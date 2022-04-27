«Писали, что сожгут и убьют детей». Как раньше коллекторы выбивали долги

Во Владивостоке задержали банду спортсменов-коллекторов, орудовавшую в городе несколько лет назад. Один из членов группировки предстанет перед судом за убийство должника в 2014 году. До принятия закона о коллекторах в 2016 году взыскатели использовали жесткие методы запугивания и принуждения к возврату средств. О том, как долги приводили к угрозам убийством, избиениям и порочащим личность действиям, а правоохранители игнорировали заявления, бывшие должники рассказали «Газете.Ru».

«В окно прилетает кирпич с надписью «должники»»

В 2012 году, когда официального регулятора коллекторской деятельности в России еще не существовало и взыскатели не ограничивали себя в методах взыскания долгов с граждан, жительница Новосибирска Елена и ее супруг столкнулись с угрозами, порчей имущества и ежедневным страхом за свою жизнь.

«Мы взяли кредиты в нескольких банках, чтобы открыть собственный магазин с одеждой, которую мы привозили из-за границы. Бизнес не пошел, а огромный долг в 1,5 млн руб. остался. Платить было нечем, мы пытались договориться об отсрочке, но наш долг продали в коллекторское агентство», — рассказала она.

От коллекторов сперва приходили СМС с угрозами и оскорблениями, потом начались звонки — семье Елены пришлось поменять номера, но коллекторам удалось раздобыть и новые. Кроме этого, после смены номеров под прессинг попали и родственники Елены.

«Писали, что сожгут, убьют детей и все в таком духе.

Мы жили в постоянном страхе. Нам звонили по ночам, угрожали, а потом, видимо, поставили набор номера на автодозвон — телефон обрывался от звонков. Потом стали звонить и родственникам — все узнали, что мы должники», — вспоминает женщина

Спустя несколько месяцев, по ее словам, коллекторы перешли от угроз к действиям. Исписывали подъезды, размещали на стенах листовки с информацией о долге, затем заклеили замок в двери квартиры и разбили стекла.

«В основном они были активны ночью. Мы жили на первом этаже — спим, и вдруг в окно прилетает кирпич с надписью «должники». Потом мы куда-то собирались и не смогли открыть дверь, пришлось вызывать друзей, чтобы посмотрели, что происходит. Оказалось, что замок нам залили клеем, а саму дверь приварили, чтобы нельзя было открыть», — сказала Елена.

Устав от выходок коллекторов, семья обратилась в полицию. Там приняли заявление, но особого желания разбираться в ситуации и помочь, как утверждает женщина, правоохранители не проявляли. Лишь посоветовали погасить долг, «тогда все прекратится».

«В возбуждении дела в итоге нам отказали, потому что не удалось определить, кто это делает. А звонки и угрозы по СМС все продолжались. Потом еще и в соцсетях начали писать и публиковать мою фотографию с подписями о том, что готова на секс ради погашения долга. И снова заявление, но результата никакого», — посетовала она.

Последней каплей стало избиение супруга на улице — мужчина возвращался домой и сзади к нему подбежали трое неизвестных, повалили на землю и жестоко избили. Только после этого правоохранители начали следствие — помогло то, что инцидент попал на камеру.

«Когда возбудили дело об избиении, коллекторы чуть поутихли, только постоянно звонили и требовали вернуть долг. К тому моменту мы очень устали и решили продать квартиру и переехать к моей маме, потому что жить стало невыносимо. Мы расплатились, уехали в другой город и больше никогда не брали кредиты», — подытожила она.

«Набрала кредитов ради богатой жизни»

С противозаконными методами коллекторов столкнулась и жительница Москвы Анна. В 2015 году, переехав от родителей, которые жили небогато в маленьком городе, девушка, как вспоминает сейчас, потеряла голову от столичной жизни и ушла во все тяжкие — бросила университет и набрала кредитов.

«Я родилась в семье домохозяйки и слесаря, небольшой город. Работы было мало, как, собственно, и денег, поэтому выживали как могли. Потом родился младший брат, отец запил, и денег стало еще меньше. Закончив школу, я переехала, но, как любой девочке, мне хотелось веселиться, поэтому я втайне бросила университет и тратила те деньги, которые давали мне на обучение», — призналась она.

В этот период Анна жила то у подруг, то у знакомых, то у друзей в общежитии. Денег все равно не хватало, и тогда она решила получить свою первую кредитную карту с лимитом в 35 тыс. рублей.

«Огромные деньги для меня. Которые, к сожалению, закончились через два дня, потому что девочка Аня, почувствовав вкус богатой жизни, решила, что ей можно все. Следом за этой картой пришла следующая. Так все начиналось», — продолжила девушка.

Потом она стала набирать кредиты. Когда денег на платежи уже не хватало, пришло время обращений в микрофинансовые организации. Анна заняла везде, где ей одобрили заявку — всего около 12 компаний.

Спустя некоторое время Анну уволили с работы, потому что работодателю звонили коллекторы — такие же звонки поступали родителям и соседям. Чтобы хоть на время остановить прессинг, она заняла у подпольных кредиторов 300 тыс. рублей.

«А после начались угрозы. Мне поджигали дверь, караулили у подъезда, я начала прятаться и безбожно врать. Угрозы с моей личности перешли на угрозы моей семье, знакомым и друзьям, меня отслеживали и даже несколько раз избили. Не коллекторы, а те самые кредиторы. Коллекторы давили психологически», — посетовала она.

Из-за долгов с ней перестала общаться мама, а друзья дали девушке почти 500 тыс. рублей — снова в долг. Не выдержав давления, должница решила переехать в другой город к тете, чтобы хоть как-то передохнуть.

«Я навсегда запомню дату 27 октября. В тот день я приехала, забралась в ванну и взяла в руки бритву. Было страшно: за свою жизнь, за жизнь семьи. Я понимала, что моим уходом я ничего не решу, все повесят на моих родителей. Полный долг на моих плечах составлял примерно 2,7 млн рублей. В ванную забежала тетя, взяла меня под руки голую и потащила в комнату. Она сказала одну фразу, которую я запомнила: «Ты причинила столько боли всем вокруг, не нужно создавать проблемы и мне», — вспомнила девушка.

После этого мышление Анны кардинально поменялось, она устроилась на несколько работ, договорилась об отсрочке и сумела самостоятельно погасить все долги.

Конец запугиваниям

Летом 2016 года вступил в силу 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Согласно законодательству, сотрудники банков и иных организаций не имеют право применять не только физические методы давления, но и моральные. Звонить можно только несколько раз в неделю, разговаривать вежливо и спокойно.

Коллекторы не сразу смогли перестроиться на новые правила.

«Нас с женой коллекторская контора, наверное, еще полгода после вступления в силу закона кошмарила. Были и сообщения, и звонки, но только с номеров, которые никак не относились к организации или банку. Действовали как частное лицо», — рассказал Родион из Санкт-Петербурга.

Но, поскольку за такими сотрудниками тщательно следили, несколько заявлений в полицию помогли практически сразу решить проблему с коллекторами. Такими делами стали заниматься активно и штрафовать компании за моральное истязание должников, отметил мужчина.

«Было очень весело, когда сначала тебе звонят с угрозой убийством и рассказами о том, какой ты никчемный, что даже деньги не можешь вернуть. А потом: «Здравствуйте, хотели бы предложить вам отсрочку или реструктуризацию долга», — сообщил он.