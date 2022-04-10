Грабили, истязали и убивали спекулянтов. Как банда «санитаров» наводила ужас на юге России

В 80-е годы Ростов-на-Дону накрыла серия кровавых расправ над спекулянтами и местными наркоторговцами — людей истязала, грабила и убивала банда «санитаров». Во главе группировки оказался уроженец Абхазии из влиятельной семьи по кличке «Барсик», а помогали ему местные криминальные авторитеты. Как наркоманы сколотили одну из самых кровавых банд в стране, почему ее лидеры по итогу избежали смертной казни, а президент Борис Ельцин впоследствии предоставил главарю ОПГ российское гражданство, — в материале «Газеты.Ru».

Избивали, пытали, но не убивали

Первое преступление «санитары» совершили в начале февраля 1981 года.

Жертвой стала местная спекулянтка. Женщина без опасений открыла дверь своей квартиры мужчинам в белых халатах, а пройдя внутрь злоумышленники стали избивать хозяйку, требуя отдать все сбережения и ценности. Пострадавшая отдала бандитам 16,5 тыс. рублей, золотые украшения, швейцарские часы и югославскую дубленку, но осталась жива.

Спустя всего неделю налет повторился вновь — ограбили популярную в городе портниху. Денег преступники не нашли, но забрали только украшений на 1,5 тыс. рублей.

Вскоре «санитары» ворвались в квартиру директора одного из пунктов приема стеклотары Казаряна. Хозяев квартир жестоко избивали и пытали, однако предприниматель даже под пытками не сказал, где хранит свои сбережения. Тогда грабители взяли все, что им показалось ценным, в том числе мельхиоровые ложечки и дешевую чешскую бижутерию, а также всего 500 рублей.

Нападение на Казаряна принесло следователям первую зацепку в деле, а именно — внешнее описание налетчиков. Один из нападавших был похож на грузина.

«Санитары» с кавказской внешностью, как их уже прозвали напуганные местные жители, встревожили прежде всего городских спекулянтов, цеховиков и прочих «махинаторов» — стало ясно, что грабители охотились именно на них. Страх захватил людей настолько, что они боялись впускать в квартиру врачей скорой помощи, а соседи, видя белые халаты, сразу вызывали милицию.

«Грабить цеховиков выигрышно для бандитов. Цеховик не побежит жаловаться в милицию из-за боязни придать огласке свои тайные богатства. Печальный финиш банды «санитаров» объясняется тем, что их грабеж и разбой перерастал в убийства, скрыть которые было уже невозможно. Здесь удивляет «стойкость» некоторых жертв, которые предпочли расстаться с жизнью, но не выдать грабителям запрятанные богатства», — рассказывает доктор исторических наук, автор книг по советской повседневности Александр Оришев.

Первые расправы

После череды грабежей город шокировала новость о жестоком убийстве — ворвавшись в квартиру спекулянтки Слепневой, торговавшей импортными вещами, «санитары» зарубили ее кухонным топориком, а ее беременную дочь, которая была в гостях, задушили бильярдным кием. Повезло только соседке — она находилась в квартире, но успела незаметно спрятаться в другой комнате. Странностью оказался тот факт, что, несмотря на большое количество весьма дорогих вещей, из квартиры похитили только деньги и драгоценности, но оставили два трупа.

Следующей жертвой стала супруга Ханцеля Фишмана, известного в определенных кругах продавца, специализирующегося на скупке и перепродаже золота и драгоценностей. Бандиты задушили женщину, а квартиру ограбили. При этом, хоть смерть жены повергла Фишмана в шок, помогать следствию он не стал.

На этом «санитары» не остановились и задушили пенсионерку. Правоохранители изначально недоумевали, почему целью «санитаров» стала именно пожилая непримечательная женщина. Мотив выяснился, когда труп жертвы выносили из квартиры: под матрасом оперативники обнаружили большую клеенчатую сумку, набитую золотыми червонцами царской чеканки и украшениями из золота и бриллиантов. Там же лежали десять сберегательных книжек и деньги в нераспечатанных пачках, которые члены банды так и не нашли.

Из показаний соседки оперативникам удалось узнать несколько важных деталей. Она рассказала, что несколько дней назад к убитой приходил почтальон с телеграммой от сына. Как он выглядел, женщина не разглядела, но точно слышала легкий, едва заметный кавказский акцент.

«Жестокость бандитов объясняется тем, что в составе группировки были наркоманы, которые ради получения очередной дозы были готовы на любое преступление. Тому же главарю банды требовалась в день доза стоимостью в 75 рублей – треть от среднемесячной зарплаты обычного советского служащего. Обратим внимание и на неславянский национальный состав банды.

Русские спекулянты, работники торговли представлялись им людьми второго сорта, не достойными сочувствия и сострадания», – добавил Оришев.

Ключ к разгадке в записной книжке

Тем временем в городе переполошились все бизнесмены, к ним присоединилась даже армянская диаспора. От властей требовали срочно поймать преступников, звонили и писали в обком партии, милицию и прокуратуру. Дело поручили замначальника областного управления уголовного розыска полковнику Сабитову, а информационно-аналитическую работу опытным следователям — подполковнику Юрию Закшеверу и капитану Валерию Беклемищеву. Оперативники решили следовать по двум линиям: медицинской и кавказской.

Расследование продолжалось беспрерывно — потребовалось несколько недель, чтобы прийти к первым выводам.

Как и предполагал Беклемищев, ключом к разгадке была спекулянтка Слепнева — первая, с кем расправились «санитары».

Женщина вела строгий учет торговых операций и записывала имена каждого клиента. Разобраться в записях было трудно, поскольку все данные были зашифрованы. Оперативники настраивались на кропотливую и долгую работу, но одна ситуация помогла заметно ускориться.

Юрия Закшевера в один из дней привлекли к операции по ликвидации наркопритонов. Среди задержанных оказались несколько распространителей. Среди них были двое студентов Ростовского мединститута, которые были уроженцами Грузии. На допросе выяснились не только линии поставки наркотиков, но и обозначился первый подозреваемый по делу «санитаров».

Задержанные студенты Анзор Гугушвили и Давид Гварамия учились на четвертом курсе медицинского института, но не планировали работать по специальности — их больше интересовала разгульная жизнь. Чтобы заработать, молодые люди трудились на скорой, иногда им удавалось раздобыть лекарства из группы морфинов или промедол, так называемое «стекло» — наркоманы покупали его по 25 рублей за ампулу. Среди покупателей, которых назвали задержанные, следователю Закшеверу запомнился некий Зафас — похожее имя было в записной книжке спекулянтки Слепневой — зашифрованный клиент под именем «Запас» купил у нее кожаное пальто за 1200 рублей.

От студентов удалось узнать, что Зафас покупал у них наркотики и, вдобавок к этому, выступал в роли спонсора — когда Гугушвили и Гварамии не хватало денег, тот материально их обеспечивал. Но не просто так: за это они выполняли его мелкие поручения. Например, украли из института несколько медицинских халатов и шапочек, а также достали фонендоскоп.

«Создал одну из самых жестоких банд»

Личность Зафаса вскоре была установлена. Следователи выяснили, что он работал прорабом треста «Ростовгражданстрой», был на хорошем счету у начальства и считался перспективным работником. К 29 годам он успел получить два высших образования, жениться, успешно поработать на производстве и вступить в ряды КПСС.

«Зафас был типичным избалованным советским мажором. Отец – директор Сухумского центрального рынка, один дядя занимал должность прокурора в Абхазии, другой являлся начальником управления в Министерстве внешней торговли СССР. С такими родственниками Зафаса ждало безбедное будущее, но тому оказалось этого мало. Имея два высших образования, он пристрастился к наркотикам, создав в итоге одну из самых жестоких банд на юге страны», – отметил историк Оришев.

Сперва Закшевер и Беклемищев сомневались в причастности Зафаса к преступлениям, но позже выяснилось, что он периодически брал за свой счет отгулы и уезжал из города. Интерес у следователей вызвал дом на окраине Батайска, который арендовал Зафас. Там подозреваемый практически не жил, но часто встречался с несколькими личностями, которые были хорошо известны ростовской милиции.

Например, нахичеванский авторитет Хачарес Косиян, известный в уголовном мире как «Христя» или «Козырь пик». Он обладал серьезным влиянием в криминальных кругах Ростова-на-Дону, имел обширные знакомства среди представителей торгово-хозяйственной номенклатуры, по городу ездил на «Волге» со спецномерами, отдыхал на «закрытых» дачах среди местных знаменитостей и лечился в дорогих клиниках. Вместе с авторитетом была и его банда: Гена Дворников по кличке «Гендулей» и Владимир Даголдиев — «Армян». У обоих — богатое криминальное прошлое.

О личности самого Зафаса вскоре поступила интересная информация с его родины — Сухуми. Оказалось, что в юности нынешний успешный комсомолец вел криминальную жизнь, был замечен в наркопреступлениях и попадал под следствие за грабежи. Наказания удалось избежать за счет авторитета и связи влиятельных родственников.

Важные сведения, ставшие едва ли не ключевыми в поимке Зафаса, также поступили и из Донецкой области. Там при ограблении квартиры в Горловке был задержан Автандил «Вахо» Ломидзе из Ростова-на-Дону. «Вахо» работал не один, но его подельники успели сбежать при появлении милиции. Однако найденные на месте отпечатки пальцев показали — в квартире вместе с Ломидзе побывали находящийся в бегах рецидивист Игорь Айвазян по кличке «Обезьяна» и Зафас.

Арест проходил в состоянии шока

Прокурор области высоко оценил проделанную следователями работу и создал специализированную оперативно–следственную группу, в состав которой включил работников уголовного розыска и сотрудников следственного аппарата прокуратуры. Руководителем группы был назначен старший следователь облпрокуратуры Васильев. Тот уже работал по убийству семьи Слепневых и был в курсе всех событий, связанных с делом «санитаров».

Всех «засветившихся» в связях с Зафасом взяли в разработку и организовали круглосуточное наблюдение. К известным уже фигурантам в деле добавились Солтан Султанов, известный как «Султан», братья Халояны и старый приятель Зафаса Гриша Кутателадзе.

Завершить оперативные действия группе не дали. Приближались ноябрьские праздники — в эти дни было принято давать доклад об успешной работе, поэтому поступил приказ срочно арестовать Зафаса. К этому времени из-за постоянного преследования правоохранителей у него серьезного пошатнулось здоровье — он осунулся и похудел, а также постоянно озирался, выезжал на красный свет светофора, разворачиваясь поперек движения, или, включив правый поворот, поворачивал налево.

Когда Зафаса арестовали, он находился в состоянии шока, не попытался даже избавиться от улик. При себе у Зафаса правоохранители нашли несколько упаковок с наркотиками, деньги и документы, в машине — нож и пистолет. По дороге в отдел он молчал, а при въезде во двор вздохнул и усмехнулся.

Давление родственников

Расследованию серьезно препятствовали влиятельные и обладавшие большими связями родственники Зафаса. В частности, следователям по делу «санитаров» предлагали награды и перевод на высокие должности в Москву, если Зафаса отпустят.

Однако работа была продолжена. Благодаря этому удалось установить, что в убийстве семьи Слепневых участвовали Зафас, «Гендулей» Дворников и «Султан».

Начало арестов основных фигурантов приурочили к новому 1982 году — преступники к тому времени уже скрывались в разных областях страны. Дворникова арестовали в Ворошиловграде во время покупки крупной партии наркотиков. Зависимость подвела и Султанова — не выдержав ломок, он в поисках дозы практически сразу попался правоохранителям.

В феврале из Сухуми привезли Кутателадзе, а в марте из Сибири — «Обезьяну» Айвазяна. Последний, чтобы избежать тюрьмы, при попытке доставить его в Ростов-на-Дону хотел устроить аварию самолета, попытавшись во время взлета открыть основной люк самолета, но у него не получилось. Христя Косиян даже не прятался, вместе с ним задержали его телохранителя Вову Даголдиева.

«Большинство отделались легким испугом»

Учитывая серьезную доказательную базу и неудачный опыт родственников Зафаса в общении со следователями, участники ОПГ стали давать показания.

Оказалось, что промышляли «санитары» не только в Ростове-на-Дону, но и на Украине, в Узбекистане, в Подмосковье, в Ленинграде, за Уралом и в Поволжье. Главарем банды официально был назван Зафас Барциц с позывным «Барсик». «Христя», старый авторитет, тоже не только руководил «бригадами», но и сам выходил на дело.

Самыми активными налетчиками были «Обезьяна» Айвазян и «Ада» Кутателадзе, они действовали вахтовым методом, появляясь в Ростове-на-Дону для получения задания, и исчезали, выполнив свою работу. На их счету значилось наибольшее число преступлений и участие во всех убийствах, совершенных «санитарами».

Всего в ходе расследования «санитарного» дела оперативниками были задержаны не менее 40 подозреваемых. Выяснилось, что банда работала четыре с половиной года.

Преступники переодевались не только в медработников, но и милиционеров, сантехников, сотрудников энергосетей и других, чье появление в домах не вызывало у граждан подозрения. Точка в деле «санитаров» была поставлена только 3 сентября 1984 года.

Айвазян и Кутателадзе были приговорены к смертной казни, но через два года им отменили этот приговор и заменили на 15 лет заключения. Косиян получил 15 лет, Дворников — 14, а Султанов — 13 лет тюрьмы. Барцицу и Догалдиеву суд определил по девять лет исправительно-трудовых лагерей.

«Тот факт, что главарь Зафас Барциц получил всего девять лет тюрьмы, можно объяснить заступничеством высокопоставленных родственников. И самое необъяснимое: чем руководствовался бывший президент Борис Ельцин, когда вышедшему на свободу Зафару предоставил российское гражданство? Всего же по делу банды «санитаров» проходило не 40, а более 60 человек. Большинство отделались легким испугом. Причина такого либерализма правоохранительных органов — влиятельные покровители», – констатировал историк Оришев.