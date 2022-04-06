Неизвестные попытались сжечь виллу Соловьева в Италии

В Италии неизвестные подожгли виллу российского телеведущего Владимира Соловьева. Власти Италии уточнили, что вилле не был причинен серьезный ущерб. У Соловьева есть две виллы на озере Комо стоимостью не менее €8 млн — обе арестованы после начала кризиса на Украине. Сам Соловьев говорил, что купил недвижимость за границей на честно заработанные деньги, и она никак не мешает ему быть патриотом.

Нападение на виллу российского телеведущего Соловьева в Ловено-ди-Менаджо (расположена на озере Комо в городе Менаджо) произошло утром 6 апреля. О возгорании сообщили прохожие, пожарные сумели быстро потушить огонь.

«Расследование карабинеров (один из видов итальянской полиции --» Газета.Ru») продолжается, но мы уже можем сказать, что вандалы не нанесли серьезного ущерба», — заявил мэра Менаджо Микеле Спаджари.

Как передает ANSA, речь не идет о масштабном возгорании. Неизвестные подожгли несколько автомобильных шин около здания. Полиция изучает видео с камер наблюдения, а также общается с Соловьевым, чтобы выяснить, не получал ли он угрозы.

Как предположил Спаджари, нападение на виллу Соловьева могло быть формой протеста. «В принципе, это мог быть демонстративный акт, который, к счастью, не имел серьезных последствий», — считает он.

По словам мэра, сейчас вилла пустует, в ней никто не живет. Итальянские власти в начале марта арестовали ее. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо пояснял, что власти начали арестовывать имущество «российских олигархов», потому что это «единственный способ убедить [президента России Владимира Путина] образумиться». Союз журналистов России обратится к правозащитникам в связи с санкциями против россиян Введение санкций против журналистов — это вещь недопустимая, заявил «Газете.Ru» глава Союза... 15 марта 18:13

Пострадал и второй итальянский дом телеведущего в Пьянелло-дель-Ларио, также расположенный на Комо. Неизвестные разрисовали его надписями против Соловьева и российской спецоперации. Эта вилла также арестована итальянскими властями.

Сам Соловьев в своем Telegram-канале ситуацию никак не прокомментировал.

По сообщению ANSA, власти арестовали всего три виллы Соловьева на Комо, третий «роскошный дом» находится в Грианте.

Ранее газета La Repubblica писала, что власти Италии арестовали только две виллы журналиста на Комо, и что их общая стоимость равна €8 млн. Финансовая гвардия Италии подтверждала, что Соловьев лишился недвижимости на озере Комо, которая оценивается в €8 млн.

Соловьев подтверждал, что ему принадлежит по крайней мере одна вилла на Комо. Он объяснял, что купил ее, потому что она стоила дешевле, чем недвижимость на Рублевке



Он говорил, что искал место, куда бы мог вывозить свою большую семью без больших потерь для бюджета. Украина хочет объявить телеведущего Соловьева в международный розыск Госбюро (ГБР) расследований Украины заявило, что инициировало объявление российского телеведущего Владимира... 14 марта 16:34

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много», — заявил телеведущий.

Он также заявлял, что ему не стыдно за свою виллу, поскольку он не грабил, а зарабатывал деньги сам еще «с советских времен». По словам Соловьева, он ни от кого не скрывал свои доходы, не бахвалился, и вообще «всегда очень четко соблюдал эту грань».

«Дом в Италии я купил за свой счет. К бюджетникам это не имеет никакого отношения. Деньги зарабатываю, плачу налоги. Мои программы приносят деньги каналу — там реклама дорогая, ведь рейтинг высокий. Еще у меня есть и другие бизнесы», — сообщил журналист.

Соловьев также заявил, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — говорил ведущий.

После известия об аресте вилл Соловьев заявил, что этим вопросом будут заниматься его адвокаты. «Сейчас такая ситуация, что не до этого», — сообщил он.

Евросоюз ввел санкции против Соловьева 24 февраля. В мотивационный части ЕС указал, что журналист «известен своим крайне враждебным отношением к Украине» и «несет ответственность за поддержку действий и политики, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В марте к санкциям против Соловьева присоединились Канада и Великобритания. В таких случаях замораживаются денежные и имущественные активы, если таковые имелись. Госбюро (ГБР) расследований Украины 14 марта заявило, что инициировало объявление Соловьева в международный розыск. Ему объявлено о подозрении «в публичных призывах изменить госграницу Украины».