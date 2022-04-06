Нужны ли россиянам длинные майские? Аргументы сторон

В Госдуме предложили продлить майские праздники в этом году. По официальному календарю у россиян должны быть выходные с 1 по 3 мая (в честь Дня труда) и с 7 по 10 мая (в связи с Днем Победы). В прошлом году для борьбы с коронавирусом власти убрали рабочий промежуток с 4 по 6 мая, объявив эти дни также выходными. Таким образом, россияне получили возможность отдыхать 10 дней подряд. Фракция «Новые люди» предложила повторить эту практику. «Газета.Ru» собрала доводы сторонников и противников длинных майских.

Огороды и солнышко: аргументы «за»

Дискуссию о продлении майских в этом году активизировал вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков. По его мнению, на фоне выросших цен в магазинах надо дать россиянам время обработать личные огороды.

«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей. Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью.

Предложение партии «Новые люди» — в этом году сделать длинные майские праздники. Потому что людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда» — пояснил Даванков.

Он добавил, что длинные майские позволят россиянам уделить больше внимания не только огородам, но и своим близким. В Госдуме поспорили о необходимости введения «длинных майских» Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продлить майские выходные до 10 дней – чтобы... 06 апреля 16:06

Даванков отметил, что у предпринимателей в этом году возникло много проблем и важно «сохранить людей на рабочих местах». Но этим может заняться правительство, вводя государственные меры поддержки, а длинные праздники людям все равно нужны.

«Мы будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда. Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники», — резюмировал представитель «Новых людей».

Предложение о продлении майских поддержал замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Он акцентировал внимание на том, что сейчас людям действительно нужен отдых.

«Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, указал Абрамов, длинные выходные в мае компенсируют россиянам новогодние каникулы. Зимой в России действовали строгие меры борьбы с коронавирусом, которые, по оценке сенатора, не позволили гражданам полноценно отдохнуть. А к майским праздникам, по его словам, все ограничения в России, скорее всего, уже отменят.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в прошлом году предлагал сделать выходные между майскими праздниками на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул. Он заявил, что «зимой делать людям нечего», а весной «все на даче будут в мае». Хочется поработать: россиянам не нужны майские каникулы Большинство россиян не заинтересованы в длинных майских каникулах: отпуск между сериями праздников оформляют... 01 мая 13:25

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, фракция «Единая Россия», также в прошлом году высказался за продление майских за счет вычета дней из новогодних каникул.

«Если майские праздники планируют продлить, чтобы сократить новогоднее пьянство и дать возможность людям вместо двух недель января быть на пригородных участках, наводить порядок на них и, конечно, наслаждаться первым теплом, — в этом есть смысл», — полагает он.

Удар по сельскому хозяйству: аргументы «против»

Первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов не поддержал продление майских, поскольку это, наоборот, ударит по сельскому хозяйству. Нилов напомнил, что во время майских идут промышленные посевные работы, а работников вместо этого предлагают отправить в длинный отпуск. Так аграрии окажутся перед выбором: не отпускать рабочих и платить им в двойном объеме за труд в выходные или же отправить их в отпуск в разгар посевной. Российским же дачникам длинные выходные на самом деле не так уж необходимы.

«Праздники, наоборот, сельхозотрасли могут только навредить. Имею в виду не садоводов и огородников, а отрасль, работников агропредприятий. <...> Нужно посоветоваться, прежде чем проявлять такие инициативы. Вот хочется что-то такое новенькое предложить, но в этот раз не попали «Новые люди». У граждан, которые обрабатывают свои дачные, садовые участки, есть уже какой-то размеренный опыт, который им позволяет и без длительных каникул справляться», — подчеркнул Нилов.

Он добавил, что власти действительно могли бы как-то поддержать огородников, просто иным способом. Взамен длительных каникул можно позволить россиянам уходить в краткосрочный отпуск для обработки своих участков. Каждый второй — против: как работодатели относятся к майским выходным Продление майских праздников не поддерживают более половины работодателей, показало исследование Headhunter... 26 апреля 10:01

«Граждане получают краткосрочные отпуска либо отпуска за свой счет при уважительных обстоятельствах по разным поводам. Вот здесь повод мог бы даже быть уважительным. А объявлять по этому поводу всероссийские каникулы — это будет в ущерб основному сельхозпроизводству», — подытожил депутат.

Первый зампред комитета Думы по труду Елена Цунаева, фракция «Единая Россия», заявила «Газете. Ru», что привязывать продление майских к заготовке продуктов неправильно и нелогично.

«Конечно, хорошо и приятно, когда у тебя выходные длинные, как мы привыкли на Новый год, куда-то можно с семьей поехать, тем более, это весна. Но привязывать это к теме заготовки овощей и продуктов, мне кажется, это по меньшей мере неправильно. В нашей стране, где очень разный климат и разная культура жизни и потребления, и разная культура садоводческих хозяйств — это не та причина. Она будет уместна для Краснодарского края, но для Новосибирска или Карелии 4 и 5 мая — это совсем не тот период, когда они сеют и жнут», — пояснила Цунаева.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, фракция «Единая Россия», также считает продлением майских в условиях экономических санкций неуместным.

«Сегодня работодатели переживают достаточно сложный период экономических санкций. Стараются при поддержке правительства сохранить и увеличить заработную плату, сохранить рабочие места для работников, принять новых работников с учетом того, что иностранные компании уходят с российских рынков. В этих условиях на них накладывать дополнительные затраты на предоставление дополнительных праздничных нерабочих дней, считаю, неуместно», — указала она.

Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев в прошлом году назвал продление майских «бредом» и раскритиковал частую смену законов, которая сбивают привычный темп жизни россиян.

«Одна из проблем нашего государства в области законотворчества заключается в том, что нас каждый год шатает из стороны в сторону. То так, то сяк, то опять так, то опять сяк. То через голову, то из-под головы. Люди не успевают привыкнуть к тем законам, которые мы принимаем, а мы уже принимаем что-то наоборот. Это бред.

Все уже привыкли к хорошим новогодним праздникам. У людей дети, у детей каникулы в школе. Люди имеют возможность провести это время с семьей, с детьми. Кто-то имеет возможность уехать. Все фракции поддержали идею длинных новогодних праздников. <...> Оставьте в покое праздники, оставьте в покое население», — призвал он.