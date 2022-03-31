Несладкое падение: москвичка судится с Бабаевской фабрикой из-за перелома позвоночника

Мещанский суд Москвы принял к производству иск к ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» от сотрудницы предприятия, которая требует выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей за непризнание производственной травмой перелом позвоночника, полученный при падении на работе. Кроме того, пострадавшая намерена взыскать расходы на еще не закончившееся лечение. Предприятие же считает, что несчастный случай не связан с производством, поскольку тому нет документального подтверждения.

Москвичка Марина Матыкина работает кладовщиком на московском предприятии «Кондитерский концерн Бабаевский», которое находится в здании на Малой Красносельской, с 2019 года. 30 сентября прошлого года она, как обычно, выполняла свои должностные обязанности — транспортировала продукцию. Но поскользнулась, в результате чего упала спиной на пол и ощутила сильную боль. К медикам пострадавшая обратилась не сразу, а только спустя полторы недели. Впоследствии у нее диагностировали перелом позвоночника и госпитализировали.

«За медицинской помощью обратилась не сразу, поскольку делала уколы обезболивающих препаратов, надеялась, что это болевой шок и продолжала трудиться»,

— пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» истица, отметив, что «в течение недели боли в спине, переходящие в ноги, усиливались, обезболивающие препараты уже не помогали», и тогда она обратилась в травмпункт, откуда ее на автомобиле скорой помощи направили в больницу.

Уже в больнице ей поставили диагноз «перелом 12-ого грудного и 2-ого поясничного позвонков», утверждает Матыкина. По ее словам, для определения степени утраты трудоспособности ей нужен документ — акт о несчастном случае на производстве, — но в его выдаче руководство «Бабаевского» отказало. Кроме того, руководство также отказалось признавать факт производственной травмы, обосновывая это тем, что событие несчастного случая «не нашло своего документального подтверждения». Поскольку к врачам она обратилась только спустя 10 дней после падения, работодатель считает, что травма была получена не на производстве. Но женщина настаивает, что сразу рассказала о своем падении на работе коллегам и этому есть свидетели.

Не согласившись с позицией работодателя, Матыкина решила добиваться компенсации через суд. В настоящий момент рассматривается ее иск с требованием о компенсации морального вреда, сообщила «Газете.Ru» сама пострадавшая.

В суде изданию рассказали, что Матыкина просит признать недействительным акт о непризнании производственной травмы и обязать Бабаевскую фабрику составить новый акт — о тяжелом несчастном случае на производстве, а также взыскать с предприятия компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Помимо компенсации морального вреда, жительница столицы планирует взыскать с работодателя расходы на лечение и адвоката. «Исковые требования к «Бабаевскому» о компенсации лечения и судебных расходов я планирую предъявить позже. После, надеюсь, выздоровления, поскольку на данный момент лечение не окончено и итоговая сумма не известна», — пояснила она.

Официальной позицией концерна издание не располагает, «Газета.Ru» направила предприятию запрос.

Мещанский суд Москвы назначил слушание дела по существу на 20 апреля.

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» — одно из старейших и крупнейших кондитерских предприятий Москвы и России, говорится на официальном сайте предприятия. С 2003 года Концерн входит в холдинг «Объединенные кондитеры», который в свою очередь принадлежит АО «Грэйсон-М», а 82% этой компания принадлежат фирме с Сейшельских островов. Выручка Концерна «Бабаевский» за 2020 года, согласно последнему отчету, составила более 9 млрд руб.