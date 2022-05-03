«Если бы Путин открыл дверь»: папа Римский Франциск хочет поехать в Москву

Папа Римский Франциск заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы остановить военную спецоперацию на Украине. Соответствующее предложение он направил российской стороне, но пока не получил ответа. Кроме того, понтифик рассказал, почему отменилась его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также предположил, что спецоперация началась из-за «лая НАТО в дверь России».

«Я хотел сделать четкий жест»

«В первый день войны я позвонил по телефону президенту Украины Зеленскому, вместо Путина, которому я не позвонил. Я общался с ним (Путиным – «Газета.Ru») в декабре на свой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, который все увидят, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил его объяснить, я сказал ему: «пожалуйста, остановитесь», — сказал папа Римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, «после двадцати дней войны» он попросил госсекретаря Ватикана кардинала Паролина «передать Путину сообщение о том», что папа Римский «готов поехать в Москву». Папа Римский заявил, что готов отправиться к Путину для урегулирования ситуации на Украине Папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться к президенту России Владимиру Путину... 03 мая 16:22

«Конечно, кремлевскому лидеру нужно было предоставить несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем на нем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас. Но столько жестокости, как ее не остановить?» — рассказал понтифик.

Он подчеркнул, что в Киев «пока не поедет», однако послал на Украину главу дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинала Майкла Черни и главу службы Папских милостей кардинала Конрада Краевского, «которые отправились туда в четвертый раз».

«Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь…» — отметил глава католической церкви.

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев, комментируя заявления понтифика, сказал РИА «Новости», что «при любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы», а сам глава католической церкви – «всегда желанный собеседник».

НАТО – причина спецоперации

Папа Франциск также обеспокоен тем, что президент России Владимир Путин пока «не остановится», не прекратил военную спецоперацию на Украине. Понтифик также попытался разобраться, «в корнях такого поведения, о причинах, толкнувших его (Путина – «Газета.Ru») «на столь жестокую» спецоперацию. Он предположил, что «лай НАТО в дверь России» вызвал «гнев» и побудил главу Кремля так «отреагировать и разжечь конфликт».

«Я не могу ответить, я слишком далек от ответа на вопрос, правильно ли снабжать украинцев. Ясное дело, что оружие испытывается на той земле. Русские теперь знают, что от танков мало толку, и думают о другом. Для того и ведутся войны: для проверки произведенного нами оружия. Так было во время гражданской войны в Испании перед Второй мировой войной. Торговля оружием — это скандал, против которого мало кто выступает», — считает папа Франциск. Папа Римский заявил, что действия НАТО у границ РФ могли вызвать операцию на Украине Папа Римский Франциск выразил мнение, что действия НАТО у границ России вызвали ответную реакцию Кремля и... 03 мая 16:22

Он напомнил, что два или три года назад в Геную прибыл корабль с оружием, которое нужно было перегрузить на крупное грузовое судно, чтобы доставить его в Йемен.

«Портовики не хотели этого делать. Они сказали: давайте подумаем о детях Йемена. Это мелочь, но приятный жест. Таких (жестов – «Газета.Ru») должно быть очень много», — уверен понтифик.

Встреча с патриархом Кириллом

Отвечая на вопрос, может ли патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Русской православной церкви, быть человеком, «который может убедить кремлевского лидера открыть дверь», папа Франциск сказал, что в нынешних условиях эту встречу могут неверно истолковать.

«Я разговаривал с Кириллом 40 минут по Zoom. Первые двадцать (минут – «Газета.Ru») он с бумагой в руке зачитал мне все оправдания войны. Я выслушал и сказал ему: в этом я ничего не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, но (должны использовать – «Газета.Ru») язык Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого народа Божия. Поэтому мы должны искать пути мира, положить конец огню оружия», — подчеркнул понтифик.

Он уточнил, что на 14 июня у него была запланирована встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме.

«Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего относящегося к войне. Но теперь и он согласен: давайте остановимся, это мог бы быть двусмысленный сигнал», — пояснил глава католической церкви. Посол РФ Авдеев заявил, что при любой международной ситуации диалог с папой Римским важен Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил, что при любой международной ситуации поддержание... 03 мая 16:22

Комментируя отмену встречи понтификов, председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал в конце апреля, что договоренность о встрече предстоятелей двух церквей была достигнута еще осенью 2021 года.

«События двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу. Слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при ее подготовке. Это касается и безопасности, и логистики, и освещения встречи в публичном пространстве. Будем ждать для этого события более благоприятного времени. Недавнее общение Папы и Патриарха при помощи средств дистанционной связи было очень теплым и сердечным. Оно помогло обсудить самые острые вопросы, а остальные оставим на будущее», — процитировала слова митрополита Илариона пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

9 мая

Папа Римский Франциск также надеется, что военная спецоперация на Украине закончится 9 мая.

«(Премьер Венгрии – «Газета.Ru») Орбан на встрече со мной сказал, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, так мы бы поняли скорость эскалации в эти дни», — заявил понтифик.

По его мнению, в обществе «недостаточно воли к миру», а «война ужасна», поэтому все «должны кричать о ней».

«Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнять у Украины черноморский порт, это все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», — заключил глава католической церкви.