План ЦБ: кому и когда вернут деньги, украденные мошенниками с карт

Центробанк намерен обязать банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. В законопроекте, разработанном ЦБ перечислены все случаи, когда жертвы мошенников могут рассчитывать на компенсацию. При этом в документе не предложено определить сумму, обязательную для возврата.

Поправки в федеральный закон

Поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», разработанные ЦБ, предполагают, что любой российский банк будет обязан вернуть средства в течение 30 дней после установления факта денежного перевода без согласия клиента, сообщает РБК.

«Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — сказал изданию представитель ЦБ. Центробанк предложил банкам возвращать клиентам украденные мошенниками деньги Центральный банк России обяжет банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, которые были... 23 апреля 14:38

По его словам, обсуждение этих мер с рынком продолжается.

«Изначально ЦБ предлагал установить срок возврата 2–3 дня, но банки были против, так как за это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк. Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах (срок – «Газета.Ru») может достигать нескольких недель», — сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Условия возврата денег

Согласно разработанным поправкам, банк отправителя должен вернуть полную сумму украденных средств после получения соответствующего заявления от клиента — физического лица — сразу в следующих случаях.

Во-первых, похищенные деньги должны быть возмещены, если перевод средств был совершен без согласия клиента, а банк не направил ему уведомление о транзакции. Кроме того, возврат средств предусмотрен, если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия. Но в этом случае клиент должен своевременно уведомить банк об этих фактах. Если человек не предупредил банк о потере контроля над средством платежа, то деньги ему не вернут.

В статье отмечается, что поправки в федеральный закон «О национальной платежной системе» не содержат «предложений определить обязательную для возврата сумму денежных средств».

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Мошенники стали активнее использовать Систему быстрых платежей для кражи денег у россиян В 2022 году зафиксирован рост мошеннических операций через Систему быстрых платежей, сообщил... 19 апреля 15:37

Согласно данным Банка России, за 2021 год мошенники с помощью денежных переводов украли у банковских клиентов 13,5 млрд рублей. При этом кредитные организации вернули всего 920,5 млн рублей — 6,8% от всей суммы. Отмечается, что уровень возврата средств падает второй год подряд на фоне роста объема хищений. Так, в 2020 году банки вернули клиентам 11,3%, а в 2019-м — 14,6%.

Эффективность нововведений

Неназванный представитель ВТБ сообщил РБК, что в случае принятия поправок можно будет оперативнее выявлять операции, совершенные без согласия клиентов, и блокировать «счета-дропы» (мошеннические счета подставных лиц). Он также считает, что в первую очередь надо работать с причинами хищений средств, а не с их последствиями.

«Банковское сообщество должно усилить меры борьбы с «дропперами», в том числе приостанавливая подозрительные операции. Снизить мошенническую активность позволят контроль за движением средств и наделение банков полномочиями по их заморозке», — объяснил он.

В свою очередь управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин рассказал изданию, что нынешний закон лишь устанавливает срок рассмотрения заявки на возврат, точный период возврата денег не установлен.

«На практике, если операция признана мошеннической или клиент банка сам обратился с аналогичным заявлением, вернуть деньги, как правило, невозможно», — заявил эксперт.

Он пояснил, что средства, поступившие на счет получателя денег, в основной своей массе сразу же обналичиваются. Юрист уверен, что улучшить ситуацию с возвратом украденных средств могла бы блокировка счета на пять дней.

Рекомендации ЦБ

15 апреля ЦБ рекомендовал банкам проводить оценку рисков нарушения правил использования электронных средств платежа (карт, мобильных приложений и личных кабинетов интернет-банкинга), принадлежащих лицам, информация об операциях которых уже внесена в базу данных о переводах денежных средств без согласия клиента. Сбербанк ожидает возврата мошенников к схемам с вредоносными приложениями Сбербанк ожидает, что в ближайшее время мошенники вернутся к техническим атакам на россиян... 17 апреля 09:31

«При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу. При этом Банк России рекомендует уведомить клиента о приостановке, указав причину. Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк», — пояснили в финансовом регуляторе.

Отмечается, что рекомендации были разработаны по итогам консультаций с банками и позволят увеличить оперативность приостановки операций дропперов.

«Сегодня банки обладают достаточной информацией о клиентах, о характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому при нехарактерных активностях по счету клиента им следует оценивать риск использования электронных средств платежа в противоправных целях. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит», — приводятся на сайте Банка России слова директора Департамента информационной безопасности Вадима Уварова.