«Роснано» требует внимания: Генпрокурора просят разобраться с наследием Чубайса

Глава «Роснано» Сергей Куликов просит Генпрокуратуру РФ проверить работу компании за годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. По словам Куликова, размер долгов компании в какой-то момент превысил стоимость ее активов, и проявились признаки банкротства. Кроме того, «Роснано» дважды выплачивала правительству дивиденды, хотя сумма чистых активов была меньше уставного капитала. Чубайс сейчас находится за границей.

Действующий глава «Роснано» Сергей Куликов написал письмо генпрокурору Игорю Краснову. Как сообщает РБК, топ-менеджер призвал Генпрокуратуру проверить деятельность «Роснано» за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс.

Письмо Куликов отправил 24 марта. Подлинность текста подтвердил близкий к Генпрокуратуре источник издания. Обращение Куликова там уже зарегистрировали.

В нем указано, что за десятилетие руководства Чубайса объем внешнего займа «Роснано» превышал 290 млрд рублей. К концу 2020 года компания была должна кредиторам более 146 млрд рублей, при этом расходы на обслуживание долга составляли 126 млрд рублей.

Для обеспечения этих займов руководители «Роснано» использовали государственные гарантии в размере 108 млрд рублей, говорится в письме. Куликов утверждает, что в 2016 году размер обязательств «Роснано» стал превышать стоимость активов компании. Появились признаки банкротства, отметил он.

После этого учетная политика была изменена, и формально размер обязательств уменьшился.

«Таким образом, привлеченное с 2016 года дорогостоящее заемное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд рублей, а потенциальный ущерб — около 28 млрд рублей», — отмечено в жалобе.

Также в 2017 и 2018 годах руководство «Роснано» решило выплатить дивидендов на 1,1 млрд рублей – при том, что чистые активы компании стоили меньше, чем уставной капитал.

В связи с этими данными Куликов попросил генпрокурора Краснова проверить деятельность компании.

Чубайс, напомним, уехал из России в Стамбул и уволился по собственному желанию в начале текущей весны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.

По версии Bloomberg, Чубайс объяснил свое решение несогласием со спецоперацией на Украине.

7 апреля ТАСС сообщил, что бывший директор «Роснано» Анатолий Чубайс был вызван на допрос в качестве потерпевшего в Хамовнический суд Москвы — в рамках рассмотрения уголовного дела о краже имущества на 70 млн рублей.

Основным фигурантом дела является его бывший деловой партнер Илья Сучков.

«После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — рассказал адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров. По его словам, на звонки суда Чубайс не отвечает, телефон его недоступен, повестки не забирает.