы заняли выжидательную позицию, оценивая рыночную ситуацию с возможностью понимания рентабельности бизнеса в новых условиях», – полагает Иртюга.

И положению «оценки текущих способностей» способствует с одной стороны спрос на летний сезон и санаторно-курортный отдых даже в отсутствии прямого авиасообщения в тот же Крым и некоторые города Краснодарского края, а с другой стороны — рост цен.

«Цены растут на расходные материалы, питание, средства гигиены. Сейчас у отрясли высокие инфляционные ожидания, это будет вынуждать отельеров реагировать и корректировать цены», – указал Кирилл Иртюга.

На это все, по его словам, накладывается отсутствие авиасообщения, что вызывает дополнительные затраты на транспортную составляющую для гостей.

Как следствие, по подсчетам онлайн-сервиса бронирования гостиниц и квартир Tvil.ru, спрос на майские туры в Крым и Анапу снизился на 25-50%.

Тем не менее, меры поддержки, которые сейчас предпринимает Ростуризм (НДС, программа туристического кэшбека), дают гостиницам время выстроить стратегию продаж и подготовиться к принятию гостей в устойчивой позиции, констатирует эксперт.

Как сохранить отрасль

Как полагает отельер Демидов, основной проблемой для отрасли на сегодняшний день будет являться создание и организация мероприятий любого типа и формата бизнес-туризма, mice-туризма и медицинского туризма. При этом, по его мнению, не факт, что нужно помогать индустрии.

«Факт, что нужно обеспечить ее работой и загрузкой. Более того, это же может послужить рождению и организации новых площадок, связанных с подписанием контрактов и договоров по вопросу импорт замещения во многих областях экономики», – считает эксперт.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя, член Общественного совета при комитете ГД и Экспертного совета по туризму Наталия Стамбульникова тем временем отмечает, что гостиничному бизнесу, особенно курортному, пошло бы на пользу продление туристического кэшбека в летний период.

«Чтобы, помимо июня, туристы получали скидку еще и в июле, августе и сентябре», — заметила она.

Гендиректор «РосинвестОтеля» Иртюга также добавляет, что оценивать эффективность господдержки и предложения каких-то новых мер в целом сейчас сложно, потому что картина меняется каждый день. Но меры поддержки, так или иначе, существуют, пусть и не все программы вступили в силу.

Так, снижение комиссии по эквайрингу до 1% сегодня – действенная мера, которая позволит гостиницам получить значительную экономию, отмечает он. Постановление от 19 февраля 2022 года дает возможность получить субсидии на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализацию других инициатив.

С помощь господдержки сегодня возможно закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды.

«На ближайшие три года в федеральном бюджете на указанные цели предусмотрено 12,9 млрд рублей», – говорит Иртюга.

Член Экспертного совета по туризму Стамбульникова в свою очередь подытоживает, что на данный момент курортный бизнес пострадал меньше всего потому, что иностранные каналы для них давно не являются рабочими.

Например, Крым под санкциями с 2014 года, и на данный момент неприятностей они не испытывают.

«Я всегда говорю, что 80% продаж у хорошего отельера должны быть прямыми и только 20% могут способствовать туроператоры, турагенты и другие площадки. Если у кого-то дело идет не так – он плохо работает, не там экономит. Чтобы не страдать – нужно заниматься прямыми продажами», – советует эксперт.

И добавляет, что те меры, которые сейчас принимает государство, дают бизнесу хорошее подспорье. А в условиях санкций отрасль может научиться «шевелиться» и «думать на перспективу».