Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Китайский блогер показал «iPhone 14 Pro», но его... 17:52
Продавщица из Омска избила коллегу за то, что она распускала... 17:50
Хорватия отказала России в рейсе для эвакуации сотрудников... 17:50
Уткин: я хочу катастрофы людям, которые управляют... 17:49
Украинского военного задержали за убийство и насилие... 17:47
Путин объявил в России десятилетие науки и технологий... 17:45
Готовившие покушение на Соловьева планировали нападение... 17:42
ИБ-специалисты назвали новую угрозу безопасности 17:41
В ГИБДД назвали самые «смертельные» дороги Москвы 17:41
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% 17:38
Общество

«Если со мной что-то случится, знайте: это заказ Зеленского»: ФСБ предотвратила убийство Соловьева

Владимир Соловьев поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на его убийство

Слушать
Остановить
Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Он заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов. Позже в ведомстве уточнили, что готовилось покушение на журналиста Владимира Соловьева.

Шесть участников заговора

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты, доказательства неопровержимы», — сказал Путин.

По его словам, западные страны «на информационном поле терпят поражение» в России, поэтому «перешли к террору, к подготовке убийств» российских журналистов.

«В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», — отметил президент.

Позже в ФСБ уточнили, что силовикам удалось задержать подозреваемых в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева.

«ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть», запрещенная в России террористическая организация – «Газета.Ru») — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — сообщается на сайте ведомства.

Во время обысков у подозреваемых изъяли самодельную взрывчатку, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», — добавили в ФСБ, уточнив, что главное следственное управление СК возбудило уголовное дело.

Telegram-канал «112» сообщил, что за подготовку покушения на убийство российского журналиста были задержаны шесть человек. Они планировали подорвать машину ведущего в Москве. Теперь следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Сам Соловьев прокомментировал случившееся в прямом эфире своего канала.

«В этой ситуации меня больше всего умиляет, что Зеленский в кругу своих ближних друзей на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. То есть сюда засылают всяких разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам, потому что Зеленскому обидно то, что я о нем говорю… Его личный враг… Поэтому, если со мной что-нибудь случится, знайте: это заказ Зеленского», — заявил он.

Кроме того, он сказал РИА «Новости», что не замечал никакой слежки за собой. Соловьев также поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня».

Реакция журналистов

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев также прокомментировал готовившееся покушение на Соловьева.

«К сожалению, преследования и убийства журналистов в неонацистской Украине стало рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом. Убийц ярчайшего журналиста и литератора Олеся Бузины так и не наказали, а когда их выпустили из СИЗО, то толпа качала их на руках. Сжечь журналистов, как в одесском доме профсоюзов, намеревались нацики, поджигая телевизионную студию украинского канала «Интер» — тогда просто чудом коллегам удалось выбраться на крышу через случайно не закрытый люк, иначе они сгорели бы там со всем оборудованием, а ведь таким и был замысел», — сказал Киселев РИА «Новости».

Он считает, что более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет нигде в мире.

«Режим просто не выдерживает свободы слова, а безоглядное вранье стало единственным методом информационной работы в общественном поле. Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России», — заключил он.

В свою очередь председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев (тезка ведущего, на которого готовилось покушение), сказал «Газете.Ru», что вопрос о государственной охране известных телеведущих не стоит, поскольку их безопасность обеспечивают сами телеканалы.

«Об этом разговор уже был некоторое время назад. И я, как человек, который долгое время работал и на Первом канале, и на канале Россия, могу сказать, что в каждой корпорации существует своя служба безопасности, которая внимательно следит за тем, чтобы все в порядке было с известными персонами. Поэтому я надеюсь, что охрана у наших медийных личностей уже есть», — подчеркнул он.

А режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что против российских журналистов ведется «террористическая война».

«Это же война, просто война бывает по правилам и бывает террористическая. У меня нет никаких оснований не доверять ФСБ и лично Владимиру Владимировичу Путину. Жестко? Жестко. Но что делать. Это правда война и каждый выбирает свой окоп. Мы выбрали свои окопы. Это палка о двух концах. Когда открывают ящик Пандоры, я, как гражданин, допускаю, что надо бы тогда начать беречься тем, кто его открывает. Если без правил — то без правил», — отметил он.

Кеосаян убежден, что «каждый из тех, кто может представлять интерес для западных спецслужб в качестве жертвы, способен и без помощи государственных органов решить вопрос безопасности и вопрос ответности».

«Поэтому людям надо просто думать, что они делают. Потому что одно дело поле боя, а другое дело такая полуподпольная война. Все переживают за свою безопасность, но надо принимать и уже принимаются какие-то действия», — заключил телеведущий и режиссер.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+