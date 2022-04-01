Первая в мире. В России зарегистрировали назальную вакцину от коронавируса

Доброволец во время вакцинации раствором для интраназального введения «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанным Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Она состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели. На данном этапе применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику у лиц в возрасте 18 лет и старше.

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», — сообщило ведомство 1 апреля. «До лета коронавирус не отступит». Когда начнется новый всплеск COVID-19 в России Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, однако снижение случаев инфицирования будет происходить медленнее... 17 февраля 16:38

Препарат включает в себя два компонента на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов. Вакцина вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме «прайм-буст».

Такая иммунизация, как указали в Минздраве, формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта.

«Назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови) и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — пояснили в пресс-службе. «Невозможно найти детей, кто не сталкивался с коронавирусом» В Москве для испытания вакцины «Спутник М» не нашлось детей 6-11 лет без антител... 16 февраля 10:32

На данном этапе применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику у лиц в возрасте 18 лет и старше.

Как говорил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, назальную вакцину планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от коронавируса.

Напомним, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что у 50 добровольцев, участвующих в испытаниях назальной вакцины, не обнаружили осложнений.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, препарат попадает непосредственно в носоглоточную полость, а эпителий этого участка очень уязвим для инфекций. Он отметил, что назальная вакцина дает меньше побочных эффектов, однако самый лучший вариант защиты от коронавируса — комбинированная защита, как внутримышечным, так и назальным препаратом.

Темпы вакцинации и распространения инфекции

По состоянию на 30 марта 2022 года Россия находится на 102-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 49,60% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data). «Пандемия далека от завершения». Всероссийские проверочные работы перенесли на осень В этом году всероссийские проверочные работы планируют провести с 19 сентября по 24 октября... 23 марта 07:32

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился за неделю с 49,7% до 48%, передает ТАСС.

За последние сутки, согласно данным федерального оперштаба, в стране выявили 19 164 заразившихся коронавирусом, от последствий заболевания скончались 342 человека. Условная летальность осталась на уровне 2,07%.

С начала пандемии в мире зафиксировали около 488,5 млн заражений коронавирусом и более 6,1 млн смертей. В России зарегистрировано 17 862 089 случаев заражения, умерли 369 064 человека.