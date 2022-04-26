«Отвечает за это Зеленский». В Москве обвинили Киев в поддержке терроризма

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Украина встала на путь террористического государства, попытавшись устроить покушение на российских журналистов. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что признание соседней страны «террористическим государством» вполне реально, но юридического оформления термина ожидать не стоит. Однако в Службе безопасности Украины настаивают, что страна не планировала убийство российских медийных персон.

Украина – террорист

«Вчера ФСБ предотвратила покушение на журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна… Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, «развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран», а «произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине».

На сайте Госдумы также опубликовали комментарий спикера нижней палаты парламента, в котором он уточнил, что «Украина скатилась на путь террористического государства, потеряла самостоятельность».

«Когда мы говорим о таких проявлениях, как террористический акт в отношении журналиста, отвечает за это Зеленский — президент страны, которая развязала войну против своего народа, не хочет вести диалог, набрала оружия, поддерживает нацистскую идеологию, а сейчас, мы видим, несет опасность в отношении мирных граждан, журналистов, «заказывая» их, организуя террористические акты», — уверен он.

По мнению Володина, «мировое сообщество должно вмешаться» в ситуацию, прекратив поставлять оружие и боеприпасы на Украину.

Без юридического оформления статуса

Первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа сказал «Газете.Ru», что перспективы Украины получить от России статус «террористического государства» вполне реальны.

«Конечно можем признать ту или иную страну [террористической]. Или дружественную, или страну, которая ведет против нас враждебную политику. В таком случае, я думаю, не поменяется ничего между нашими народами, но поменяется в отношении руководства (России и Украины – «Газета.Ru»). Будем понимать, какие дальнейшие решения возможно ожидать от их действий», — сказал он.

А первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» поделился мнением, что вслед за Россией признать Украину террористическом государством могут и другие страны.

«Но для нас это должно быть ясно, и должно получить отражение в нашей политике. В том, например, что называется переговорным процессом. Конечно, с террористами ведут переговоры. Ради освобождения заложников, как минимум. И нам приходится. Но это совсем не значит, что мы больше чем Украина в этих переговорах заинтересованы. Поэтому решающим в сегодняшней ситуации является военная операция, а не переговоры», — считает парламентарий. Государственный терроризм Это термин, используемый для обозначения государственного насилия против гражданских лиц. Под актами государственного терроризма обычно понимают незаконные задержания, убийства, похищения, пытки и казнь граждан без суда и следствия, выполняемые сотрудниками силовых структур. Государственным терроризмом также называют террористические акты, совершаемые сотрудниками спецслужб. Отличают также терроризм поддерживаемый государством — тот случай когда государство само не участвуя... Читать дальше

Он также уверен, что какого-то юридического оформления «террористического» статуса Украины ожидать не стоит.

«На Соборной площади в Кремле мы что ли будем признавать торжественной церемонией? Нет. Это вывод, который мы делаем для себя внутренне. Нет такой процедуры в духе петровского времени, когда мы сжигали на площади чучело Мазепы. Или Зеленского. Это все осталось в прошлом. Это просто вывод, который должен разделяться не только нашим государством, но и нашим обществом. Чтобы в правоту этого вывода поверили люди, которые в чем-то сомневаются. А такие у нас есть», — заключил Затулин.

Операция ФСБ

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что органы Федеральной службы безопасности пресекли деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов.

«В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», — отметил российский лидер.

Позже в ФСБ уточнили, что силовикам удалось задержать подозреваемых в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева.

«ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть», запрещенная в России террористическая организация – «Газета.Ru») — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — сообщили на сайте ведомства.

Во время обысков у подозреваемых изъяли самодельную взрывчатку, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику. Володин назвал Украину террористическим государством Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя покушения на российских журналистов, назвал Украину... 26 апреля 12:22

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», — добавили в ФСБ, уточнив, что главное следственное управление СК возбудило уголовное дело.

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщил, что за подготовку покушения на убийство российского журналиста были задержаны шесть человек. Они планировали подорвать машину ведущего в Москве.

Затем ФСБ обнародовала оперативную видеосъемку, из которой следует, что задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян.

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян», — сказал один из задержанных.

Фигуранты также подтвердили, что получали задания от СБУ.

Служба безопасности Украины в свою очередь категорически отвергла свою причастность к готовившимся покушениям на российских журналистов. В ведомстве отметили, что «с интересом ознакомились» с заявлениями ФСБ России, но сочли их неверными.

«СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства… У СБУ нет никаких планов по убийству Соловьева», — сообщается в Telegram-канале СБУ.