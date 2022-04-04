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Общество

Срок за «предательство»: в России могут начать наказывать за исполнение санкций

Верховный суд одобрил поправки об уголовной ответственности за исполнение санкций

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Верховный суд одобрил законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. За уклонение от делового сотрудничества с компаниями, подпавшими под ограничения, предусмотрено наказание вплоть до четырехлетнего заключения.

Наказание за «предательство»

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Накануне он сообщил, что в понедельник поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за исполнение санкций, введенных иностранными государствами, будут внесены в Госдуму.

«Рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», — отметил сенатор.

О необходимости нововведений 14 марта также заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», — написал Турчак в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты: они «активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями».

«Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя», — уверен политик.

Он считает, что исполнением санкций Запада компании напрямую содействуют «ухудшению экономической ситуации» в России, поэтому необходимо «установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность» за это.

До четырех лет колонии

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за исполнение санкций, был разработан еще в 2018 году. Его подготовили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и руководители всех фракций ГД.

Согласно документу, предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от делового сотрудничества с компаниями, подпавшими под санкции. На сайте Госдумы пояснили, что под этим подразумеваются действия (или бездействие) граждан и компаний, направленные на выполнение зарубежных ограничений и приведшие к ограничению или отказу от обычных хозяйственных операций или сделок.

Также предложено наказание за действия, которые помогают западным правительствам в составлении всевозможных санкционных списков. Имеется в виду совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению зарубежных санкций в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц.

В качестве максимального наказания за исполнение иностранных санкций предусмотрен срок до четырех лет со штрафом до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до одного года.

А за умышленные действия, способствующие введению санкций, грозит лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до одного года.

Введенные санкции

После начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели санкции против ряда российских банков. Так, ВТБ и 20 его «дочек», а также «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк попали под жесткие блокирующие ограничения США (блокировка активов, запрет на долларовые транзакции и на любые транзакции с американскими контрагентами).

С 12 марта от системы SWIFT были отключены ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, попавшие под санкции Евросоюза. Против некоторых банков введены другие ограничения, запрещающие сделки с ними, инвестиции и операции с ценными бумагами.

Кроме банковских ограничений, ЕС и США ввели санкции против компаний из ракетно-космической отрасли, а также против судостроительных и авиастроительных корпораций, компаний оборонного сектора и физических лиц.

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