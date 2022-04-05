«Для ветеринарии это будет катастрофа»: как санкции бьют по животным

Российская ветеринария испытывает сложности на фоне санкций, которые практически лишили отечественные клиники ряда препаратов, аналогов которым в стране нет. Как рассказали «Газете.Ru» врачи-ветеринары, наиболее тревожно ситуация выглядит в сегменте средств для анестезии. Также большие трудности возникли в секторе анализов и диагностики — больше недоступны некоторые реактивы и тесты.

Не только наркоз

Геополитическая обстановка, обернувшаяся для России многочисленными санкциями, затронула в том числе сегмент ветеринарии. В частности, как подтвердила ветеринарный врач сети ветклиник «Василек» Татьяна Гольнева, наиболее серьезно пострадал сегмент препаратов для наркоза, о чем ранее писала газета «Ведомости» со ссылкой на российские ветклиники. Отмечалось, что в России наблюдается серьезный дефицит препаратов для анестезии «Золетил» и «Телазол», которые производят французская компания Virbac и американская Zoetis, хотя о прекращении деятельности в стране фирмы официально не объявляли.

Однако «Золетил» и «Телазол» — не единственные лекарства, исчезающие с российского рынка. Так, по словам Гольневой, также пропал широко применяемый импортный препарат «Лизин» для лечения острых инфекций у кошек и собак без хирургического вмешательства.

«Уже были ситуации, когда это плохо сказывалось на лечении животного. Из последнего: очень дорогая кошка, представляющая высокую племенную ценность, у которой возникло воспаление матки. Способов лечениях болезни два: либо консервативный с помощью «Лизина», который пропал, либо хирургический в виде удаления матки. Хозяева были вынуждены стерилизовать животное», – объясняет врач-ветеринар.

Гольнева добавляет, что в таких случаях ветеринарные клиники чувствуют свою беспомощность, зная, что могли бы помочь более эффективно, но сейчас не способны это сделать.

«Люди в шоке, потому что племенные животные стоят дорого. Такая неприятная ситуация очень плохо сказывается и на владельцах животных, и на ветеринарных врачах», – отметила она.

Импортозамещение невозможно

Основная проблема в отечественной ветеринарии сейчас заключается в том, что вариантов для импортозамещения в большинстве случае просто нет, утверждает Гольнева.

«Мы еще не научились их выпускать, производств и аналогов в России не существует. Это относится к препаратам самых разных лекарственных групп», – рассказала она.

Врач, в частности, объясняет это на примере «Золетила». Если этот препарат пропадет бесповоротно, то найти замену ему будет крайне сложно. Аналоги, которые присутствуют на российском рынке, обладают гораздо более широким спектром побочных эффектов и почти не применяются как раз ввиду того, что часто влекут осложнения и даже летальные случаи.

«То есть российский наркоз, к сожалению, хуже качеством. Если импортные препараты для наркоза пропадут с рынка, то для ветеринарии это будет катастрофа», – считает врач.

С этим соглашается ветеринарный врач Азиз Алекберов.

«Есть сегменты, которые в России можно заменить, но не наркоз. Если будут какие-то проблемы с «Тилазолом» и «Золетилом», то это поставит наших четвероногих друзей в очень тяжелое положение, потому что не с чем работать», – подтверждает он.

В качестве альтернативы Гольнева называет освоение эпидуральной анестезии, а также применение на животных лекарств, которые используются для наркоза в человеческой медицине. Подобное предложение еще в октябре прошлого года выдвигал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Накануне он заявил, что Госдума готовится рассмотреть законопроект, который расширит перечень таких ветпрепаратов. Но если будет решено использовать человеческие препараты для наркоза в ветеринарии, это повлечет ряд сложностей, предупреждает Гольнева.

«Это так называемый список А, то есть препараты, которые обладают наркотическим действием, но использование таких препаратов в ветеринарии — это бланки и ампулы строгой отчетности, клиники должны получать лицензию. Это достаточно трудоемкая процедура, сейчас буквально лишь несколько клиник в Москве имеют лицензию на использование этих лекарств», – подчеркивает ветеринар, добавляя, что небольшие клиники никогда не смогут получить лицензию на использование этой группы препаратов в связи с требованиями к хранению.

Как поясняет врач Алекберов, «Тилазол» и «Золетил» используют 85-90% ветеринарных хирургов. Редко, что относится в основном к операциям грызунов, врачи применяют ингаляционный (газовый) наркоз, и для него необходим специальный препарат «Изофлуран», который не каждый может себе позволить. Замена на человеческий препарат для наркоза — тоже больший риск.

«Составляющие вещества в «Тилазоле» и «Золетиле» – тилетамин и золазепам, которые можно использовать. Если говорить о человеческом наркозе, то здесь много препаратов, в которых используется кетамин – в ветеринарии его применять нельзя», – добавляет он.

Так или иначе, Гольнева выражает сомнение, что полное импортозамещение в ветеринарной отрасли, даже в долгосрочной перспективе, возможно.

«Я очень уважаю нашу страну, но, к сожалению, фармакологическая отрасль не самая сильное ее место. Многие препараты, так называемые дженерики, например, есть «ношпа», а есть дженерики «дротаверин» — таких препаратов выпускается в России достаточно, но они хуже качеством», – сравнивает врач.

То же самое касается и витаминов и антигельминтных средств. Теоретически, как отмечает Алекберов, заменить на отечественные аналоги их проще, но качество будет хуже.

«Например, есть «Биофарм» из Голландии и российские витамины «Шустрик». Но голландский стоит дешевле и он качественнее. У каждого лекарства одно и то же составляющее вещество, но наше применяешь – и оно не работает. Или возьмем препараты от глистов: отечественные и импортный «Мильбекс». Составляющее вещество одинаковое, но только импортный препарат работает, а отечественный нет», – рассказывает врач.

Кроме этого, по словам ветеринара Алекберова, в контексте импортозамещения также нужно учитывать финансовый фактор: импортные препараты имеют рынок сбыта по всему миру, тогда как российские аналоги, если и будут произведены, то распространятся, вероятнее всего, только на Россию.

«То есть нужны будут огромные вложения. И еще непонятно, когда производитель отобьет затраты. Вопросов очень много по производству», – поясняет он.

Цены будут расти

Нынешние обстоятельства закономерно спровоцировали и рост цен, замечает врач Гольнева. Для сравнения, несмотря на то что относительно препарата для наркоза «Золетила» остаются сомнения, будет ли его присутствие на российском рынке в дальнейшем, сейчас остатки есть на складах, но цены на него уже выросли в три раза.

«Раньше флакон стоил 4 тыс. рублей, а сейчас – примерно 12 тыс. рублей. И неизвестно, сколько его еще осталось на складах, будет ли он ввозиться вообще. Половину стоимости операции составляет именно наркоз, а увеличение стоимости наркоза повлечет за собой колоссальное повышение стоимости операций — это неизбежно», – прогнозирует врач.

В то же время, стоимость услуг пока не повышается значительно, но в ближайшем будущем это точно произойдет. Суммарно на этом сказывается рост цен на препараты, стоимость check-приема, рост закупочных цен на расходники – шприцы, салфетки, растворы, лекарства, – которые поднялись уже в два раза.

«Соответственно, будет расти и стоимость услуг, в которых они расходуются. Процент повышения цен пока сложно прогнозировать», – отмечает ветеринар.

Наибольшее подорожание, по предположению Гольневой, стоит ожидать в сегменте лабораторных анализов. Это объясняется тем, что реактивы для анализов раньше закупались за рубежом, а лаборатории использовали импортные расходники и запчасти.

«Возможно, и лабораторная диагностика существенно подорожает, так как возросли в цене лабораторные анализаторы. И некоторые крупные лаборатории объявили о временной приостановке проведения определенных анализов, поскольку уже нет каких-то тестов, реактивов, систем. Лаборатории тоже бьют тревогу», – замечает специалист.

Помимо прочего, Гольнева отмечает резкий рост потребности в чипировании и вакцинации животных. Вполне вероятно, по мнению врача, это связано с тем, что люди стали чаще уезжать из страны. «Спрос на чипирование и вакцинацию возрос раза в два так точно. На чипирование даже раза в три», – констатирует она.

Государственная помощь ветеринарии, в то же время, пока отсутствует.

«Я работаю в частной клинике, а мой муж – в государственной, и пока ничего, никакой помощи предъявлено не было», – отмечает Гольнева.