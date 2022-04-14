Все чешется, отекает и слезится. Как аллергику выжить весной

Слезящиеся глаза, отеки, насморк, кашель, зудящая кожа — знакомые аллергикам симптомы, которые преследуют их в весенне-летний период. При этом нередко люди, которые раньше не сталкивались с подобными реакциями организма на внешние раздражители, путают аллергию с ОРВИ. Врач-иммунолог объяснил «Газете.Ru», как распознать симптомы аллергии и как ее лечить, а биолог назвал растения и животных, от которых аллергикам лучше держаться в стороне.

Почему развивается аллергия

Способность организма вырабатывать аллергическую реакцию определяется генами, указывает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если один из родителей ребенка страдает аллергическим заболеванием, то вероятность аллергии у ребенка составит 40%. А если оба родители аллергики, то у ребенка такая вероятность превысит 90%», — говорит он.

Однако заболевание нельзя назвать врожденным, ребенок может иметь к нему предрасположенность, но в будущем не страдать аллергией, добавляет врач.

Второстепенным фактором возникновения аллергических реакций эксперт называет условия окружающей среды. Если она загрязнена, риск получить неприятные симптомы выше, особенно это касается жителей промышленных регионов.

Сыграть определенную роль может и миграционный стресс, связанный с переездом человека в другой регион. Продолжительность такого состояния варьируется от 6 месяцев до 5 лет. В этот период, если у пациента есть предрасположенность к аллергии, его здоровье может усугубиться, предупредил Болибок.

Биолог Павел Глазков же добавил, что заболевание может быть приобретенным, в данном случае оно становится следствием действия какого-либо вещества, например, в ходе профессиональной деятельности или проживания в определенной среде.

Симптомы аллергии и их отличие от ОРВИ

Существует несколько видов аллергии. Так, круглогодичная не зависит от времени года, люди с такими проблемами обращаются к врачам в любой сезон.

«Чаще это пищевая аллергия, с которой люди обычно обращаются после праздников или длительных семейных застолий, она связана с нарушением диеты. Есть бытовая аллергия — раздражителями обычно являются пыль и обитающие в ней клещи», — отметил врач Болибок.

Сезонная же аллергия обусловлена цветением растений, когда люди реагируют на пыльцу. Ее пик приходится на май-июнь.

Как правило, у человека появляются неприятные ощущения после контакта с респираторными аллергенами (к ним относятся как пыль, так и семена деревьев и растений), попадающими в организм через дыхательные пути. Среди симптомов — чихание, не связанное ни с повышением температуры, ни с общим недомоганием, заложенность носа, жидкие, прозрачные сопли без признаков гноя и примесей желтой или зеленой слизи, зуд в носу, иногда, в случае аллергии на пыльцу, — конъюнктивит, вызывающий, в свою очередь, красноту и слезоточивость глаз.

Чтобы не перепутать заболевание с острыми респираторными вирусными инфекциями, Болибок советует обратить внимание на несколько факторов:

«При аллергии не бывает температуры и симптомов интоксикации. Когда приступ заканчивается, пациент чувствует себя вполне здоровым. При простуде все-таки болезненное состояние мучает и днем, и ночью. Кроме того, для аллергии не характерны боли в горле или носу и кашель».

Отдельно иммунолог выделил пациентов с астмой, напомнив, что она тоже является формой аллергии. Такие люди страдают от приступов одышки без других привычных проявлений.

Укусы насекомых, экзотическая пища и солнце

В весенне-летний сезон аллергиков преследует еще одна опасность — насекомые и паукообразные. Биолог Павел Глазков предупредил, что серьезная реакция может развиться на укусы ос и пчел, а также муравьев и гадюк.

«Причем бывают случаи, что на укус одного насекомого нет аллергии, а яд другого человек не переносит, поскольку вещество имеет отличный [от других ядов] состав», — отметил эксперт. Яд таких насекомых способен спровоцировать удушье и отек Квинке, который возникает очень быстро, однако оперативная медицинская помощь за несколько минут приведет пострадавшего в чувство.

Часто при поездке на отдых в другие города и страны у людей появляются высыпания на коже, зуд и другие симптомы, которые ошибочно принимаются за аллергию. Например, такой считают реакцию на солнечное излучение, однако врач-терапевт, аллерголог Ирина Ярцева утверждает, что это не так.

Помимо этого, аллергией нельзя называть и реакцию на смену продуктов или воды в путешествии.

«Есть продукты-гистаминолибераторы, которые приводят к выбросу гистамина даже у здорового человека: кофе, мед, шоколад и другие. Любой человек, если он съест килограмм этого продукта, почувствует себя плохо, аллергику же стоит быть предельно осторожным с питанием.

В целом некоторая пища, включая экзотические фрукты, вызывает специфическую реакцию, но она не будет иметь аллергический характер, скорее она обусловлена проблемами с желудочно-кишечным трактом», — сказала медик.

Распространены весной, кроме реакции на семена растений, пыльцу деревьев и плесень грибов, и случаи перекрестной аллергии. Например, человек употребляет в пищу клубнику, черешню, малину, яблоки, и, если он страдает аллергией на пыльцу, она перекрестно даст реакцию и на продукты питания. Зимой эти риски ниже из-за недостаточной концентрации растений-аллергенов, объяснила Ярцева.

Лечение аллергии

Чтобы снять симптомы аллергии, важно в первую очередь ограничивать или избегать взаимодействия с раздражителем. Владимир Болибок напомнил, что весной 2020 года большинство людей носили маски, благодаря чему намного реже страдали от аллергии на пыльцу.

«Обычная маска или респиратор прекрасно защищают от контакта с нежелательными частицами. Самые маленькие зерна растений имеют размер 15 микрон, и они уже достаточно крупны, чтобы повязка или маска остановили их. Глаза нужно защищать очками», — рекомендует специалист.

На окна дома следует повесить марлю или сетку, чтобы предотвратить попадание пыльцы в помещение. По возможности лучше сделать это и в том месте, где человек работает.

Медикаментозное лечение важно подбирать с терапевтом или педиатром, который выпишет рецепт на тот или иной препарат. Современные врачи имеют большой опыт консультации пациентов-аллергиков и астматиков и способны подобрать эффективные методы работы с ними. Самым распространенным остается АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия). Она заключается в тренировке иммунной системы человека путем введения аллергена в организм. Причем пациент может выбрать удобную для него форму — таблетки, капли и так далее.

Однако в любом случае необходимо сначала обращаться к врачу.

«Если не начать вовремя лечить заболевание, здоровье пациента будет усугубляться. Многие люди поддаются уловкам рекламы и покупают популярные безрецептурные антигистаминные препараты, которые не лечат аллергию, а только избавляют от симптомов. Неверная тактика лечения может в том числе увеличивать длительность приступов, и человек доведет себя до плачевного состояния», — подчеркнул иммунолог.