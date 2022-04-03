«Повсюду были крики, тела и кровь». 5 лет теракту в петербургском метро

Пять лет назад, 3 апреля 2017 года, в метро Санкт-Петербурга произошел теракт — смертник пронес бомбу в вагон поезда и подорвал себя сразу после того, как машинист отъехал от станции. В тот день погибло 15 человек, не считая самого преступника. Свидетели случившегося рассказали «Газете.Ru», как услышали взрыв, помогали раненым и что чувствуют до сих пор.

«Злополучный поезд»

3 апреля 2017 года — особенная дата в памяти петербуржцев. В тот день террорист-смертник взорвал бомбу в вагоне, который находился в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек, не считая самого преступника, более сотни получили ранения.

Незадолго до взрыва бдительные пассажиры метрополитена заметили на станции «Площадь Восстания» бесхозную сумку — это было около 14.25, после чего сотрудники подземки закрыли обе станции на вход и выход. В этот момент от станции «Сенная площадь» отъехал поезд, и уже в 14.33 террорист подорвал самодельную бомбу.

«В тот день я был на станции «Сенная площадь», от которой отъехал этот злополучный поезд. Подойдя к эскалатору, чтобы выйти на улицу, я услышал хлопок, все замерли. Потом пошел запах дыма и суета. Было очень страшно», — вспоминает очевидец событий Иван.

Мужчина не смог вернуться обратно, чтобы посмотреть или помочь, в этом не было необходимости — машинист поезда принял решение довести состав до следующей станции, чем спас жизни сотен людей.

«В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо, они упали в обморок. Все произошло на ходу, поезд не останавливался. На «Технологическом институте» все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10—15 точно», — рассказывал один из пассажиров СМИ.

Мощность взрывного устройства составила около 200—300 граммов в тротиловом эквиваленте. Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на «Площади Восстания», было снаряжено поражающими элементами. Его обезвредили взрывотехники. Это устройство имело дистанционное управление, и при обезвреживании была временно заглушена мобильная связь. Мощность указанного взрывного устройства составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, само устройство было замаскировано под огнетушитель.

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«Это страшно»

То, что происходило в момент прибытия раскуроченного поезда на станцию, впечаталось в память Елены на всю жизнь — женщина стояла на станции, ей нужно было доехать до магазина на метро, чтобы купить дочке подарок.

«Мы стояли на станции «Технологический институт» и ждали поезд, потом потянуло дымом и еще каким-то запахом, который был похож на химический.

Мне сложно это вспоминать, повсюду были крики, тела и кровь.

Я побежала помогать раненым, отводила их от вагона и передавала в руки спасателей. Это страшно. Спустя минут 20 мне самой стало плохо, потому что выдержать едкий дым было невозможно», — сказала она.

Женщина выбралась из метро, но на улице было не лучше — суета, машины скорой помощи и толпа людей. Кое-как ей удалось добраться до дома — в городе сразу же образовался коллапс, но неизвестный мужчина довез ее совершенно бесплатно.

«Первым делом, зайдя в квартиру, я обняла свою дочь. Потому что, кто знает, если бы этот террорист решил бы взорвать через станцию, и в этом поезде могла оказаться я. Никогда не забуду это чувство, будто ускользнула от смерти», — рассказала Елена.

Тем временем и власти города дали указание всему общественному транспорту перевозить людей бесплатно. Аналогичное решение принял ряд операторов такси.

На тот момент губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился о введении оперативного плана на случай чрезвычайных происшествий. В 20.44 руководство метрополитена Санкт-Петербурга сообщило о частичном восстановлении работы метро. С утра 4 апреля Петербургский метрополитен начал работу в полном объеме по всем линиям и станциям, но некоторые станции временно закрывались из-за сообщений об угрозах, впоследствии они не подтвердились.

Последователь радикального ислама

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Изначально рассматривались бытовая и криминальная версии взрывов, наряду с версией теракта.

В СМИ сразу была распространена информация, что видеокамеры наблюдения в метро Санкт-Петербурга якобы засняли предполагаемого террориста — на фото был капитан ВДВ в отставке Андрей (Ильяс) Никитин. Он сам пришел в полицию и заявил, что невиновен — после проверки его отпустили.

На следующий день следствие установило, что смертником был 22-летний Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии. Тогда источник в правоохранительных органах рассказывал «Газете.Ru», что на спецучете Джалилов не состоял, в преступлениях замечен не был. По словам собеседника, киргизским полицейским понадобилось почти 12 часов, чтобы понять, о каком Джалилове идет речь.

«Дело в том, что отец Джалилова является гражданином России. Еще в 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской кузовщиками», — пояснил источник.

Впоследствии выяснилось, что Джалилов-младший получил российское гражданство. Ходатайствовал о предоставлении гражданства его отец. Для этого он обращался в российское генконсульство в Киргизии. Вскоре Джалилов-старший вернулся на родину и остался там жить вместе с женой и младшими детьми. Джалилов-младший продолжал работать в Петербурге.

По словам собеседника, последний раз Акбаржон Джалилов приезжал к родителям в конце февраля, а улетел 3 марта. В этом вылете источник отмечает одну странность: как правило, Джалилов-младший всегда летал напрямую в Пулково. А на этот раз он вылетел в Домодедово в Москву.

Джалилов был приверженцем идей одной из запрещенных в России экстремистских организаций, связанных с «Исламским государством» (организация запрещена в России). Друг смертника охарактеризовал его по работе как замкнутого человека, но рассказав журналистам, что приятель хотел участвовать в отрезании руки вору, похищавшему деньги у коллег.

Организаторы и пособники

5 апреля в Петербурге задержали восьмерых предполагаемых пособников террористов. По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали на территории города выходцев из республик Средней Азии для участия в террористических организациях «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и «Исламское государство». Сообщалось, что сеть вербовщиков была известна правоохранителям, но ее разоблачение планировалось через несколько дней.

6 апреля задержали еще шестерых человек, а также двоих в Москве. Их имена: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков — все выходцы из Центральной Азии. Правоохранители отследили их по переписке с Джалиловым.

У подозреваемых нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство, аналогичное обнаруженному на «Площади Восстания».

Следователи установили, что бомбы, которые были принесены в метро, должны были взорвать два человека. Джалилов должен был занести устройства — одна предназначалась ему самому, а другая — сообщнику, с которым они собирались устроить двойной теракт, однако второй не пришел.

17 апреля ФСБ России задержала в Одинцовском районе Московской области одного из предполагаемых организаторов теракта — 27-летнего уроженца Центральной Азии Аброра Азимова. Спецслужбы считали, что он проводил подготовку террориста-смертника. На следующий день стало известно, что Аброр Азимов признал свою вину в полном объеме, а затем отказался от своих показаний. 11 мая ФСБ России задержала 11-го подозреваемого по делу о теракте — гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова.

Суровый приговор

В первую годовщину теракта 3 апреля 2018 года Следственный комитет России объявил, что выявил всех причастных к нему: от заказчиков и организаторов до исполнителей. Всего удалось арестовать 11 человек, принадлежавших к радикальному исламистскому сообществу.

Со слов следователей, все подозреваемые не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью «современных средств коммуникации». Выявить участников преступной группы удалось с помощью «тщательного анализа электронных следов».

В декабре 2019 года Военный суд в Петербурге приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Аброра Азимова к пожизненному заключению в колонии особого режима со штрафом в 800 тыс. руб.

Брату Аброра Азимова — Акраму Азимову — суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. руб. Также приговор вынесли еще девятерым фигурантам дела — им назначили наказание от 19 до 28 лет тюрьмы.