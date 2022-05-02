«В ту же секунду я выстрелил два раза ему в лоб». Как ликвидировали Усаму бен Ладена

11 лет назад в ходе секретной операции спецслужб США под кодовым названием «Копье Нептуна» был ликвидирован лидер исламистской террористической организации «Аль-Каида»* Усама бен Ладен. О рейде, который едва не закончился авиакатастрофой с вертолетом «морских котиков», и почему у общественности возникли сомнения в смерти «террориста номер один», – в материале «Газеты.Ru».

Принятие решения

В 2010 году директор ЦРУ Леон Панетта сообщил министру обороны США, что аналитикам разведывательного управления удалось обнаружить Усаму бен Ладена – одного из самых опасных террористов всех времен.

По данным разведки американских спецслужб, основатель «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), являющийся главной целью с момента терактов 11 сентября 2001 года, находился в пакистанском городе Абботтабад. Предполагалось, что он проживал в постоянно охраняемом малоэтажном доме недалеко от военной академии. Однако никаких доказательство на тот момент не было.

«Некоторые аналитики были уверены, что мы у цели. Остальные, особенно пережившие неудавшиеся разведоперации, сомневались. Предлагалось в том числе поделиться данными с пакистанцами и совершить совместный рейд. Но я и другие считали, что мы не можем доверять Пакистану. Президент отмел этот вариант сразу», – говорила госсекретарь США Хиллари Клинтон в то время.

В итоге, несмотря на равные шансы на успех и неудачу, 44-й президент США Барак Обама отдал поручил заняться операцией.

Подготовка

Американские службы стали разрабатывать операцию с целью поимки или ликвидации Усамы бен Ладена, получившую название «Копье Нептуна», в честь одноименного изображения на знаках различия основного тактического подразделения Сил специальных операций ВМС США SEAL, говорит историк и аспирант РАНХиГС Сыдып Бальдруев.

«Бен Ладену дали кодовое имя «Джеронимо» и должны были обязательно идентифицировать, дабы избежать появления двойников или иных самозванцев. Спецслужбы рассматривали три варианта проведения миссии – атаковать дом с помощью управляемого дрона, устроить воздушную атаку или провести наземную операцию – налетев с вертолетов», – рассказывает эксперт.

Первые два варианта отмели сразу. Поскольку жилой объект находился внутри городской застройки, воздушная атака «тюленей» могла привести к лишним жертвам, накрыв волной население, объясняет Бальдруев. Дрон же не мог гарантировать ликвидацию именно Усамы бен Ладена.

Поэтому выбора, кроме как провести наземную операцию силами отряда спецназа, несмотря на риск, не было. Такие действия, как отмечала Клинтон, могли закончится прямым военным столкновением американских «морских котиков» и пакистанской армии.

Атаку было решено совершить весной 2011 года. В условиях чрезвычайно секретности у отрядов SEAL и подразделения спецназа армии США Night Stalkers начались учения на полномасштабных макетах домов, повторяющих тот, в котором скрывался Усама бен Ладен. Также стартовали тренировки у команды особого назначения.

Операция на грани срыва

Поначалу дата проведения операции «Копье Нептуна» должна была совпасть с ежегодной встречей политиков и чиновников с журналистами в Белом Доме. Чтобы не вызывать подозрений, мероприятие не стали отменять.

«Я поучаствовала во многих абсурдных беседах, но это было уже перебором. Не помню точно, что я сказала, но кто-то в СМИ процитировал меня, использующей слово на четыре буквы в отношении этого корреспондентского ужина. Я даже не потребовала опровержения», – сказала позже Хилари Клинтон, объясняя то напряжение, которое царило в правительстве в день, когда спецназ должен был брать «террориста номер один».

Вместе с тем перед самой встречей с корреспондентами Барак Обама решил, что покинет мероприятие раньше в случае необходимости, ссылаясь на боли в животе. Но этого не потребовалось. Операцию перенесли на следующей день из-за непогоды: по причине густого тумана высадка была большим риском.

В ночь на 2 мая директор ЦРУ дал добро на вылет военнослужащих, но и в этот раз все пошло не по плану. По прибытии на место один из вертолетов, зависших в воздухе над домом бен Ладена, стал терять высоту.

«Звук двигателей изменился. Я ждал, когда мы окажемся над местом высадки, чтобы выбросить тросы. Но вертолет носило из стороны в сторону, и было очевидно, что пилот лишь с большим трудом может удержать его на месте», – писал в своей книге «Непростой день» участник спецоперации Мэтт Бисоннетт.

Оказалось, что вертолет попал в вихревое кольцо и перевернулся на бок, экипаж не получил серьезных ранений. Спецназ не остановился: оставшиеся команды соединились и продолжили атаку.

За ходом операции по видеосвязи наблюдал президент и Группа по национальной безопасности США.

close 100% Группа по национальной безопасности США собралась в ситуационном кабинете Белого дома для наблюдения за операцией Pete Souza/AP

«Вооружен и не собирается сдаваться»

Оказавшись на земле, военнослужащие 15 минут зачищали территорию вокруг дома бен Ладена, а примерно в час ночи, разрушив стены укрытия взрывчаткой, ворвались в дом. Между входом и выходом команды из дома прошло 38 минут с учетом «нейтрализации защитников», обыском и изъятием документов и электронных носителей, которые позже отправили на анализ.

По официальной версии, бен Ладен был вооружен и не хотел сдаваться, когда спецназ вошел в одну из комнат на третьем этаже, террорист выставил перед собой свою жену.

«В ту же секунду я выстрелил в него, два раза в лоб. Бам-бам! Второй раз — когда он уже падал. Он рухнул на пол перед кроватью, и я выстрелил в него еще раз. Я видел, как он сделал свой последний вдох», – рассказал позже морпех Роберт О'Нил, застреливший бен Ладена.

В районе часа ночи по местному времени (16:00 в Вашингтоне) лидера Аль-Каиды был мертв. Кроме него в ходе операции был убит взрослый сын бен Ладена, курьер, брат курьера и его жена.

Также во время спецоперации «тюлени» связали до окончания атаки несколько женщин и детей, по итогу передав их пакистанским военнослужащим.

Противоречия

Несмотря на то, что известие о смерти Усамы бен Ладена обрадовало общественность, заставив американцев собраться у Белого дома, радостно скандируя «США!», спецоперация породила слухи среди конспирологов. Виной этому стали просочившиеся в прессу «подробности».

Например, некоторые СМИ, не называя имен, писали о том, что некий представитель спецслужб, участвующий в операции, признался, что миссия изначально несла принципиальную задачу «ликвидации» террориста, а не его поимку и передачу суду.

Высказывала пресса недовольство и тем, что правительство отказывалось публиковать фотографии мертвого террориста, что означало отсутствие прямых доказательств его смерти. Смущал журналистов также слишком быстрый анализ ДНК, подтвердивший личность Усамы бен Ладена, и спешка, с которой его захоронили на дне моря. Тогда были высказаны подозрения об инсценировки как самой операции, так и о смерти лидера Аль-Каиды.

Также по сей день вызывает вопросы причастность Пакистана к укрытию террориста, ведь убежище террориста находилось на проходной улице и выделялось внешним видом среди остальных домов. В прессе высказывались мнения, что Пакистан намеренно укрывал бен Ладена.