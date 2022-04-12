Полиция заявила, что стрельбу в метро Нью-Йорка устроил темнокожий мужчина

Во время часа пик в метро Нью-Йорка неизвестный мужчина открыл огонь по пассажирам. Он также использовал дымовую шашку. Стрельба вызвала панику и давку, пострадали не меньше 16 человек. Подозреваемого до сих пор не нашли. По некоторым данным, он мог спрыгнуть с платформы и по рельсам уйти со станции, где произошло нападение.

Как все произошло

Инцидент случился около 8:30 утра по местному времени, в час пик, на станции метро «36-я улица». Как передает NBC New York, поезд еще не прибыл на платформу, когда нападавший надел противогаз и бросил на пол вагона устройство, которое стало выпускать зеленый дым. После этого подозреваемый открыл огонь по людям в вагоне.

«Дым моментально распространился по всему вагону. На полу была кровь, много следов крови. В тот момент я не думал, что это была стрельба, потому что было похоже на фейерверк. Люди налетали друг на друга и толкались в попытке пробраться к дверям», – рассказал CNN один из пассажиров.

По его словам, в вагоне было около 40-50 человек.

Очевидец Фут-Смит рассказал, что уже после срабатывания дымовой шашки, поезд затормозил на красный свет и лишь потом поехал дальше на станцию. Это позволило дыму больше распространится в вагоне, так, что люди уже перестали видеть друг друга.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс считает, что нападавший сначала использовал дымовую шашку, чтобы отвлечь внимание окружающих и вызвать хаос. Среди пассажиров действительно началась паника, когда поезд прибыл на станцию, люди начали разбегаться по платформе в клубах дыма. По словам источников в правоохранительных органах, некоторые из раненых бросились в другой прибывший поезд, чтобы уехать на следующую станцию.

Очевидец, приехавший на станцию «36-я улица» в другом поезде, 15-летний Джон Буцикарес рассказал, что когда двери открылись, кондуктор в его поезде начал кричать людям на платформе, чтобы они забегали внутрь. «Люди говорили мне «будь осторожен в поезде», но до сих пор я никогда не испытывал этого на себе. Не знаю, буду ли я когда-нибудь снова чувствовать себя в безопасности в поезде», — отметил подросток.

Еще один очевидец, 41-летний Патрик Берри говорит, что на станции началась давка, люди толпой бежали куда-то. По данным FDNY (пожарный департамент Нью-Йорка) по крайней мере шесть человек пострадали именно в давке, а не от стрельбы. В метро на Манхеттене пассажир устроил стрельбу В Нью-Йорке мужчина выстрелил из пистолета на одной из центральных линий метро города... 26 октября 06:37

Когда все успокоилось, полиция нашла в вагоне, где началось нападение, несколько неактивированных дымовых шашек. Взрывных устройств полиция не обнаружила.

Полиция Нью-Йорка заявила, что не классифицирует инцидент как теракт.

Пострадавшие

Подозреваемый ранил людей как в вагоне метро, так и на платформе. Всего медицинская помощь понадобилась 16 людям, сообщила Лаура Кавана, исполняющая обязанности комиссара FDNY. Среди них 10 с огнестрельными ранениями. Кавана добавила, что помимо огнестрельных ранений травмы варьировались от отравления дымом до ран из-за осколков и полученных во время паники.

«Пятеро [пострадавших] находятся в стабильном, но критическом состоянии», — уточнила она.

По словам комиссара Департамента полиции Нью-Йорка Кичанта Сьюэлла, во время стрельбы никто не получил опасных для жизни травм.

Ранее СМИ сообщали о погибших в результате стрельбы, но эта информация не подтвердилась. В США произошла стрельба на благотворительном автошоу По меньшей мере десять человек получили ранения в ходе стрельбы на автомобильной выставке-шоу... 20 марта 07:29

Источники NBC New York в правоохранительных органах передали, что пистолет нападавшего заклинило. Возможно, поэтому пострадало не так много людей.

Подозреваемый

Полиция сообщила, что нападавший — темнокожий мужчина крупного телосложения, ростом около 5 футов 5 дюймов и весом 170 фунтов. Он был одет в серую толстовку с капюшоном и зеленый жилет, который обычно носят строители. Из-за этого некоторые очевидцы приняли подозреваемого за сотрудника метро.

Полиция обнаружила и изъяла пистолет подозреваемого и его сумку, в которой были еще неиспользованные дымовые шашки, сообщили NBC New York источники в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что полиция оцепила место происшествие, пока нападавший остается на свободе. На месте работают более 100 полицейских, агенты ФБР, а также саперы с собаками. Двое человек погибли в результате стрельбы у торгового центра в США Двое человек погибли и еще двое пострадали в результате стрельбы у торгового центра Citadel... 27 марта 16:36

NBC New York передает, что, по показаниям очевидцев, нападавший спрыгнул на рельсы. Полиция прочесала туннели, но пока никого не нашла.

«Этот человек все еще на свободе, и этот человек опасен», — предупредила губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул.

«Мы не позволим терроризировать жителей Нью-Йорка даже одному человеку. Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого, и его найдут», — заявил мэр Нью-Йорка.

Две школы в районе нападения были закрыты, а большинство магазинов эвакуированы.

Реакция властей

Президент США Джо Байден в курсе ситуации, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Высокопоставленные сотрудники Белого дома находятся на связи с мэром [Нью-Йорка Эриком] Адамсом и комиссаром полиции [Нью-Йорка Кичант] Сьюэлл», — указала она.

Псаки добавила, что администрация Байдена «окажет помощь по соответствующим каналам».

Представитель мэра передал, что Адамс призывает жителей Нью-Йорка избегать района станции, где произошло нападение, чтобы не мешать расследованию. Мэр Нью-Йорка также назвал произошедшее «бессмысленным актом насилия».