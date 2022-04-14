Что известно об обстрелах в Брянской области

В Брянской области 13 апреля обстреляли пункт пропуска «Новые Юрковичи», а 14 апреля под обстрел в приграничном поселке Климово попали жилые дома, заявил глава региона Александр Богомаз. Следственный комитет назвал произошедшее авиаударом ВСУ и возбудил уголовное дело. Минздрав РФ сообщил, что после обстрела были госпитализированы семь человек, в том числе один ребенок. Школы нескольких районов области с 15 апреля переходят на дистанционное обучение. Ранее в регионе ввели высокий уровень террористической опасности.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что под обстрел в поселке Климово попали жилые дома. Есть пострадавшие. Военная операция на Украине. День 50-й Жилые дома и пограничный пункт попали под обстрел в Брянской области на границе... 14 апреля 16:29

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство Брянской области принимает все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

Жители поселка и Климовского района опубликовали в соцсетях фото снарядов и их осколков. ТАСС со ссылкой на районную Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщил, что зафиксировано два прилета снарядов.

В пресс-службе регионального главка МЧС также сообщили о возгорании в двух домах после обстрела. Сообщение о пожаре поступило в 12:10 мск, а в 12:57 мск его уже потушили.

«Пожар ликвидирован, два дома», — уточнили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы, в результате инцидента пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

«Семь человек поступило. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии», — сказал собеседник ТАСС.

Минздрав РФ подтвердил, что после обстрела в Брянской области пострадали семь человек, все они госпитализированы.

14 апреля в школах Климовского района отменили занятия. Школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля перевели на дистанционное обучение. Отмечается, что список районов, в которых будет введено дистанционное обучение, сейчас формируется. «Получил серьезные повреждения». Что известно о ЧП на крейсере «Москва» Флагманский ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения вследствие пожара и взрыва боезапаса... 14 апреля 14:23

«Занятия, конечно, отменены в настоящий момент. По желанию родителей мы предоставляем им возможность поехать в санаторий», — рассказала директор департамента образования и науки региона Елена Егорова.

Следственный комитет РФ заявил, что обстрел поселка в Брянской области был авиаударом.

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — утверждает ведомство.

По данным СК, в результате повреждены шесть домов, ранены семь человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Поселок Климово находится на расстоянии около 10 км от российско-украинской границы. Он является административным центром Климовского района Брянской области и граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. На территории района проживают около 25 тыс. человек.

Обстрел погранпункта

Пограничное управление ФСБ по региону сообщило, что обстрелу также подвергся автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области. Отмечается, что инцидент произошел 13 апреля, а в результате обстрела никто не пострадал. По информации ФСБ, обстрел велся из минометов. «Подавили точку, откуда велась стрельба». В Курской области обстреляли погранпункт Российский пограничный пункт в Курской области был обстрелян сегодня из огнестрельного оружия... 13 апреля 18:13

«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», — говорится в сообщении в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, в результате обстрела два автомобиля, принадлежащие беженцам, получили повреждения. Огневую точку подавили ответным огнем, отметило ведомство, после этого КПП продолжил работу.

Погранпропуск Новые Юрковичи находится в Климовском районе Брянской области, на границе с Черниговской областью Украины.

В Брянской области ранее ввели высокий уровень террористической опасности.

Обстрелы в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах села Сподарюшино.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — сказал глава региона.

Из сел Безымено и Сподарюшено временно эвакуировали жителей. Оба села, по словам губернатора, находятся под дополнительной охраной.

Инциденты на границе

Инциденты в приграничных районах с Украиной происходят почти ежедневно. 13 апреля в Курской области из стрелкового оружия обстреляли пограничный наряд около деревни Гордеевка в Кореневском районе. 9 апреля минометному обстрелу подвергся пограничный пункт в районе деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области. В обоих случаях пострадавших и разрушений не было. В шести регионах России установлен высокий уровень террористической угрозы В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах... 11 апреля 20:18

На фоне этих происшествий в Курской области ввели желтый, предпоследний уровень террористической опасности.

12 апреля были повреждены железнодорожные пути в в Шебекинском городском округе Белгородской области в 7 км от границы с Украиной.

В Минобороны РФ заявили, что в ведомстве «видят попытки диверсий и нанесения ударов войсками Украины по объектам на территории РФ».

«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал представитель ведомства Игорь Конашенков.

С 11 апреля в шести российских регионах на 15 дней полностью или частично введен высокий уровень террористической опасности. Ограничения действуют на территориях субъектов, граничащих с Украиной. Речь идет о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах Крыма, Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области, а также Брянской, Курской и Белгородской областях.