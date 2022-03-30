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Общество

Обновление распорядка: заключенным дадут электрочайник и щипчики для ногтей

Минюст предложил смягчить правила распорядка в СИЗО и колониях

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
Минюст РФ разработал изменения в правила распорядка СИЗО, колоний и исправительных центров. Предлагается, среди прочего, упростить доступ в места лишения свободы священникам, улучшить медицинскую помощь, увеличить количество разрешенных в тумбочке книг, разрешить электрочайники и электронные книги. Арестанты также получат право совершать банковские денежные переводы.

В России могут изменить правила внутреннего распорядка (ПВР) в колониях, СИЗО и исправительных центрах. Соответствующие поправки в ПВР подготовило Министерство юстиции, передает ТАСС.

Предлагается «улучшить оказание медицинской помощи, условия содержания под стражей и отбытия наказания, а также снять часть устаревших ограничений».

Частные клиники

Арестанты и заключенные смогут обращаться за медпомощью в частные медицинские учреждения – за плату. Сейчас среди платных медуслуг есть только отдельные виды лечения и установка зубных протезов. Кроме того, заключенные смогут дистанционно приобретать лекарства через администрацию учреждения — при наличии денежных средств и врачебных показаний.

Минюст также предлагает заменить ежедневную выдачу лекарств в установленных дозах на разрешенный трехдневный запас препаратов, прописанных для непрерывного приема. Кроме того, в медорганизации уголовно-исправительной системы заключенные смогут получать выписки о состоянии здоровья.

Обратиться за помощью врача можно будет не только во время обходов камер сотрудниками ФСИН, но и через информационные терминалы, которые планируется устанавливать в камерах.

В экстренных случаях медпомощь должна оказываться при обращении, незамедлительно.

Наконец, при наличии у заключенного телесных повреждений, травм или отравлений тюремный врач должен будет выдать ему на руки копию заключения по результатам медосвидетельствования. Вторую копию будут приобщать к личному делу, третью — к его медицинской карточке.

Разрешат лежать на кровати днем

Ряд поправок касается бытовых условий жизни заключенных. Вместо утренней проверки в СИЗО предлагается применять технические средства идентификации личности – не постоянно, но «чаще». В колониях же такие проверки предлагается проводить постоянно.

Дополнение ждет одно из самых известных требований в местах лишения свободы – заправлять кровать после подъема. Предлагается разрешить находиться на заправленном спальном месте в неотведенное для сна время.

В тумбочках возле кроватей можно будет хранить фотографии, и не 5, а 10 книг и журналов.

Прописаны новые нормативы похода в душевую – в СИЗО каждый день принимать душ смогут беременные женщины и женщины с детьми до трех лет. Душевые кабины должны быть расположены в их камерах. В колониях и иных местах лишения свободы женщинам душ должен быть положен не менее трех раз в неделю. Каждый день мыться могут также инвалиды первой и второй группы вне зависимости от пола.

Разрешить планируется банковские денежные переводы, а не только почтовые. Действовать они будут в обе стороны – и с воли, и на волю.

Расширен список разрешенных предметов

Согласно новой редакции ПВР, заключенные в СИЗО смогут пользоваться электробритвами, электронными градусниками и батарейками к нему, инвалидными колясками по разрешению врача, алюминиевой и пластиковой посудой, многоразовыми контейнерами для продуктов, салфетками, тряпками для уборки, получат комплект термобелья.

Кроме того, разрешены будут продукты, не требующие тепловой обработки.

В списки разрешенных предметов в колониях включат CD- и DVD-диски, документы, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся вопросов реализации прав и законных интересов арестантов, нательное и нижнее белье, носки, тапочки, постельное белье.

Разрешат пользоваться электрочайниками заводского производства, электронными книгами (ридерами) – за плату администрации или же от следователя, суда и образовательного учреждения.

Ридер будут выдавать бесплатно тем, кто отбывает срок на облегченных условиях или в колонии-поселении.

«Поселенцам» также разрешат иметь часы, посуду из стекла, керамики и металла, щипчики для ногтей без колюще-режущих элементов и пилочек, а также спортивное питание.

За деньги заключенные смогут отправлять электронные письма через администрацию учреждений. Кроме того, осужденные смогут покупать в розничных магазинах спортивную обувь и книги. За свой счет разрешат заказывать пошив одежды и обуви гражданского образца, химчистку одежды.

Спорт на прогулке

Арестанты смогут заниматься во время прогулок физкультурой. Час спорта в сутки будет у несовершеннолетних заключенных. За дополнительную плату спортом смогут заниматься взрослые заключенные — в специальных залах.

Досмотры в одежде

В ходе личного досмотра предписывается максимально применять техсредства, а не раздевать человека донага. Для полного личного обыска должна использоваться ширма.

Хорошо яичко ко Христову дню

Священникам предлагается разрешить в дни религиозных праздников «при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований могут передавать подозреваемым, обвиняемым и осужденным на лишение свободы готовые к употреблению продукты питания, в том числе сухие кондитерские изделия, куличи, вареные яйца».

Услуги священнослужителей в СИЗО предлагается оплачивать не за личный счет арестованных. В колониях встречи со священнослужителями смогут предоставляться осужденным на лишение свободы без ограничения их числа в присутствии представителя администрации. По заявлению осужденного личная встреча, в том числе для проведения религиозных обрядов и церемоний, предоставляется наедине и вне пределов слышимости третьих лиц, только под видеокамерой.

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