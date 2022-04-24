«Найдены тела». Выросло число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери

В центре Твери дотла выгорело здание Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО). Пожар вспыхнул 21 апреля и из-за особенностей старого строения быстро распространился по всему зданию. По последним данным, погибли больше 10 человек, спасатели продолжают разбирать завалы.

Число погибших при пожаре в тверском военном НИИ выросло до 11 человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«В ходе разбора завалов были найдены тела еще пяти погибших, всего жертвами пожара стали 11 человек», — сказал он.

Ранее пресс-служба правительства Тверской области сообщала, что погибли шесть человек. Пострадали еще 24.

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов 22 апреля уточнил, что всего госпитализированы 13 человек. Из них пять оставались в тяжелом состоянии в реанимации. «Состояние пока тяжелое, но стабильное», — отметил он.

Как горел военный институт

Пожар начался 21 апреля в одном из кабинетов на втором этаже административного корпуса. Источник ТАСС говорил, что возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети. «По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электросети, поскольку здание и проводка старые», — указал собеседник агентства.

Сначала сотрудники пытались потушить огонь своими силами. В какой-то момент в здании открыли окна, однако это только дало приток кислорода к очагу пожара. Как писал «Коммерсантъ», положение ухудшило то, что у здания были деревянные перекрытия с многочисленными пустотами. В итоге огонь быстро распространился и охватил несколько этажей. Площадь пожара в казахстанской школе увеличилась в шесть раз Площадь пожара в школе города Павлодара, расположенного на северо-востоке Казахстана, выросла... 21 апреля 07:57

Источник ТАСС заявил, что пожарных вызвали на место происшествия слишком поздно. МЧС приняло сообщение о возгорании в 11.08, однако пожар, по словам собеседника ТАСС, начался еще около 09.30. К моменту прибытия пожарных здание было сильно задымлено, в оконных проемах стояли люди и просили о помощи.

Многие пострадавшие получили травмы, когда самостоятельно выпрыгивали из окон. Всего в ходе тушения пожара эвакуировали 98 человек.

Пожару присвоили третий ранг сложности, его итоговая площадь составила около 2,5 тыс. кв. м. Крыша здания обрушилась по всему периметру, корпус НИИ сгорел полностью.

Всего в тушении принимали участие более 240 человек, 69 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС России. Он совершил семь сбросов воды, набирая ее в Волге. Пожарным удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома. Военная прокуратура Тверского гарнизона начала проверку по факту пожара.

Сгоревший корпус НИИ находился в здании 1947 года постройки. Сам институт был образован 1 марта 2014 года. Проводил комплексные исследования в области воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности. Институт участвовал в разработке ракетного комплекса «Искандер», сообщал «Коммерсантъ».