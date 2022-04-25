«Дать спокойно работать»: Путин призвал поддержать иностранные компании, оставшиеся в России

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Он призвал соблюдать в России права предпринимателей, поддерживать бизнес и дать иностранным компаниям, не ушедшим с российского рынка, «спокойно работать». Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».

Поддержка бизнеса

«Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось», — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

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«У экономики России, безусловно, есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев», — уверен президент.

Он добавил, что для насыщения рынка, для сглаживания дефицита и скачков цен необходимы свобода бизнеса и гибкие механизмы работы предпринимателей. Путин также призвал максимально поддержать предпринимателей РФ.

«Отечественный бизнес сейчас очень достойно проявляет себя, при этом далеко не все малые и средние компании полностью справились с последствиями пандемии, и тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно, по-другому сказать нельзя, санкционная агрессия. В этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки», — считает Путин.

Кроме того, президент призвал «соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы».

«Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать», — отметил президент.

По его мнению, благодаря усилиям генпрокуратуры «снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, жестко пресекалась пропаганда экстремизма в информационном пространстве, противоправная деятельность некоторых неправительственных организаций».

Путин подчеркнул, что российскому бизнесу, а также иностранным компаниям, оставшимся в России, нужно дать спокойно работать, оградив от чрезмерного контроля.

«Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства. Нужно оградить бизнес от чрезмерного контроля, необоснованного, ненужного. Для этого у вас есть все необходимые инструменты», — считает президент.

Прокурорская соцподдержка

Путин также призвал Генпрокуратуру РФ уделить внимание обращениям граждан, так как есть проблемы, которые не решаются годами. Он отметил, что действия прокуратуры не всегда эффективны по разным объективным обстоятельствам.

«Но все-таки работники прокуратуры вместе с региональными командами, муниципалитетами, привлекая федеральные власти, должны добиваться решения ситуации, с которой сталкивается каждый конкретный человек, по существу. То есть я прошу вас подходить к этим вопросам неформально. Не просто бумажку направить соответствующего реагирования», — пояснил Путин.

В то же время президент отметил позитивную динамику в работе органов прокуратуры в 2021 году.

«За прошедший период органы прокуратуры сохранили позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей. Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более одного миллиона граждан. В том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 млрд рублей», — рассказал российский лидер.

Путин добавил, что следует добиваться исполнения всех мер соцподдержки.

«Сейчас правительство, наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях. Имею в виду в том числе своевременное перечисление пенсий, выплаты пособий малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ содействия занятости», — перечислил глава государства.

Он также призвал прокуроров «в рамках своих полномочий выстраивать специальную систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по поддержке граждан и всех» «ключевых социально ориентированных программ».

Помощь беженцам

«На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя, такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается», — считает Путин.

По его мнению, российское «общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе».

Президент призвал Генеральную прокуратуру РФ оказать правовую помощь беженцам из Донбасса.

«Особое внимание следует уделять тем людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой, из Луганской народных республик, на сегодня их уже порядка миллиона человек, в том числе свыше ста тысяч детей. Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, для устройства детей в школы и детские сады. Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им», — призвал глава государства.

Он также попросил прокуратуру активнее «бороться и с экстремизмом», «решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне».