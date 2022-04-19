«Его ловили как Чикатило». Зачем маньяк из Таганрога душил девушек в черных колготках

В 90-е Ростовская область не успела оправиться от зверских убийств Андрея Чикатило, когда совсем рядом с печально известными Шахтами – в Таганроге — появился новый маньяк. Убийца и насильник, получивший прозвище «черноколготочник», задушил четырех женщин. На каждой из них – черные колготки с порванной ластовицей, надетые на обнаженное тело. Как окажется позже, эти преступления далеко не первые, совершенные фетишистом. Что двигало маньяком, зачем он носил цветы на могилы своих жертв и при чем здесь загадка «ростовского треугольника смерти» — в материале «Газеты.Ru».

Фирменный почерк маньяка

13 мая 1990 года в одном из переулков Таганрога случайные прохожие обнаружили труп молодой девушки, на обнаженное тело которой были надеты черные колготки. Приехавшие на место криминалисты заключили: погибшую изнасиловали и задушили. Жертвой стала 17-летняя учащаяся металлургического техникума Анна Линербергер.

Поиски убийцы шли безуспешно, а уже через несколько недель, 27 мая, Таганрог потрясло новое известие: на втором этаже недостроенной общественной бани найдена еще одна задушенная девушка. На ней – черные разорванные в области промежности колготки на голое тело. 16-летняя Ирина Кислякова, которая не вернулась домой после свидания, была изнасилована и избита, руки изрезаны. Вина молодого человека Ирины не подтвердилась, других подозреваемых не было.

Сопоставив убийства Анны Линербергер и Ирины Кисляковой, по почерку следователи поняли: их совершил один и тот же человек и, вероятнее всего, будут новые жертвы.

Расследование и письмо от маньяка

По делу «черноколготочника» собрали следственно-оперативную бригаду, которую возглавил начальник управления угрозыска УВД Ростоблисполкома Виктор Бураков. Именно он в том же 1990 году принимал участие в задержании Андрея Чикатило.

Привлекли к поискам нового маньяка и психиатра Александра Бухановского, который также участвовал в расследовании дела «убийцы из лесополосы».

Действовать при поимке «черноколготочника» решили теми же методами, что и при поимке Чикатило – для маньяка создали невыносимые условия.

По улицам города велось усиленное патрулирование, общественные места обложили засадами, подозрительных граждан задерживали и заносили в базы данных. Убийцу хотели вынудить совершить ошибку и заставить нервничать.

Но и это не помогло. 15 сентября маньяк изнасиловал и задушил 20-летнюю Ольгу Кудимову, оставив фирменную подпись в виде колготок с разорванной ластовицей.

Больше всего следователей удивляло то, что преступник никуда не торопился: чтобы полностью раздеть девушку и надеть на нее колготки снова, требовалось много времени. Делая это из раза в раз, убийца сильно рисковал. Также он рисковал, оставляя множество следов, включая образцы тканей и даже отпечатки пальцев. В этот раз рядом с телом жертвы черноколготочник потерял расческу и связку ключей.

Но поимке убийцы эти улики не способствовали. Следователи начали подготовку нового плана. Было решено обратиться к маньяку по телевидению. Несмотря на то, что в те времена считалось недопустимым разводить панику и компрометировать социалистический строй по ТВ, человеческие жизни были важнее.

С экранов Бураков говорил о том, что наказание все равно наступит, а Бухановский обещал не сдавать маньяка в полицию, если тот обратится к врачу. Через время после обращения стало ясно: убийца затих.

И только позже выяснится, что это затишье никак не связано с обращением к преступнику с телеэкранов всей страны. Он попросту об этом не знал, ведь был занят своей девушкой, которая у него появилась как раз в тот момент. Она терпела все его выходки в жизни и в постели. Но и это продолжалось недолго — через полгода пара разошлась, а «черноколготочник» взялся за старое.

Фатальное возвращение маньяка

Летом 1991 нашли мертвой еще одну молодую девушку, которая была не просто переодета в колготки на голое тело, но и задушена ими. Все силы милиции снова бросили на поиски преступника, ловили даже «на живца», но попытки оказались безуспешными.

Продолжалось это до тех пор, пока в один вечер прохожие не застали странную картину: парень приставал к женщине, они долго ругались, и вдруг он вцепился ей в горло и стал душить. Двое мужчин, проходивших мимо, скрутили нападавшего и отвезли в милицию.

Задержанный – 22-летний Юрий Цюман изрядно нервничал, убеждал, что с девушкой хотел просто познакомиться, но они повздорили. У следователя сразу закрались подозрения, Цюмана расспросили про работу и семью. Задержанный рассказал, что работает столяром, живет с мамой.

Следователи решили вызвать мать в отдел и попросили собрать передачку, взяв среди прочего ключи и расческу для сына. Та послушалась и принесла все, что сказали. Так следователям удалось сравнить ключи Цюмана с ключами, найденными на месте убийства Оли Кудимовой. Они были идентичными.

Вскоре пришли данные экспертиз: отпечатки пальцев и биологические материалы Цюмана совпадали с найденными на местах всех преступлений черноколготочника. Юрия задержали.

Первые преступления маньяка

На допросах Цюман признался, что всегда испытывал проблемы с женщинами, а его отношения с первой девушкой обернулись провалом. Когда первая любовь Юры ушла от него к другому, он пригласил ее на разговор и, разозлившись, стал душить.

Именно тогда все и началось: когда она хрипела, он чувствовал возбуждение, поэтому в порыве ярости периодически давил пальцами на ее шею, ждал, когда она начнет хрипеть, и отпускал. С того момента из раза в раз Цюман пытался испытать то же самое.

А еще утверждал, что он не зверь и носил цветы на могилы каждой своей жертве.

Рассказал маньяк и про свое первое преступление. Оказалось, что его он совершил не в 90-м году, а в 1986-м. Тогда в декабре он выпил и напал на девушку, пытаясь ее изнасиловать. Получалось у Цюмана плохо – эрекция была слабой, но он не оставлял попытки. А еще ругал девушку за то, что она так поздно ходит одна по улицам. Жертва же, желая перехитрить маньяка, предложила пойти к ней домой, надеясь позвать на помощь по дороге.

Но ничего не вышло, и девушка оказалась в ловушке собственного дома. Он измывался над ней несколько часов, избивал, насиловал и душил. В какой-то момент от удушья девушка потеряла сознание. В это время Цюман ходил по квартире и рассматривал вещи. На кухне ему приглянулся набор посуды, который он забрал с собой и подарил маме. Квартиру перед уходом Юрий поджог и ушел, будучи уверенным, что уничтожил все улики. Тем не менее пожара не случилось, а девушка осталась жива.

После инцидента «черноколготочника» призвали в армию, демобилизовался он в 1989 году и в июне того же года возобновил свои нападения.

На улице он увидел девушку и, затащив ее на первый этаж строящегося дома, изнасиловал. Убивать в этот раз не стал, сбежав. Вот только друзья девушки так просто дело не оставили. Они стали шантажировать Юрия и угрожать ему. Так, прячась, Цюман на некоторое время уехал к своему другу в Ставрополь.

А когда вернулся, вновь стал убивать.

«Поучительная история о том, как нельзя воспитывать своих детей»

Как говорит доктор исторических наук и автор книг о советской повседневности Александр Оришев, Юрий Цюман подвергался избиениям и унижениям со стороны обоих родителей с детства. И история «черноколготочника» – это поучительная история о том, как нельзя воспитывать своих детей.

«Однажды он был наказан за то, что посмел потратить подаренные ему же деньги. И если суровость отца еще можно объяснить полученной на фронте контузией, то жестокость матери понять невозможно. И тем более, нельзя оправдать ее поведение, когда она при больном, но все еще живом, прикованном к кровати муже, стала налаживать свою «новую» личную жизнь», – рассказывает доктор исторических наук.

Оказалось, что мать Цюмана не стеснялась вступать в интимную связь с любовниками в присутствии сына. Поэтому, говорит Оришев, не стоит удивляться главному мотиву в преступлениях маньяка – желанию мстить. Неслучайно, что он любил читать мораль своим жертвам, обвиняя тех в распутном поведении.

Другая важная деталь — маньяку при изнасилованиях редко получалось довести половой акт до логичного завершения, указывает эксперт. Причина в том, что насильником двигала не столько похоть, сколько желание унизить жертву, полагает историк. Так регулярные избиения, безответственное поведение матери, а затем полученная черепно-мозговая травма породили в Цюмане множество взаимосвязанных комплексов.

«Он стеснялся своего тела, хотя и был вполне симпатичным молодым человеком. Юрий несколько раз красил свои волосы, делал «химию», что не было характерно для юношей того времени. Он не знал, как познакомиться с женщинами, как предложить интимную близость», – объяснил Александр Оришев.

По его словам, все неудачи на любовном поприще вызывали необузданную агрессию, а ее катализатором выступал алкоголь, к которому Цюман пристрастился с детства. Неслучайно, что свои преступления он совершал пьяным, отмечает историк.

«Раздирающие душу комплексы вкупе с алкоголем создавали кумулятивный эффект, порождавший преступление. Кто и что могло спасти, вернуть на правильный путь Юрия Цюмана? Его могла спасти только горячо любящая женщина», – считает Оришев.

В какой-то момент такая нашлась в лице ростовчанки Раисы – той самой, которой удалось решить интимные проблемы Юрия, из-за чего он полгода не убивал. Но и здесь Цюман проявил себя, избив возлюбленную. Та ушла от Юрия, после чего путь к спасению для него был безвозвратно отрезан.

11 февраля 1994 года за четыре убийства Цюмана приговорили к смертной казни, но после введения моратория он получил пожизненное лишение свободы. Сейчас он отбывает заключение в «Черном дельфине».

По словам Александра Оришева, сегодня настоящей загадкой остается то, почему Ростовская область, на территории которой совершал свои преступления Юрий Цюман, столь «любима» маньяками.

Феномен так называемого «ростовского треугольника смерти» – («ростовский треугольник» – расстояния между Ростовом-на-Дону, Таганрогом и Шахтами), в котором за 30 лет орудовали 37 серийных убийц, действительно пытаются разгадать многие эксперты уже много лет. В этой «аномальной зоне» действовали такие известные маньяки, как Андрей Чикатило, Роман Бурцев и Владимир Муханкин, и все они были особенно изощренными в своих преступлениях.

«С 1970-х годов сотни людей в ней стали жертвами насильников и убийц. Как одна из ключевых причин – неблагоприятная экология. Но и это только одна из версий. И эту загадку еще предстоит разгадать», – заключает автор книг по советской повседневности Оришев.