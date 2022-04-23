«Зеленоградский Чикатило»: как убивал маньяк, который через два года выйдет на свободу

В начале 2000-х в Зеленограде орудовал 40-летний Юрий Гриценко по прозвищу «Зеленоградский Чикатило» — он на протяжении почти года нападал на женщин с молотком, убивал и грабил их. На его счету 14 разбойных нападений и грабежей, а также четыре убийства и покушения. О том, как действовал маньяк, «Газете.Ru» рассказали очевидцы тех событий.

«Среди жителей началась паника»

С апреля по ноябрь 2001 года на территории города Зеленограда и Северного округа столицы действовал серийный убийца. Маньяк получит звучное прозвище — «Зеленоградский Чикатило».

Нападения начались 4 апреля 2001 года в Зеленоградском лесопарке — первой жертвой маньяка стала пожилая москвичка. Вечером она шла по пустынной аллее Лесные Пруды в гости к сестре и везла тележку с картошкой. Убийца набросился на нее сзади и несколькими ударами молотка разбил голову. Женщина умерла сразу, преступник сбежал с ее картошкой. Затем была еще одна жертва и три пострадавших.

При этом все подвергшиеся нападению женщины были ограблены: преступник брал почти все — от зонтиков до сумочек. Однако золотые украшения иногда оставались на телах жертв.

«Как только стало известно о каком-то маньяке — город небольшой и слухи расходятся быстро, — среди жителей началась паника. Я тогда работала в том районе в магазине, было страшно до чертиков — мне приходилось ждать лишних два часа после работы, чтобы приехал супруг и мы вместе пошли домой. Старшему сыну я запретила приближаться к немноголюдным местам и гулять вечером», — рассказала жительница Зеленограда Зоя.

Сотрудники милиции начали активный поиск преступника только после того, как он завершил первую серию нападений. При этом в лесопарк, где орудовал маньяк, патрули не приезжали, но в местной газете появилась подборка фотороботов, которые, как выяснится в будущем, имели мало общего с реальным лицом маньяка, поделилась Зоя.

«Люди сами патрулировали дорожку от остановки — сейчас не принято объединяться в народные дружины, но тогда это было единственной надеждой, что больше никого не убьют. Видимо, узнав о такой самоотверженности граждан, маньяк этот ушел на дно», – сообщила она.

Жертва выхватила молоток

Следующий всплеск активности пришелся на лето 2001 года. Произошло еще как минимум четыре нападения — всем женщинам удалось выжить. Правоохранители попытались составить портрет подозреваемого, однако никто из пострадавших не помнил точно, как выглядел «Зеленоградский Чикатило». Наконец, помимо добровольцев, в лесопарке появились и наряды милиции.

«Мы немного выдохнули, потому что напряжение уже стало слишком сильное. Супруга и ее подруги настолько боялись даже выйти на улицу, что приходилось вечером всех собирать на машине, а кого-то и встречать пешком. Я мужчина крупный, занимался в свое время каратэ, мне не было страшно, но ощущение, что кто-то идет сзади, не отпускало», — рассказал житель Зеленограда Евгений.

Сам же серийник решил, что Зеленоград перестал быть доступным местом для нападений, и переместился в Северный округ Москвы, который находится на приличном расстоянии от предыдущего места охоты на женщин. Там еще никто не знал его и не боялся, что давало маньяку больше возможностей.

Орудовать непосредственно в столице преступник решил со второй половины октября по ноябрь 2001 года. Типаж жертв был прежний, место тоже — темные лесопарки. Оружием был все тот же молоток. В этот период он совершил по меньшей мере пять нападений на женщин, две жертвы преступника от причиненных травм погибли.

Однако был случай, когда «Зеленоградский Чикатило» просчитался — 25 октября 2001 года молодая москвичка возвращалась домой с вечеринки, как вдруг услышала шаги и обернулась. Над ее головой уже была рука с молотком, но девушка смогла увернуться, и орудие только скользнуло по ее голове.

Девушка выхватила из рук маньяка молоток и побежала. Однако ей мешала обувь на каблуках.

Тогда она развернулась к преступнику и сама ударила его дважды по голове — он потерял сознание, а москвичка пошла к ближайшему посту ГИБДД.

Из-за того что сотрудники правоохранительных органов долго расспрашивали ее о случившемся, убийца успел очнуться и сбежать. У девушки, однако, остались его молоток и капюшон, который она сдернула с его лица. Эти предметы стали важными уликами и впоследствии помогли доказать вину налетчика. Маньяк же, напуганный отпором, затих на две недели.

Слезы на допросах

Последнее преступление было совершено вечером 12 ноября в парке Дружбы — маньяк напал на одинокую женщину. Однако в его планы вмешался гулявший неподалеку водитель автобуса Анатолий Сухов, прибежавший на крик. Убийца в панике бросил жертву и накинулся с молотком на мужчину, но не смог с ним справиться. Сухов скрутил его в одиночку.

За задержание особо опасного преступника Анатолий Сухов был награжден — от имени ГУВД Москвы ему вручили часы и букет цветов.

«Зеленоградским Чикатило» оказался 39-летний москвич Юрий Гриценко. Сперва его приняли за банального грабителя, поскольку, по показаниям потерпевшей, он пытался вырвать из ее рук сумку. Однако уже на вторые сутки, когда проверка подтвердила факт его проживания в Зеленограде, Гриценко связали с весенне-летними нападениями на женщин в этом городе.

По иронии судьбы, последней пострадавшей от рук маньяка стала бухгалтер того самого РОВД, куда его доставили после задержания.

На допросах в камере изолятора Гриценко много плакал перед видеокамерами. Он активно шел на сотрудничество со следствием, демонстрировал раскаяние в содеянном.

Также он рассказал обо всех нападениях в подробностях и признался, что его подкосила ситуация с девушкой, которая отобрала у него молоток. По словам Гриценко, он сильно переживал из-за того, что изменил собственному правилу нападать на женщин среднего и старшего возраста.

«Нравился звук удара, ощущение удара»

Одним из факторов, который подтолкнул Гриценко к нападениям, стало пьянство — он оказался запойным алкоголиком. Когда период застолья заканчивался, он приходил в чувство и залегал на дно. В похмельном состоянии он никогда не нападал на женщин. В повседневной жизни он был слишком слаб и труслив.

Гриценко во время психиатрического освидетельствования в апреле 2002 года честно признался, что больше всего его привлекала возможность причинения жертвам нападений максимальных страданий. Ему «больше всего нравилось бить молотком, нравился звук удара, ощущение удара...».

Деньги жертв он тратил, а вот вещи хранил как трофеи. Они интересовали его как память о пережитых острых ощущениях, а не как материальная ценность.

14 июня 2002 года следственное производство в отношении Гриценко было закончено и направлено в суд — его обвинили в 14 разбойных нападениях и грабежах, четырех убийствах и покушениях на убийство. Его осудили на 22 года лишения свободы. Выйти «Зеленоградский Чикатило» должен уже в 2024 году, к этому моменту ему будет 62 года.