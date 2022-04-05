«Никто не защищен»: о чем расскажет переписка на сайте знакомств

В нестабильном и быстро меняющемся мире людям необходима поддержка близких и ощущение чего-то постоянного. Это многие и надеются найти на сайтах знакомств. Но останавливают истории о преступниках, сталкерах и просто неадекватных собеседниках. Практикующий психолог рассказала «Газете.Ru», как анализировать анкету и переписку собеседника, чтобы не разочароваться в знакомстве или не наткнуться на непорядочного человека. А эксперт по кибербезопасности объяснил, какие меры предосторожности стоит соблюдать в интернете.

«Пришлось сменить номер и соцсети»

23-летняя москвичка Ирина, вспоминая свой неудачный и единственный опыт отношений с молодым человеком с сайта знакомств, призналась, что сейчас она бы отнеслась к процессу общения серьезнее.

«Претензий было немало, но точку я поставила, когда обнаружила, что он украл мои ювелирные украшения и сдал их в ломбард. И это всего спустя полтора месяца после знакомства! Конечно, на лбу у него не было написано, что он вор и обманщик, но, пожалуй, уже в переписке можно было увидеть некоторые «красные флаги», — рассказала девушка.

30-летний Егор, рассказывая свою историю общения с пользовательницами популярных сервисов знакомств, отметил: ему уже пора вести дневник наблюдений.

«Половина из них — дамы в драме. После развода или расставания они ищут, с кем бы переждать этот стресс. Не осуждаю. Есть эскортницы, на которых натыкаюсь больше случайно, есть девочки-звезды, у которых в анкете только ссылка на соцсеть. И все это заметно либо при просмотре профиля, либо при оценке их манеры вести диалог», — уверен он.

Киберсталкерами называют пользователей, преследующих и досаждающих в Сети людям, для которых их внимание нежелательно. С несколькими такими случаями столкнулась 25-летняя жительница столицы Мария. На сайте знакомств для практики языка она начала общаться с приятным молодым человеком из Малайзии, владельцем собственного бизнеса и, как ей показалось, полностью адекватным. Мария не была заинтересована в романтических переписках, и когда тот начал проявлять знаки внимания, она перестала с ним общаться.

«В итоге в один день он нашел мою страницу во «ВКонтакте». Я сделала вид, что он ошибся, и говорила, что не знаю, кто он такой. Но он продолжил настойчиво писать, не реагируя на мое игнорирование. Тогда я его заблокировала. Однако после этого он нашел меня в другой социальной сети и вновь докучал сообщениями. Я снова игнорировала и не одобряла запрос. Все бы ничего, но он каким-то образом узнал мой номер телефона. Я не знаю, как он это сделал, но стал обрывать мне мессенджеры, даже WhatsApp себе установил.

Писал мне везде, звонил, создавал фейковые страницы. Блокировки не помогали, поэтому мне пришлось создать новые соцсети и сменить номер телефона», — вспоминает девушка.

Еще один неприятный опыт общения у Марии состоялся на другом сервиса для практики языка. На этот раз — с мужчиной из Южной Кореи.

«С ним я даже толком не общалась, но он каким-то образом нашел мои социальные сети, писал сообщения, а когда я не отвечала, то реагировал на каждую публикацию. Писал комментарии под каждой фотографией с текстом «READ READ READ». Писал по одной букве в каждом сообщении, телефон разрывался от уведомлений. И я опять сменила соцсети», — констатирует Мария.

Кто у экрана?

Стиль общения в Сети, по словам психолога Татьяны Семенко, действительно может рассказать о человеке многое.

«Ко мне нередко обращаются за анализом переписки, при этом мужчины чаще приходят с деловыми запросами: им требуется психологический портрет собеседника на основе сказанного им. Просьб о помощи в личных вопросах, конечно же, немало, и самая частая цель — разоблачить измену. Женщины же в основном хотят получить анализ профиля партнера на сайте знакомств», — поделилась специалист.

Саму переписку Семенко называет информативным инструментом характеристики личности. Как правило, психолог советует клиентам, настроенным на серьезные отношения, отсеивать людей, предъявляющих внушительный список требований. Врач не отрицает, что у человека могут быть определенные пожелания, однако зачастую они озвучены чересчур подробно и с оттенком агрессии.

«Например, фразы в анкете вроде «Полнота — это не привлекательно» и «Парикмахеры и сантехники — мимо» говорит об обесценивании. Некоторые пользователи сайтов знакомств также хотят сделать партнера эмоционально или финансово зависимым, но могут активно утверждать обратное, выражая в общении презрение и неодобрение», — рассказала она.

Ряд примет может указывать и на психически или психологически нестабильного человека, отмечает врач. Абьюзеры, как считает эксперт, сразу же «присваивают» и подавляют собеседника. Они еще до очного знакомства начинают строить планы о свадьбе, рождении детей и счастливой семейной жизни, при этом часто демонстрируя недоверие вплоть до паранойи.

«Их типичные вопросы: «А почему ты не отвечаешь?», «Слышу, что ты часто дышишь, куда ты торопишься?», «А с кем ты так долго говорил, что до тебя не дозвониться?», «А почему ты не хочешь встретиться со мной в пятый раз за неделю?» — говорит Семенко.

Психолог также предупреждает, что стоит обратить внимание и на такие «красные флаги» в переписке, как раздражительность и агрессия по отношению к другим людям, особенно мигрантам, маргиналам, представителям различных меньшинств, частые жалобы и обвинения в адрес окружающих, перекладывание на них вины в каких-либо событиях, а также стремление как можно раньше оказаться на территории собеседника.

Склонные идеализировать «семьянинов», по мнению психолога, должны отличать желание человека встретить достойного партнера от поиска человека с набором функций, подходящих для построения семьи.

«Обычно такие хвалят хозяйственность, заботливость, умение вкусно готовить и содержать дом в чистоте, хороший заработок и щедрость, не уделяя внимания другим важным качествам», — объясняет она.

Безопасное поведение

Программист, эксперт по информационной и сетевой безопасности Сергей Вакулин отмечает, что самый распространенный страх — наткнуться на сайте знакомств на мошенника.

«На бытовом уровне никто не защищен от недоброжелательных намерений: ограблений, насилия и прочего. А злоумышленники в интернете продолжают изобретать преступные схемы.

Нередко они, якобы сомневаясь в достоверности личности пользователя, просят его сфотографировать лицо, держа рядом паспорт. После этого мошенники оформляют на пострадавшего микрозаймы или регистрируются от его лица на различных платформах и совершают противоправные действия», — предупредил эксперт.

Вакулин напоминает, что при знакомстве в Сети необходимо держать в секрете информацию о банковских картах, месте жительства или регистрации и фактическом местонахождении. Если человек, который ведет переписку по ту сторону экрана, пытается уточнить номер дома или улицу, лучше завершить общение с ним. Также не стоит хранить в открытом доступе или специально отправлять собеседнику фотографии с геометкой, нельзя скачивать какие-либо подозрительные файлы или приложения, полученные в процессе общения.

«Все это кажется смешным, но подобные инциденты происходят постоянно, и приходится вновь напоминать о правилах игры. Приложения могут не высвечиваться в онлайн-магазине смартфона при поиске, а будут доступны по ссылке только для ограниченного круга лиц. В дальнейшем у пострадавшего будут запрашивать личные данные. Переходить по незнакомым ссылкам следует с осторожностью: некоторые сайты списывают деньги за определенные услуги, даже если человек не передает никакую информацию», — поясняет Вакулин.

При этом эксперт отмечает, что просто так подозрительному собеседнику вряд ли получится закрыть доступ к сервису знакомств. Службы поддержки, скорее всего, посоветуют просто заблокировать пользователя. Если сомнения остаются, Вакулин предлагает несколько способов проверить человека: например, попытаться найти его фотографию в поисковых системах. Если снимок присутствует на многих ресурсах, можно сказать, что пользователь — фейк, который выдал фото из интернета за свое. Также Вакулин призвал проверить наличие других профилей собеседника в социальных сетях на предмет схожести имени и фамилии и опубликованных фото. Если человека нет ни в одной из них, то это тревожный сигнал.

В свою очередь, службы поддержки могут заблокировать аккаунт пользователя, только если он нарушает правила сайта, однако при наличии в отношении него подозрений или доказательств совершенного преступления человеку предложат обратиться в правоохранительные органы.

«Если зарегистрированный на сервисе является мошенником, МВД должно направить соответствующий запрос, тогда пользователя лишат доступа к сервису», — сказал Вакулин.

Он подчеркнул, что некоторые сайты для обеспечения безопасности пользователей вводят процедуру верификации. В качестве подтверждения личности используется фотография с паспортом, снимок листа бумаги с написанными на нем заданными символами (цифрами, буквами, знаками) или короткий видеоролик, снятый по инструкции сервиса. После регистрации специалист советует защитить персональные данные, включив двухфакторную аутентификацию или оформив разрешение на вход в профиль после введения кода из сообщения.