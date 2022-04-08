Полиция нашла мужчину, напавшего на главреда «Новой газеты»

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Журналиста накануне облили краской с ацетоном в поезде Москва — Самара, он получил ожог глаз. Сообщается, что нападавших было двое, второго пока ищут.

Муратов пострадал в четверг, 7 апреля, во время посадки на московском Казанском вокзале. Как рассказала транспортная полиция, Муратов был в купе, когда в поезд зашли двое мужчин в медицинских масках. Они притворились провожающими, и их пропустили в вагон.

«Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира», — передала полиция. После этого злоумышленники убежали из поезда.

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — рассказал сам Муратов.

«Новая газета» опубликовала кадры нападения. На них видно, что красная краска была разлита по столику, окну, шторам и полке купе. У самого журналиста в краске было все лицо, испачканы футболка и штаны, руки. Венедиктов обратился в полицию из-за подброшенной ему под дверь свиной головы Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с РИА «Новости»... 25 марта 13:16

По уточненной информации от Baza, нападавшие не заходили вместе в поезд. Сначала мужчины «крутились» около поезда с Муратовым около 15 минут, затем один из них прошел в вагон под предлогом, что нужно передать посылку. В качестве посылки злоумышленник пронес емкость с краской, из которой облил журналиста. Его сообщник оставался снаружи и снял происходящее на камеру через окно вагона.

По словам Муратова, нападавший выкрикнул: «Вот тебе за наших пацанов!». Подозреваемый позже объяснил полицейским, что выступает против предателей, пишет Telegram-канал «112». Telegram-канал Baza уточняет, что нападавшим не нравится позиция Муратова насчет российской спецоперации на Украине.

Журналист отмечал, что ему оказали первую медицинскую помощь на вокзале. «Глаза стали видеть, купе приведено в негодность, поезд задержали на час», — сказал он.

Сегодня, 8 апреля, стало известно, что у Муратова диагностировали ожог глаз и конъюнктивы, роговица осталась цела. Журналиста осмотрели врачи в Самаре.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя произошедшее, заявил, что правоохранительные органы должны дать оценку этой ситуации. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн осудил нападение и выразил надежду, что полиция найдет подозреваемых.

«Можно не разделять взгляды и убеждения «Новой», но опускаться до пещерного уровня бандерлогов — недопустимо!» — считает Хинштейн.

Полиция сообщила, что проводит проверку и устанавливает личности подозреваемых, чтобы их задержать. «Мы с вами продержались 34 дня». Муратов объяснил временное закрытие «Новой газеты» 28 марта редакция «Новой газеты» получила второе предупреждение Роскомнадзора и заявила, что... 28 марта 16:59

Источник ТАСС 8 апреля сообщил, что одного из нападавших задержали. «Задержан подозреваемый, который облил красной краской журналиста. В настоящее время он находится в отделе полиции», — передал собеседник агентства.

По данным Baza, на Муратова напали уроженцы Украины и Узбекистана. Муратова облил краской, а теперь задержан выходец с Украины, 37-летний Илья Марковец. Он родился в Чернигове. По данным Telegram-канал «112», Марковец является индивидуальным предпринимателем. В открытом доступе есть информация, что он — специалист в области проведения исследований с использованием полиграфа

Второй подозреваемый, 41-летний Николай Трифонов находится в розыске.

Марковец и Трифонов — бывшие военные, передает Baza. Уроженец Украины бывший офицер ракетных войск, Трифонов воевал в Чечне.

В конце марта Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за отсутствие маркировки НКО-иноагента в материалах. После второго редакция объявила, что приостанавливает работу как офлайн, так и онлайн до окончания спецоперации на Украине. У СМИ, которое получает два предупреждения Роскомнадзора в год, могут отозвать лицензию. Муратов в связи с приостановкой работы «Новой газеты» заявил, что «другого выхода нет».

Сотрудники «Новой газеты» запустили и ведут проект «Новая Газета. Europe». «Это не филиал «Новой газеты», но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически», — заявили в проекте.

Муратов также объявил, что продаст свою Нобелевскую медаль, а средства отправит на помощь украинским беженцам. Глава Союза журналистов Соловьев назвал этот поступок «благородным» и отметил заслуги Муратова в благотворительности.