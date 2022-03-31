«Ничего еще не закончилось»: российские ученые подвели итоги пандемии

Ведущие российские инфекционисты, эпидемиологи и вирусологи подвели клинико-эпидемиологические итоги гриппа и COVID-19 за 2021-2022 год на симпозиуме, который состоялся 29 марта в рамках XIV Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В.И.Покровского «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы».

Опасность сохраняется

Повестка этого года сфокусирована на актуальных вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Российской Федерации, главный из которых – итоги двух лет пандемии.

«Ничто не закончилось, ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. И каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост», — дала оценку текущей ситуации с COVID-19 в России главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках конгресса.

COVID-19 постепенно принимает признаки ОРВИ сезонного характера, однако сохраняет все признаки особо опасной инфекции, особенно для пациентов из групп риска. Опасность таится и в схожести симптоматики COVID-19, гриппа и сезонных ОРВИ. Ученые всего мира находятся в поиске универсальных противовирусных препаратов, изучают уже известные молекулы, к которым относится умифеновир. В общей сложности было проведено более 120 доклинических и клинических исследований умифеновира, около трети из них – зарубежные • Исследовательский институт Скриппса (США) подтвердил активность умифеновира Читать дальше

Современный подход к лечению

Симпозиум «Клинико-эпидемиологические итоги гриппа и COVID-19 в сезоне 2021–2022. Прогнозы на будущее» под председательством главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России Владимира Чуланова и академика Виктора Малеева дал срез последних исследований, проведенных в России и в мире в отношении коронавирусной инфекции. Темами докладов стали «Особенности вирусологии и эпидемиологии вируса гриппа в текущем сезоне» (Е.И.Бурцева), «Противовирусная активность в отношении коронавирусов: доклинические исследования в России» (И.А. Ленева), «Доказательства родом из практики. Результаты фармакоэпидемиологического исследования при СOVID-19» (Н.Ю. Пшеничная).

По словам спикера симпозиума, д.б.н., заведующей лабораторией экспериментальной вирусологии отдела вирусологии им. О.Г. Анджапаридзе ФГБНУ «НИИВС им. И.И.Мечникова» Ирины Леневой, говорившей об умифеновире как универсальном противовирусном препарате, «при его приеме происходит блокада проникновения вирусов в клетку».

«Он напрямую действует на самые разные респираторные вирусы, не затрагивая иммунитет человека. Этот механизм действия на конкретные белки вирусов хорошо изучен. Если мы говорим о различных штаммах COVID-19, в том числе «омикроне», это происходит за счет блокады шипикового белка. В случае с гриппом - это гемагглютинин. Препарат входит в рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19», — отметила она.

«Главный принцип, — заключила Ленева, — это раннее начало приема противовирусных препаратов широкого спектра действия на амбулаторном этапе лечения, что способствует снижению риска развития осложнений».

«Симптомы всех острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе гриппа и COVID-19, очень похожи. Для точной диагностики причины заболевания требуется время, которого у нас нет, потому что чем раньше начинается адекватное лечение, тем оно эффективнее», — сообщила еще одна участница симпозиума, Елена Бурцева.

По ее словам, своевременное начало лечения снижает риск осложнений, и при первых симптомах ОРВИ следует незамедлительно начинать принимать противовирусные препараты прямого действия – такие, как умифеновир (например, «Арбидол»). Важно соблюдать курс приема, не бросать прием противовирусного (по аналогии с антибиотиком), чтобы не дать вирусам вновь активизироваться и продолжить активное размножение. Именно курсовой прием может уберечь от осложнений.