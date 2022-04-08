В России насчитали 147 миллионов жителей

В Росстате подвели предварительные итоги всероссийской переписи населения, которая прошла осенью 2021 года. По словам главы службы Павла Малкова, на 1 октября 2021 года в РФ проживали 147 миллионов человек – цифра почти на два миллиона больше, чем в 2010 году.

Минимальная погрешность

«Ориентировочная оценка численности населения страны — это 147 миллионов человек. Здесь будут еще небольшие уточнения, мы завершаем обработку данных. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3 процента. То есть теперь можно сказать, что по состоянию на 1 октября прошлого года в стране постоянно проживало около 147 миллионов человек», — сказал Малков журналистам.

По его словам, итоговое значение может быть скорректировано примерно на 400-500 тысяч человек в большую или меньшую сторону.

«Но по факту корректировка будет меньше, я думаю», — уточнил глава Росстата. Названы предварительные данные Всероссийской переписи населения Предварительные данные Всероссийской переписи населения показали, что в РФ постоянно живут около 147... 08 апреля 17:43

Он добавил, что пока нет точных сведений по численности населения регионов, окончательные итоги переписи специалисты ведомства подведут к маю. А в июне появится распределение по муниципальным районам и муниципальным образованиям.

«Потом уже будет появляться информация по возрастному составу, образованию, национальностях, о владении языками, миграции, коренных малочисленных народах. И так вплоть до декабря, когда появится информация о жилищных условиях и характеристиках рабочей силы. То есть полные итоги всей переписи будут опубликованы до декабря этого года», — заключил Малков.

Результаты будут размещены на сайте Росстата в свободном доступе — электронные таблицы с подробными характеристиками населения.

15 октября – 14 ноября

Согласно информации, размещенной на сайте МВД РФ, сроки проведения всероссийской переписи населения установило правительство – с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Постоянных жителей России просили ответить на 33 вопроса переписного листа, а временно находящихся на территории страны иностранцев – всего на семь.

23 вопроса из списка касались пола, возраста, занятости, национальной принадлежности, владения языками, еще десять были о жилищных условиях респондентов.

Одним из главных принципов переписи населения было самоопределение человека. Все сведения, в том числе о национальной принадлежности и владении языками, записывались со слов опрашиваемых без каких-либо подтверждающих документов или доказательств.

На сайте МВД отметили, что все собранные сведения передавались в Росстат в обезличенном виде, а публиковать результаты намерены таким образом, что определить информацию о конкретном респонденте будет невозможно. В Росстате допустили полный отказ от переписчиков к следующей переписи Следующая перепись населения в России может пройти полностью в цифровом формате. Об этом «Газете.Ru»... 03 декабря 16:35

Цифровые технологии

Всероссийская перепись населения прошла с применением цифровых технологий. Главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября. А перепись населения на удаленных и труднодоступных территориях страны продлилась до 20 декабря 2021 года.

«Сведения в ходе всероссийской переписи населения собирались через портал госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. В настоящее время ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных», — сообщили РИА «Новости» в Росстате.

Изначально перепись была запланирована на 2020 год, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

На сайте всероссийского опроса 16 ноября 2021 года подвели итоги первого этапа переписи. Было установлено, удалось охватить более 50 миллионов домохозяйств, несмотря на «сложные социально-экономические, эпидемиологические, политические и организационные» условия.

«Мы получили данные по всем домохозяйствам. Все участники масштабного проекта — сотни тысяч людей, от IT-разработчиков до переписчиков и волонтеров — приложили максимум усилий для этого, перепись прошла успешно. Мы благодарны им за их работу», — сказал тогда Малков. Росстат: в переписи населения приняли участие 90 млн человек Во Всероссийской переписи населения, по данным Росстата, приняли участие 90 млн человек — это... 02 ноября 13:08

Он также пояснил, как появилась цифра в 99% переписанных за несколько дней до завершения переписи. Речь идет о сумме полученных данных из четырех источников: от переписчиков, портала Госуслуг, специализированного контингента (военные части, тюрьмы) и административных данных, которые всегда используются по международной методологии для дополнения собранной информации. Процент считался от оценочной численности населения (на основе данных переписи-2010 и административных источников) на 1 августа 2021 года.

«99% — это не численность населения, а процент исполнения организационного плана сбора данных. Цифра получена прямым сложением информации из всех источников. Теперь нам предстоит ее обработать, убрать дублирующие и «грязные» данные, естественно, с помощью цифровых технологий. И только после этого можно будет говорить о конкретных цифрах по численности населения», — рассказал Малков.

По итогам предыдущей переписи, на 1 октября 2010 года в России проживали 145,141 миллиона человек. Это актуальные данные, в которые затем включили численность населения Крыма, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.