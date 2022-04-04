«Пора расширять направления». Россия возобновляет полеты в 52 страны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник об отмене ограничений на полеты в 52 страны — их снимут с 9 апреля. Полететь можно будет, в частности, в Аргентину, КНДР, Индию, Китай и ЮАР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В эту субботу, 9 апреля, Россия снимет все ограничения на регулярные и чартерные рейсы в 52 страны, полеты которые были приостановлены из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия сняла ограничения по коронавирусу на полеты в Киргизию, Иран и Армению С 9 марта Россия сняла ограничения по COVID-19 на полеты в Казахстан, Киргизию... 04 апреля 18:56

Глава правительства отметил, что подписал «соответствующий документ, которого ждала авиаотрасль и граждане».

«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, включая ряд государств Евразийского экономического союза, Мексику, Катар и другие. Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, КНДР, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства», — сообщил руководитель кабмина на встрече в Госдуме.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса добавили, что с той же даты — 9 апреля — перестанут действовать ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.

Куда можно будет полететь

Полный список стран, в которые можно будет улететь из РФ с 9 апреля, выглядит следующим образом: Путин отменил упрощенное оформление виз для граждан ЕС Президент России Владимир Путин подписал указ «об ответных мерах визового характера в связи... 04 апреля 16:18

Аргентина, Алжир, Афганистан, Босния и Герцеговина, Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, Венесуэла, Гонконг, Египет, Зимбабве, Индия, Израиль, Индонезия, Ирак, Иордания, Кения, КНДР, Китай, Коста-Рика, Кувейт, Лесото, Ливан, Маврикий, Малайзия, Мадагаскар, Мальдивы, Марокко, Молдавия, Мозамбик, Мьянма, Монголия, Намибия, Оман, Перу, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Сейшелы, Сирия, Танзания, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, Фиджи, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.

«Это хорошая новость, скажем, для настроения. Последние события, связанные с санкциями в отношении российских авиакомпаний, создали у многих гнетущее ощущение надвигающегося «железного занавеса».

Снятие преград в авиасообщении с дружественными России странами в обществе наверняка будет воспринято как сигнал: для россиян мир остается открытым.

Другое дело, что остается много вопросов — на чем летать, какие будут цены, сможет ли турбизнес сформировать программы в новых условиях — в любом случае для массового международного туризма нам необходимы морские страны с теплым климатом и не слишком долгим по времени перелетом», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» CEO Tourdom.ru Татьяна Дмитрова. «СССР всегда летал на чисто отечественных самолетах. К этой практике нужно возвращаться» Серийное производство самолета МС-21 сдвинется на год-два, лайнер сможет выпускаться только... 31 марта 23:49

Более двух лет назад, 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за начавшейся тогда пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. С августа того же года РФ начала постепенно возобновлять перелеты, напоминает РИА «Новости».

Добавим, что с 9 марта 2022 года Россия сняла ограничения на полеты в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Армению, Таджикистан и Туркмению. При этом меры, определенные постановлением главы Роспотребнадзора «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», по-прежнему надо соблюдать.

Закрытое небо Европы и визы

На этом фоне президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ «об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Согласно документу, приостанавливается упрощенное оформление виз для официальных делегаций и журналистов.

Таким образом, Россия приостанавливает действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. Кроме того, приостановлена норма, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз. Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами Россия с 9 апреля отменяет введенные на фоне пандемии ограничения на полеты в 52 страны... 04 апреля 18:56

Напомним, страны Евросоюза начали запрещать полеты российских самолетов после начала специальной военной операции РФ на Украине. Первыми стали Польша, Чехия, Болгария, Эстония и Латвия. Теперь запрет расширен на все воздушное пространство над ЕС, что, в частности, по-прежнему не позволяет российским самолетам направиться в Сербию.

В сложившейся ситуации участники туристического рынка сообщают, что «переключились» на продажи и организацию поездок по стране. «Сейчас 90% того, чем мы торгуем, — это Россия. Хорошо помог и кешбэк, стартовавший 15 марта. Если в начале месяца продажи у нас упали в 4,5 раза, то после старта акции они выросли в 2,5 раза. Конечно, они и близко не достигли докризисных уровней, но мы сейчас живем только потому, что продаем Россию», — рассказал порталу Profi.Travel директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

В какие страны Европы россияне летали раньше

По данным погранслужбы ФСБ, до пандемии — в 2019 году — страны ЕС посетили 16,6 млн россиян. В статистике учитывались поездки со всеми целями, включая туристические, частные, деловые, поездки по работе и учебе.

Больше всего жителей России побывало за тот год в Финляндии (3,9 млн), Эстонии (1,9 млн), Германии (1,4 млн), в пятерку самых посещаемых стран входили также Италия (туда ездили 1,4 млн россиян) и Эстония (1,2 млн). В 2020 году, когда из-за пандемии в конце марта международное авиасообщение прервалось и европейские государства оказались закрыты, поток россиян в европейские страны упал в 4,8 раза — до 3,4 млн человек.

В прошлом году страны Европы посетили 3,2 млн россиян — в первую очередь, Кипр (560,7 тыс.), Финляндию (498,2 тыс.) и Германию (309,2 тыс.), передает РБК.

Темпы вакцинации и распространения инфекции

По состоянию на 30 марта 2022 года Россия находится на 102-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 49,60% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

В начале апреля сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился до 48%. Первая в мире. В России зарегистрировали назальную вакцину от коронавируса Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Она состоит из двух доз... 04 апреля 12:25

Как передает ТАСС, за последние сутки в стране выявили 15 291 заразившегося коронавирусом, от последствий заболевания скончались 287 человек. Условная летальность осталась на уровне 2,07%.

Согласно данным федерального оперштаба, заболеваемость COVID-19 в России за минувшую неделю снизилась на 25,6%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей уменьшилось на 19,9%.

С начала пандемии в мире зафиксировали около 491,5 млн заражений коронавирусом и более 6,1 млн смертей. В России, по официальным сведениям, зарегистрировано 17 912 157 случаев заражения, умерли 369 995 человек.