«Ситуация в селе спокойная». В Белгородской области России обстреляли населенный пункт

В поле у села Отрадное Белгородского района прилетел снаряд со стороны Украины, сообщили глава района Владимир Перцев и руководитель администрации поселения Иван Кравченко. В результате обстрела никаких повреждений зданий и пострадавших нет. Из-за обстрелов, начиная с 24 февраля, в регионе повреждены более 180 домовладений.

Недалеко от Отрадного в Белгородском районе Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Владимир Перцев. Военная операция на Украине. День 60-й 24 апреля — два месяца с начала специальной военной операции РФ на Украине, идет 60-й... 24 апреля 21:36

«Был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших — нет. Ситуация в селе спокойная», — заявил он.

Эту информацию в своем обращении с места падения снаряда подтвердил глава Краснооктябрьского поселения Иван Кравченко.

«Снаряд упал в поле, вдалеке от зданий. Пострадавших и разрушений нет, прошу сохранять спокойствие», — сказал он.

Расстояние от Отрадного до границы с Украиной составляет около 7 км, а в селе проживает около 700 человек.

Не первый прилет снаряда

Один из крупнейших инцидентов в Белгородской области произошел 1 апреля. Тогда, по данным Минобороны РФ, два украинских вертолета Ми-24 нанесли ракетный удар по нефтебазе «Роснефти», спровоцировав пожар на восьми резервуарах с топливом. Что известно об обстрелах в Брянской области В Брянской области 13 апреля обстреляли пункт пропуска «Новые Юрковичи», а 14 апреля... 14 апреля 16:31

19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле украинскими военными еще одного села региона. В результате атаки в Головчино оказалось повреждено более 30 домов, пострадали местные жители. От села Головчино до границы с Украиной — около 10 км.

14 апреля губернатор также сообщал об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины. По словам Гладкова, после инцидента никто не пострадал. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день в Белгородской области обстреляли село Журавлевка. В результате один мужчина был ранен, а в населенном пункте объявили режим ЧС.

12 апреля в Шебекинском городском округе Белгородской области были повреждены железнодорожные пути в 7 км от границы с Украиной.

По факту каждого из этих инцидентов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Как сообщило правительство региона, всего более 180 домовладений получили повреждения в результате обстрелов с территории Украины с 24 февраля.

Среди районов, где выявлено наибольшее число поврежденных строений — Грайворонский городской округ, где факт обстрела зафиксировали 19 апреля. В селе Головчино 82 домовладения получили повреждения, в Белгородском районе — 77 объектов, в Белгороде повреждения получили 16 домовладений.

В Минобороны РФ заявляли, что в ведомстве «видят попытки диверсий и нанесения ударов войсками Украины по объектам на территории РФ».

С 11 по 25 апреля на территории области действует «желтый» (предпоследний) уровень террористической опасности. Он также объявлен в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной. В частности, он действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Брянской и Курской областей, в двух районах Краснодарского края, а также в двух районах Воронежской области.

Фейки о танковом наступлении

22 апреля российский военный обозреватель Юрий Котенок сообщил о «попытке украинских танков прорваться в Россию». По его словам, у погранпункта на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области произошло столкновение с украинскими танками. «Подавили точку, откуда велась стрельба». В Курской области обстреляли погранпункт Российский пограничный пункт в Курской области был обстрелян сегодня из огнестрельного оружия... 13 апреля 18:13

«Было задействовано десять украинских танков, восемь уничтожено, два развернулись назад. В данный момент пункт пропуска Нехотеевка закрыт до особого распоряжения», — написал Котенок в Telegram.

Глава администрации Белгородского района назвал эту информацию фейком.

«Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений», — отметил Перцев и уточнил, что на территории района все спокойно.

Он подчеркнул, что спокойную обстановку подтверждает обращение главы администрации Журавлевского поселения Анжелики Самойловой, которая рассказала, что на их территории магазины работают как обычно, а люди занимаются своими делами.