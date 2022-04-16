Зацеперов будут штрафовать на 4 тысячи рублей

За незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов и других не предназначенных для этого местах, а также самовольную остановку состава теперь могут оштрафовать на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Закон, который вносит поправки в статью 11.17 КоАП РФ, подписан президентом России и уже вступил в силу. В России более 20 лет штрафовали зацеперов всего на 100 рублей.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 4 тыс. рублей штраф за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, в том числе — за действия зацеперов (подростков, катающихся на подножках и крышах вагонов — «Газета.Ru»). Документ опубликован 16 апреля на официальном портале правовой информации и вступил в силу с сегодняшнего дня. Один штраф в России могут поднять в 40 раз Депутаты Государственной думы и сенаторы от «Единой России» подготовили законопроект, предусматривающий... 16 апреля 11:52

Соответствующие поправки в статье 11.17 КоАП РФ предусматривают 40-кратное увеличение максимального размера штрафа за незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов и других непредназначенных для этого местах, а также самовольную остановку состава.

За эти действия устанавливается штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. «Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохранялся штраф в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить», — отметила один из авторов инициативы, первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Московский суд запретил Google размещать видео с зацеперами Мещанский суд Москвы запретил компании Google размещать видео, пропагандирующие деятельность зацеперов. Об... 25 августа 14:42

Статистика указывает на рост числа таких нарушений. «Более того, есть пострадавшие в результате таких неправомерных действий, в основном это несовершеннолетние.

К сожалению, есть и погибшие. Принятие закона поможет сохранить много жизней», — цитирует сенатора ТАСС.

Еще один автор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщал, что на зацепинг приходится более 36% случаев травмирования подростков на железнодорожном транспорте.

«Увеличение штрафа в 40 раз — самая действенная мера, потому что сейчас, по большому счету, никакой ответственности нет. 4 тыс. рублей против 100 — это уже совсем другая сумма», — подчеркнул он. Бороться с пьянством, не штрафовать за мелкие нарушения. ГИБДД меняет политику ГИБДД сосредоточится на привлечении к ответственности тех, кто способствует совершению ДТП... 16 апреля 11:07

В последние месяцы участились трагические инциденты с зацеперами. Так, 18 марта в подмосковном городе Электроугли подросток получил смертельный удар током на крыше электропоезда. Он случайно дотронулся до токоприемника.

В конце марта на станции Александро-Невского района Рязанской области под колесами пассажирского поезда погиб девятилетний мальчик. В причинах разбирается прокуратура.

В прошлом году подросток залез на крышу вагона, и его ударило током на станции Азов Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги. Несовершеннолетнего госпитализировали с тяжелым электроожогом 90% площади тела, но спасти его не удалось.