С 1 апреля семьям с детьми рассчитают новую выплату. Деньги начнут начислять с 1 мая

Новое пособие от государства смогут получать семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, размер среднедушевого дохода в которых не превышает прожиточный минимум. Соответствующий указ 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля, а начислять их начнут с 1 мая. Размер в зависимости от обстоятельств может составлять 50%, 75% и 100% от региональной величины прожиточного минимума для детей.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 31 марта, подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей от восьми до 17 лет. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Несмотря на инфляцию». Тарифы на ЖКУ не будут повышать больше, чем планировали Минстрой не планирует увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня. Отрабатываются разные... 28 марта 17:55

«В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ», — отмечается в тексте.

Деньги смогут получать семьи, размер среднедушевого дохода в которых не превышает величину прожиточного минимума в регионе.

В этом случае размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума для детей. Если же среднедушевой доход даже с учетом этой выплаты не превышает прожиточный минимум, то сумма выплаты увеличивается, передает РБК.

Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля, а начислять их начнут с 1 мая.

Их размер в зависимости от обстоятельств может составлять 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума для детей по региону, пишет ТАСС.

Какие пособия уже получают семьи с детьми

Подписанный указ дополняет комплекс мер по поддержке семей в РФ. Семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, могут оформить ежемесячное пособие на детей до трех лет. На первого ребенка пособие выплачивается из федерального бюджета, на второго — из маткапитала. Пенсии проиндексируют снова. Депутаты объяснили, за счет каких средств Внеочередная индексация пенсий — с учетом текущей инфляции — будет произведена в первой... 28 марта 14:14

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой не дотягивает до прожиточного минимума, также вправе получать пособие от государства в размере от 50%, 75% или даже 100% от прожиточного минимума. Отдельно в Минтруде РФ подчеркнули, что такую выплату можно получать за каждого ребенка.

Кроме того, беременные женщины, чей доход не превышает прожиточный минимум, могут получать пособие в размере 50% от его величины в регионе.

Также ранее сообщалось, что при комплексной оценке нуждаемости перестанут учитывать целевые средства — гранты и субсидии, полученные на развитие своего дела, налоговые вычеты и деньги, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества.

Как меняются расходы россиян

Согласно последнему исследованию «Ромир», в наибольшей степени россияне отметили рост своих расходов на продукты питания и лекарства. Рубль укрепляется, а цены не снижаются. Почему так происходит? Курс доллара снижается на протяжении последних четырех дней. Рубль отыграл значительную часть падения... 31 марта 17:23

Сильнее всего сократились расходы на развлечения, питание вне дома и деликатесы, мелкую бытовую технику и одежду. Жители страны также отметили снижение своих расходов на алкоголь, в том числе пиво. Также социологи отметили значительный рост расходов на средства личной гигиены и другие непродовольственные товары, а также корма для домашних животных.

«Заявленное изменение расходов демонстрирует не только их фактический рост. В первую очередь, это индикатор того, какие товары и услуги на самом деле являются предметами первой необходимости, на которые люди готовы тратить деньги даже в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. Также мы видим, в каких направлениях покупатели снижают свои траты, а значит, при изменении ситуации к лучшему в первую очередь вернут эти статьи расходов в свой бюджет», — отметил эксперт холдинга Илья Кацнельсон.