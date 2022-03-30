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Общество

Моральный вред на миллионы рублей. Что известно о коллективном иске к «Яндекс.Еде»

Юрист оценила перспективы иска к «Яндекс.Еде» за распространение персональных данных

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Курьер службы доставки «Яндекс.Еда»

Курьер службы доставки «Яндекс.Еда»

Максим Блинов/РИА «Новости»
Клиенты компании «Яндекс.Еда» подали коллективный иск на общую сумму 3,3 млн рублей из-за утечки персональных данных, произошедшей в начале марта. Его зарегистрировали в Замоскворецком суде. Дата рассмотрения пока не назначена. По оценкам юристов, с сервиса также могут взыскать убытки, если будет доказан ущерб, нанесенный клиентам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Замоскворецкий районный суд зарегистрировал первый в Москве иск к компании «Яндекс. Еда», допустившей массовую утечку персональных данных своих пользователей. Об этом в среду, 30 марта, сообщило РИА «Новости».

«В суд поступил иск к компании «Яндекс.Еда», истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. руб. за массовое распространение персональных данных», — рассказала пресс-секретарь инстанции Анна Днепрова.

По ее словам, дата первого судебного заседания по этому делу пока не назначена. Эту же информацию подтвердил ТАСС и директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы истцов.

«К нам обратились 33 человека, от их имени мы подали коллективный иск из-за утечки персональных данных пользователей, что является нарушением закона «О персональных данных».

Каждый из истцов требует компенсацию в 100 тыс. рублей, общая сумма компенсаций может составить 3,3 млн рублей. По практике суды редко назначают такую сумму, но мы все равно надеемся на максимально возможную компенсацию», — рассказал собеседник агентства.

Суть дела

Напомним, 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных своих пользователей, объяснив произошедшее недобросовестностью одного из сотрудников. Позднее появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, код от подъезда и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов за полгода.

По данным «Яндекса», утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

По оценкам независимого юриста Дарьи Ахтырко, клиенты сервиса, чьи данные «утекли» в Сеть, имеют право подать иски о возмещении морального вреда, а также убытков, если им был нанесен ущерб. «По моему мнению, было бы правильнее подавать иски каждому гражданину в отдельности, поскольку моральный ущерб невозможно оценить для всех одной суммой. Для кого-то вред выражен только в небольшом беспокойстве насчет данных, а кого-то это приведет в кабинет к врачу с бессонницей или нервным истощением. Естественно, что компенсация в этих случаях будет разной.

Также можно взыскать убытки с компании, если доказать, что данными воспользовались третьи лица, действия которых повлекли за собой ущерб для клиента, и суд установит причинно-следственную связь между этими событиями.

Размер компенсации морального вреда может варьироваться от 5 тысяч до миллионов рублей, практика по вопросу компенсации морального вреда в России неоднозначная, но чаще удовлетворяется менее половины от заявленного требования», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

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