«Признана виновной». Что известно о приговоре россиянке Софье Сапеге

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам заключения. Подругу бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича признали виновной в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни.

Приговор

«Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда с учетом представленных государственным обвинителем доказательств в отношении Софьи Сапеги, которая являлась администратором экстремистского Telegram-канала «Черная книга Беларуси», сегодня постановила обвинительный приговор», — приводит БелТА слова прокурора отдела Генеральной прокуратуры Натальи Соколовой после оглашения приговора.

По ее словам, девушку признали виновной «в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни», повлекших «тяжкие последствия». Также ее признали виновной «в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни», повлекшие «причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших». Гродненский суд в Белоруссии приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы Гродненский областной суд приговорил россиянку Софью Сапегу, которая обвинялась по семи статьям... 06 мая 14:28

Суд над Сапегой начался 28 марта в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения его закрыли, поскольку в материалах дела содержались персональные данные силовиков, судей, чиновников и членов их семей, а также экстремистские материалы. Но приговор по делу Сапеги огласили открыто.

Следствие пришло к выводу, что россиянка вместе с сообщниками создала и вела несколько Telegram-каналов, в которых они публиковали персональные данные не менее 238 человек, включая силовиков, прокурорских работников, судей, чиновников и журналистов. В генпрокуратуре отметили, что после этого некоторым фигурантам опубликованных списков и их родным присылали угрозы, а в отношении некоторых последовали реальные преступления.

Софье Сапеге назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Отбывать наказание россиянка будет в исправительной колонии общего режима. Сапега также должна выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 167 500 белорусских руб. (3,3 млн российских руб.) и судебную пошлину 7 488 белорусских руб. (147,6 тыс. российских руб.).

Отмечается, что приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

По самой строгой из предъявленных статей — о разжигании социальной вражды и розни (ч. 3 ст. 130) — Сапеге грозило до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии, во время предварительного расследования Софья выполнила обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с этим наказание смогли сократить наполовину. Приговор россиянке Сапеге огласят в Гродно 6 мая Приговор россиянке Софии Сапеге будет оглашен 6 мая, ее дело ведет Гродненский областной суд, сообщил... 04 мая 13:58

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-конференции сегодня, 6 мая, заявил, что Кремль не будет комментировать решение белорусского суда по приговору Сапеге. Однако он сказал, что российские дипломаты продолжат защищать законные интересы осужденной.

Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва» назвала приговор Софьи «безумным».

«Я считаю, что это какой-то безумный приговор. Я надеюсь, что СПЧ включится в эту тему, чтобы ее оттуда достать. Мне кажется, что если наши граждане находятся в тяжелом положении за рубежом, то нам как государству, в котором я бы хотела жить, должно быть все равно, каких взглядов эти люди придерживаются. Нельзя защищать только каких-то близких по убеждениям, нужно защищать или всех, или никого. Я за то, чтобы мы защищали всех. Сапега, очевидно, попала в большую беду. Я со своей стороны, разумеется, обращусь в совет с просьбой вмешаться в ситуацию», — заявила она.

Задержание Сапеги

Софья Сапега — подруга Романа Протасевича, бывшего главреда Telegram-канала NEXTA. В августе 2020 года авторы канала подробно рассказывали о протестах в Белоруссии. В мае 2021 года Роман Протасевич и Софья Сапега были задержаны в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В октябре 2021-го канал NEXTA признали экстремистским в Белоруссии. Софья Сапега — гражданка России, обладающая также видом на жительство в Белоруссии.

Вскоре белорусский Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с ней. На записи Сапега назвала свои личные данные и рассказала, что является гражданкой Российской Федерации, но проживает в Вильнюсе. Она подтвердила, что летела одним самолетом с Протасевичем.

«Также являюсь редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — сообщила девушка.

В декабре 2021 года ее отчим Сергей Дудич сообщил, что девушка написала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко. Дело в отношении россиянки Сапеги поступило в суд Белоруссии Уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги поступило в Гродненский областной суд. Об... 14 января 10:48

«Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь. Будем ждать», — сказал Дудич, отметив, что какое-то решение по делу девушки может быть принято только после суда, но семья надеется на помилование.

Позднее мать Сапеги Анна Дудич также подтвердила, что ее дочь написала прошение о помиловании.

«Наши действия как родителей будут всегда. Мы ее не оставим при любых раскладах судьбы. Какие? Это уже будет зависеть от обстоятельств», — сказала Дудич, отвечая на вопрос, планирует ли кто-то из родственников девушки предпринимать какие-либо действия.