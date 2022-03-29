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Общество

«Выбор между плохим и еще худшим». Почему отключат безлимитный интернет

Эксперт Сиволобов рассказал, у кого расходы на связь могут вырасти на 30%

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Владимир Гердо/ТАСС
Минцифры порекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы для россиян — в условиях санкций большой объем трафика создает нагрузку на дефицитное импортное оборудование. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» заявили, что операторы уже скоро могут начать менять тарифную линейку, а для импортозамещения оборудования нужно не меньше двух лет. А юрист рассказал, что при односторонней смене тарифа пользователи могут начать судиться с операторами.

Дефицит оборудования

Минцифры попросило операторов мобильной связи ограничить потребление трафика россиянами и ограничить безлимитные тарифы. Об этом говорится в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, которое оказалось в распоряжении СМИ.

В письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».

Объясняется это тем, что для обеспечения исполнения указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи»,

необходимо обеспечить равномерную нагрузку на сеть.

В ведомстве пояснили, что интернет-трафик российских операторов связи ежегодно растет более чем на 50%.

«С учетом дефицита оборудования в условиях санкций у операторов могут возникнуть объективные сложности сохранения темпа развития сети. В связи с этим Минцифры России посчитало необходимым рекомендовать операторам равномерно распределить нагрузку на сети», — говорится в сообщении.

Для равномерного распределения нагрузки в Минцифры предлагают «ограничить предложения безлимитных тарифов, а также при необходимости рекомендуется пересмотреть «наполнение тарифов».

«У мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых архивных тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету. Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи», — добавили в министерстве.

Операторы уже успели отреагировать на инициативу профильного министерства — и ограничения оценили положительно. Комментарии МТС, «Мегафон» и Tele2 опубликовало агентство ТАСС.

«Мы разделяем озабоченность министерства. Однако в своей практике мы никогда не злоупотребляли безлимитами. Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть», – сообщили в пресс-службе Tele2.

«Рекомендация выглядит рациональной в условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей», – заявили в «Мегафоне».

«Это решение позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета», – добавили в МТС.

Не ожидали полной заморозки поставок

Ситуация с поддержкой работоспособности сетей напряженная, говорит руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев.

«Когда российские операторы создавали складские резервы оборудования, запасных частей и расходных материалов, они не ожидали полной заморозки поставок со стороны всех иностранных вендоров. Формально в тексте документов о вводе санкций есть указание на то, что для гражданских сетей может быть сделано исключение. Однако никто из вендоров не рискует в текущей ситуации начать поставки. Сейчас российские власти и бизнес в плотном контакте работают над решением проблемы», — отметил он.

Для поддержки работы инфраструктуры операторы будут сначала брать оборудование со складов. Следующий шаг — это перенос, например, базовых станций, серверов и так далее с некритичных участков в ключевые узлы сети, отметил эксперт.

«Весьма вероятно, что игроки рынка попытаются завозить подержанное оборудование по «серым схемам», конкурируя с африканскими операторами — сейчас для этого создаются юридические и прочие условия. Также существует шанс возобновления поставок, хотя пока, особенно относительно европейских вендоров, это кажется маловероятным», — сказал Лаконцев.

При этом шансы для импортозамещения есть, считает он. По его словам, в части создания отечественных решений сделан большой технологический задел — в России уже есть собственные базовые станции 5G и LTE. Однако из-за санкций сроки готовности этого оборудования к серийному производству сдвинулись. Сейчас обсуждаются планы по реорганизации разработки в новых условиях, чтобы обеспечить выход на производственный образец к 2024 году.

«Операторы вынуждены работать в условиях полной остановки поставок иностранного оборудования. Четкой даты нормализации ситуации ни у кого нет. В этом случае оптимальная стратегия очевидна: остановить стройку новых и развитие существующих сетей, переносить оборудование с малоценных участков в наиболее нагруженные сегменты, и, к сожалению, снижать объемы пакетов трафика при сохранении ценовых уровней тарифов в рамках инфляции.

Общая логика заключается в том, чтобы абоненты с высоким потреблением интернета перешли на проводной широкополосный доступ в связке с Wi-Fi», — добавил замруководителя Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Александр Сиволобов.

Даже не заметят

Впрочем, как утверждает Сиволобов, многие владельцы безлимитных тарифов даже не заметят изменений, так как их реальное потребление именно в мобильной сети по факту было небольшим: спасало широкое распространение Wi-Fi. Те же, кто активно использует именно мобильный интернет и не хочет искать Wi-Fi, столкнутся с ростом цен из-за необходимости докупать пакеты трафика.

«У этих категорий абонентов месячные расходы могут вырасти на 30% и даже больше. Часть из них подключится к домашнему или рабочему Wi-Fi — на это все и рассчитано. Неприятно, но важно помнить, что с точки зрения сохранения качества связи и покрытия сетей — это выбор между плохим и еще худшим сценариями», — сказал эксперт.

Ограничения не коснутся лишь домашнего интернета, добавил он. В пресс-службе Минцифры это подтвердили «Интерфаксу»: министерство не считает необходимым ограничение провайдерами безлимитных тарифов домашнего интернета.

Шансы в суде

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов в свою очередь объяснил, имеет ли право оператор сотовой связи в одностороннем порядке изменить тарифный план абонента — например, убрать безлимит.

«Ответ на этот вопрос дает актуальное законодательное регулирование. В частности, подп. «е» п. 24 «Правил оказания услуг телефонной связи» (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. № 1342) всего лишь обязывает оператора извещать абонента об изменении тарифных планов не позднее, чем за 10 дней до этого», — отметил он.

Однако пункт 1 статьи 44 Закона «О связи» гласит, что операторы оказывают услуги на условиях договора, заключенных с абонентом. Как поясняет юрист, это означает, что операторы не имеют права повышать тарифы в одностороннем порядке. По его словам, операторы часто лишь уведомляют о предстоящих изменениях (как того требуют «Правила оказания услуг телефонной связи»), однако чтобы это не считалось нарушением, закон «О связи» предписывает получать согласие абонента.

В случае, если вы решите побороться за старый тариф, шансы на победу есть, если суд примет во внимание закон «О связи», а не только «Правила оказания услуг телефонной связи», указывает Кузнецов.

«Подобные условия противоречат закону и есть шанс добиться отмены такого решения оператора. В обычных условиях. А вот в ситуации, когда подобное решение предложено со стороны профильного ведомства, шансы на успех невысоки. Однако, есть еще один вариант — получение компенсации во внесудебном порядке. Для этого сначала необходимо составить претензию и направить ее в адрес оператора. На рассмотрение такой претензии законодательством установлен срок в 30 дней (п. 7 ст. 55 Закона о связи)», — подытожил юрист.

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