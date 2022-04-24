23-летнего хоккеиста зарезали в Москве. Версии причин конфликта у кафе «Баклажан»

Ночью в центре Москвы погиб 23-летний хоккеист Роман Дидур — как пишут СМИ, он поссорился с бизнесменом Арменом Куюмджи и получил удар ножом в грудь. Сотрудница кафе «Баклажан», которое предположительно возглавляет или обеспечивает продуктами Куюмджи, описала предпринимателя как «очень спокойного и доброго человека». Сейчас он находится на допросе.

Полиция получила сообщение о преступлении около 02:40 мск, уточнил источник ТАСС.

«Незамедлительно прибывшими полицейскими установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников причинил своему оппоненту колото-резаное ранение груди, в результате чего 23-летний москвич скончался», — сообщил собеседник агентства.

Погибший умер от потери крови до приезда медиков, уточняет Telegram-канал «112».

Источник ТАСС указал, что погиб хоккеист Роман Дидур. Его последним клубом значится команда МСХЛ «РГУНГ Москва». Также выступал за любительский клуб «Созвездие». Всего за карьеру отыграл 165 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне, набрав 128 очков. В Архангельске мужчина зарезал знакомого, кинувшего в него табуретку Житель Архангельска предстанет перед судом за убийство и покушение на убийство двух знакомых... 22 апреля 16:48

Полиция нашла подозреваемого в течение часа. Им оказался 37-летний предприниматель Армен Куюмджи (СМИ передают его фамилию по-разному, некоторые — как Куюмдж). Он был в съемной квартире на той же улице, где произошло убийство. Полиция передала задержанного следствию. Сейчас он находится на допросе. Бизнесмен отказался свидетельствовать против себя, уточняет РЕН ТВ. Против него уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По данным следствия, 24 апреля 2022 года вблизи кафе, расположенного по Николоямской улице, между двумя ранее не знакомыми жителями Москвы произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему 1999 года рождения удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения молодой человек скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По словам источника ТАСС, инцидент случился на Николоямской улице. Дидур и Куюмдж поссорились в кафе «Баклажан». Куюмдж является генеральным директором этого заведения, отмечают Telegram-канал SHOT и источник ТАСС. При этом РЕН ТВ указывает, что Куюмдж был поставщиком продуктов в кафе.

После ссоры оппоненты вышли на улицу, где бизнесмен зарезал хоккеиста, говорится в сообщении Telegram-канала «112».

Однако в самом «Баклажане» заявили «Газете.Ru», что на момент конфликта заведение уже было закрыто.

«У нас не было ничего, это на улице какая-то драка была ночью. Мы закрыты были. [Они у нас] не были, конечно. Это на перекрестке было недалеко от нас в час или два ночи, а мы закрыты были», — сказал по телефону сотрудник кафе.

Как пишет SHOT, хоккеист изначально отдыхал с друзьями в стриптиз-клубе на Земляном валу. Источник РИА «Новости» пояснил, что компания праздновала день рождения. После, как передает РЕН ТВ, спортсмен поехал в «Баклажан», чтобы перекусить. В это время там сидел Куюмджи со своей семьей. Зарезал жену, детей и покончил с собой. Что известно об убийстве семьи в Канске В городе Канске (Красноярский край) нашли убитой семью из четырех человек, в том числе двух... 27 декабря 11:56

По версии РЕН ТВ, предприниматель сообщил Дидуру, что заведение закрыто. Это и могло стать причиной конфликта. Хоккеист и бизнесмен подрались прямо в заведении, после чего спортсмен ушел и вернулся разбираться дальше уже с с друзьями. Началась новая стычка, во время которой Куюмджи ударил юношу ножом в сердце.

Версия произошедшего от SHOT несколько отличается. Да, Дидур с друзьями отдыхали в стриптиз-клубе, но за едой отправился не сам хоккеист, а двое его приятелей. Они и наткнулись на кафе «Баклажан», которое к тому времени было закрыто для посетителей. Молодых людей это не смутило: они зашли в заведение через черный вход и якобы стали требовать, чтобы их накормили. Непрошеных гостей выгнали, они вернулись в клуб, рассказали остальным о случившемся. Компания из пяти человек, включая Дидура, вернулась в кафе на разборки. Итогом стало то, что Куюмджи взял кухонный нож и зарезал Дидура, пишет Telegram-канал.

«[Куюмджи] очень добрый. Мухи не обидит. Для того, чтобы он совершил что-то противозаконное, это, наверное, надо было бить его жену у него на глазах или его ребенка. Человек очень спокойный, очень уравновешенный», — рассказала СМИ сотрудница кафе, лично знакомая с бизнесменом.