«Пророк в своем Отечестве»: как Россия прощается с Жириновским

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, коллеги выразили соболезнования в связи с кончиной политика и поделились воспоминаниями о нем. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что, вне сомнений, память о Жириновском будет увековечена в топонимике Москвы.

Боролись за жизнь до последнего

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, лучшая оценка деятельности лидера ЛДПР — «неизменная поддержка избирателей».

«Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», — заключил спикер Госдумы.

«Истинный патриот»

Соболезнования президента России в связи с кончиной Владимира Жириновского опубликовал сайт Кремля.

«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — сказал Путин.

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Свои соболезнования в связи с уходом лидера ЛДПР выразил и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Не стало Владимира Вольфовича Жириновского — создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного. Владимир Вольфович был истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине, миллионам наших граждан. Многие годы он пользовался доверием избирателей. Как лидер ЛДПР, депутат всех созывов Государственной Думы, он внес большой вклад в развитие нашей страны, совершенствование отечественного законодательства. Всегда профессионально и последовательно отстаивал интересы россиян, заботился об улучшении их жизни и благополучии», — говорится в обращении Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

По его словам, все, кто знал Жириновского, «ценили его как многогранную личность, уважали за принципиальность, решительность и целеустремленность, за личную порядочность и доброжелательность». Пистолету он предпочел авторучку. Умер Владимир Жириновский Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти стали... 06 апреля 16:01

«Таким он и останется в нашей памяти, наших сердцах. Прошу передать глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского», — заключил председатель правительства.

«Эрудированный человек»

Лидер ЛДПР был глубоко эрудированным человеком, с четкой позицией по любому вопросу и твердо ее отстаивавший, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Мы неоднократно встречались с Владимиром Вольфовичем на разных площадках, обсуждали актуальные вопросы, интересно и предметно дискутировали. Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел четкую позицию по любому вопросу и всегда твердо ее отстаивал. Невозможно переоценить вклад Владимира Вольфовича в развитие отечественного парламентаризма, совершенствование законодательства, укрепление взаимодействия всех ветвей власти», — цитирует РИА «Новости» телеграмму Медведева.

Он отметил, что ушедший из жизни политик более 30 лет принимал активное участие в общественно-политической жизни страны, стоял у истоков создания ее многопартийной системы.

«Благодаря незаурядным лидерским качествам Владимира Вольфовича, его ораторскому мастерству ЛДПР быстро завоевала популярность и не раз доказывала, что умеет тонко чувствовать своего избирателя. Яркое тому подтверждение — успешные кампании, которые партия провела на выборах в Государственную Думу всех созывов», — подчеркнул зампред Совбеза.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил своего «учителя» и заверил, что дело его жизни будет жить.

«Спасибо за все, учитель. Дело всей Вашей жизни будет жить. Умер Владимир Жириновский — пророк в своем Отечестве. Соболезную родным и близким Владимира Вольфовича, всем соратникам по ЛДПР и сторонникам», — написал он в своем Telegram-канале.

«Заслуженный юрист»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также выразил соболезнования на своей странице «Вконтакте».

«Скончался политический деятель, заслуженный юрист Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимир Вольфович Жириновский. [Он] был ярчайшей фигурой отечественной политики и всей государственной системы. Яркий, смелый, он никогда не боялся говорить правду и всегда выступал с новаторскими идеями… Его колоссальный опыт в области юриспруденции позволил ему на протяжении долгого времени укреплять государственность и проводить весомую работу на законодательном уровне», — написал он.

По его мнению, лидер ЛДПР всегда отличался «хлесткими, порой даже резкими высказываниями и суждениями, но за этой жесткостью стояли истинное сопереживание и беспокойство за судьбу Родины и за сограждан».

«Он написал десятки книг, научных статей, пособий, которые стали важным подспорьем для нескольких поколений юристов и политиков. Очень большую поддержку он оказывал Следственному комитету России по различным законодательным инициативам, что позволило добиваться результатов», — отметил Бастрыкин.

Патриаршее отпевание

Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале Дома союзов, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники политика, сообщил РИА «Новости» источник.

Временным руководителем фракции ЛДПР на время организации траурных мероприятий назначен Леонид Слуцкий.

Агентство уточнило, что, согласно информации Слуцкого, отпевать Жириновского будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Врио ЛДПР добавил, что в течение 40 дней организационные вопросы по ЛДПР решаться не будут.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что, вне сомнений, память о политике будет увековечена в топонимике Москвы.

«Ярчайший политик, человек, яркий, талантливый, внес огромный вклад в нашу политическую жизнь, в жизнь Государственной думы. Да и в целом нет, наверное, человека, который бы в нашей стране не знал Жириновского, поэтому сожалеем, что он ушел из жизни. Конечно, нам всем его будет не хватать. И несмотря на разное отношение к его выступлениям, заявлениям, тем не менее он оставил заметный вклад в нашу жизнь. И, как только поступят к нам какие-то предложения, они наверняка поступят, тогда мы сможем понять, каким образом будет увековечена память Жириновского. То, что она будет увековечена, я не сомневаюсь», — сказал он.