Убивал и дарил жене вещи своих жертв. Почему маньяк мстил женщинам в Краснодарском крае

В 1982 году жителей маленького городка Гулькевичи в Краснодарском крае потрясли сообщения об убийствах двух юных девушек. Вычислить преступника тогда не удалось, и спустя девять лет маньяк вернулся, убив еще двух женщин. Подозреваемым в преступлениях был даже известный маньяк Андрей Чикатило. Как муж сделал собственную жену соучастницей убийств, почему он нападал на девушек, которые плачут, — в материале «Газеты.Ru».

Первые жертвы и подозрения на «ростовского потрошителя»

Тело нарядно одетой юной девушки случайно обнаружили местные мальчишки, которые играли недалеко от школы. Один из них при виде следов крови даже упал в обморок. Прибывшие на место сотрудники милиции установили: жертва была изнасилована, а ее смерть наступила из-за многочисленных проникающих ножевых ранений. Также рядом с телом нашли пучки вырванных волос и следы, говорившие о том, что девушка пыталась отползти от убийцы. Возникло предположение: преступник либо расправлялся с ней в спешке, либо вошел в раж, нанося ей удары, один за другим.

Убитой оказалась 20-летняя Валентина Куприна. Оперативники Гулькевичей начали расследование и попросили помощи у коллег из Краснодара. Первые подозрения пали на «ростовского монстра», которым, как выяснится позже, был местный житель Андрей Чикатило.

Правоохранители обратили внимание на схожие приметы: Куприну убили в четверг, место преступления находилось в 15 минутах ходьбы от железнодорожной станции. Маньяк из Ростовской области как раз чаще всего орудовал по вторникам и четвергам и искал своих жертв как раз вблизи станций.

Однако следователей сбивала одна деталь: следы женских сапог на месте, где была убита Куприна. В связи с этим отдельно отрабатывалась версия о преступниках женского пола или несовершеннолетних.

Правоохранители восстановили события последнего вечера погибшей девушки вплоть до минуты. Они узнали, что Валентина была на танцах вместе с подругой Светланой. Та рассказала на допросе, что после посещения клуба Валентина должна была встретиться со своим парнем Владимиром, который не явился на свидание. Девушка заплакала, подумав, что ухажер бросил ее. Светлана пыталась утешить подругу, но та была слишком расстроена и решила отправиться домой в одиночестве. Ростовский треугольник смерти. Тайна маньяков, которую нельзя разгадать Ростов-на-Дону — Таганрог — Шахты – за 30 лет в этом районе, который неофициально... 28 апреля 18:32

Свидетельница добавила: она считала себя виновной в смерти Валентины. Сразу после расставания с подругой она двинулась к своему дому, но почувствовала, как за ней кто-то наблюдает. Испугавшись, Светлана окликнула Валентину и решила догнать ее, но, когда она прибавила шаг, услышала — неизвестный тоже бежит. В страхе девушка спряталась за угол дома, неосознанно приведя незнакомца к подруге.

Он же, заметив Валентину, завязал беседу и ушел с девушкой. О смерти подруги Светлана узнала лишь на следующий день. Но описать подозрительного мужчину не смогла, поскольку видела его в темноте и с большого расстояния.

Второй жертвой неизвестного убийцы стала Анна Гордеева. По показаниям свидетелей, она шла по улице, плача и прихрамывая — в гостях у подруги, крутясь на тренировочном диске, девушка подвернула ногу. Когда боль немного утихла, девушка решила идти домой. К тому моменту на улице уже было темно. Тело Анны нашли только через несколько дней — она была убита тем же способом, что и Куприна: неизвестный изнасиловал ее, нанес ей множество ранений ножом и выбил жертве зубы с золотыми коронками.

Бывшие мужья

Убийства Куприной и Гордеевой переполошили жителей Гулькевичей, но так и остались нераскрытыми. После громких событий преступления прекратились на 9 лет. Вернулся маньяк внезапно, в 1991-м. Труп молодой женщины, как и в случае с Валентиной Куприной, нашли дети — они увидели торчавшую из снега руку. Погибшей оказалась Ольга Юзепович, которая после развода с супругом жила с матерью и воспитывала ребенка. Одежду женщины обнаружили в километре от тела — таким образом убийца надеялся запутать следствие.

Среди находок был женский домашний халат, сумка с недавно выстиранными мужскими джинсами и жареной курицей в фольге. У следователей возникла мысль, что Юзепович шла к знакомому человеку, приготовив одежду и гостинцы.

По подозрению в убийстве задержали бывшего мужа Ольги Вячеслава. Он рассказал, что их семья распалась из-за матери девушки — пожилая женщина постоянно вмешивалась в жизнь молодых супругов и не хотела, чтобы они переезжали. Вячеслав ушел из семьи, но общение с бывшей женой прерывать не стал, да и Ольга продолжила заботиться о нем.

В последнюю ночь своей жизни женщина должна была идти именно к Вячеславу, однако тот уверял: жену у себя не принимал. Оперативники не поверили мужчине и обвинили его в убийстве. Добавила подозрений и его бывшая теща, которая утверждала, что Вячеслав вполне был способен расправиться с Ольгой.

Мужчина убеждал следствие в своей невиновности и просил отпустить его проститься с Ольгой на кладбище, однако этого не произошло. Он провел под арестом почти два месяца, уже не надеясь на свободу. По некоторым данным, под подозрением находился еще и местный житель Сергей Овчинников, который крестил ребенка Юзепович. Но отработке причастности мужчины не успели уделить внимания: милиционеры нашли очередной труп.

Четвертой жертвой неизвестного преступника стала 42-летняя Татьяна Пенькова, ее тело было брошено под елками в районе Всесоюзного института изучения свеклы в 1992 году. Почерк убийства аналогичен — множественные ножевые ранения. Однако в этот раз нашлись очевидцы, которые, к удивлению сыщиков, проявили полное равнодушие.

Крики и плач женщины слышали в институте, но его сотрудники почему-то не вызвали милицию. Затем студент техникума увидел, как за Пеньковой гонится незнакомец, хватает ее и тащит куда-то. Несмотря на мольбы о помощи, молодой человек просто развернулся и ушел, полагая, что стал случайным свидетелем семейных разборок.

Подозрения, как и в предыдущем случае, упали на бывшего супруга убитой, при этом следователи отрабатывали разные версии и искали других людей, которые могли быть причастны к преступлениям. По их мнению, столь похожие убийства в короткий промежуток времени не могли совершить два разных человека. Это означало, что бывшие мужья погибших ни при чем.

Задержание маньяка

Правоохранители вспомнили нераскрытые дела 1982 года — они совпадали по почерку с новыми инцидентами. Главным вопросом было, почему маньяк взял длительный перерыв и не выходил на охоту долгих 9 лет. Была проведена проверка среди тех жителей Гулькевичей, которые уезжали из города на этот период — результатов она не дала.

Затем появилось предположение о том, что преступник в течение этого времени отбывал наказание в тюрьме. Таких было двое: один оказался в преклонном возрасте и едва ходил.

А вместо второго подозреваемого в милицию пришла его жена, испуганная и взволнованная.

Мужем явившейся в милицию Зои Овчинниковой был 30-летний Сергей (тот самый знакомый Юзепович), молодой привлекательный и уверенный мужчина. Оперативники сначала даже не поверили, что он может быть убийцей, но поведение его супруги подсказывало: она сильно напугана и молчала только потому, что не хотела стать новой жертвой собственного мужа.

После ее визита было решено установить за местом жительства пары наблюдение, а вскоре прокуратура выдала разрешение на задержание мужчины.

Но оперативники не успели застать его дома. На их глазах Овчинников вышел из подъезда и скрылся в продовольственном магазине. Сергей стоял в очереди, не подозревая о слежке, рассказала продавщица. После этого сыщики вошли прямо через центральный вход и вывели Овчинникова из магазина.

На допросе он отпираться не стал, вспомнил свои преступления в мельчайших подробностях и рассказал, как убивал и насиловал жертв.

Маньяк объяснил: в детстве он долго наблюдал за парализованным отцом, над которым издевалась жена: насильно впихивала ему в рот еду, от которой тот давился, и била, не обращая внимание на слезы супруга. Маленький Сергей запомнил жесткий урок, преподанный матерью: плач — удел слабаков,

поэтому впоследствии слезы жертв становились для него словно красной тряпкой для быка, вынуждая нападать на девушек, которые плакали или от боли, или от обиды, или от страха.

Невольная свидетельница и соучастница

Жестокость Овчинникова не ограничивалась убийствами: чтобы похвастаться своими действиями, он демонстрировал трупы жертв собственной до смерти напуганной жене Зое. Однажды, когда она была беременна, мужчина вытащил ее на улицу и куда-то повел. Когда он указал рукой на бездыханное тело в крови, женщина поняла: она замужем за убийцей.

С того дня она жила в постоянном ужасе перед супругом. Несколько раз, когда Сергея не было дома, она намеревалась сбежать из дома, однако все попытки им пресекались. После одной из них Овчинников едва не задушил женщину пододеяльником. Пригрозив расправой, он приказал беременной Зое молчать.

Кроме того, чтобы морально сломить супругу и лишить ее шанса сообщить о его деяниях, маньяк сделал ее своей соучастницей: после первого убийства он вложил в руки жены окровавленный топор и велел выбросить его в реку Самойлова Балка.

Второе преступление Овчинников «приурочил» к рождению своей дочери. Тогда он отправился искать жертву прямо во время семейного застолья, сославшись на дежурства в рядах добровольной народной дружины. Зоя понимала: муж никогда не был дружинником, и причина для отлучки могла быть только одна — убийство.

В этом она убедилась, когда мужчина вернулся ранним утром, поднял ее с кровати и протянул женские сапоги, скомандовав: «Пройдись!» Зоя выполняла все требования Овчинникова, но стоило ей заплакать от мысли, где он взял этот подарок, супруг достал нож.

Позже она заметила спрятанную в шкафу женскую одежду — юбку, плащ и нижнее белье. Помня об угрозах Сергея, о находках она умолчала, опасаясь не только за собственную жизнь: маньяк пообещал убить и их маленькую дочь.

Даже когда муж отбывал первое наказание в колонии по обвинению, не связанному с убийствами, Зоя ждала его, панически боясь уйти. Не успокоил ее и арест Овчинникова по делу о расправе над четырьмя женщинами: сразу после этого она оказалась в психиатрической больнице с нервным срывом.

Суд вынес преступнику смертный приговор, вскоре он был приведен в исполнение. А вдова маньяка еще 6 лет не могла прийти в себя и начать нормальную жизнь.

Впоследствии она была выписана из клиники и вновь вышла замуж.

«Ужас жертвы — удовольствие для него

Несмотря на то, что обычно серийные убийцы соблюдают осторожность, на публике играют роль примерных семьянинов и с супругами ведут себя как обычные мужья, в ряде случаев они отходят от такой модели поведения, так как в раннем возрасте пережили некое сильное потрясение, рассказала «Газете.Ru» психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова.

«Зная, что мать Овчинникова издевалась над отцом, а ребенку это доставляло удовольствие, можно предположить, что у него еще в детстве произошло травматическое расщепление личности.

В таком случае у человека появляется две части личности, одна из которых идентифицируется с агрессором и получает наслаждение или удовлетворение от страданий другого. Другая, раненая, испытывает боль, гнев и беспомощность», — пояснила специалист.

Подобное «раздвоение» провоцируют травмы, связанные с насилием, причем ребенку достаточно просто стать его свидетелем, как и произошло с Овчинниковым. Жестокость, которую он наблюдает, нарушает нормальное развитие психики и повреждает ее, искажая картину мира, добавляет психолог.

Кроме того, прекратить мучения дети попросту не могут, так как находятся в зависимости от родителей, которые и становятся источниками травматичного опыта. В таком случае, по словам Масоловой, ребенку приходится приспосабливаться к условиям жизни, и у него вырабатываются психологические механизмы, позволяющие адаптироваться к насилию.

«Когда он вырос, то на арену вышла вторая часть расщепленной личности, которая ассоциировалась с отцом, и начала мстить, ведь маньяк убивал только женщин.

Вполне возможно, что преступник неосознанно испытывал ненависть к матери и переносил эти эмоции на жену. Именно поэтому он и показал ей одну из своих жертв и подарил вещи убитых. Таким образом он как будто говорил: «Смотри, что с тобой может случиться». Ведь постоянный ужас жертвы — большое удовольствие для него», — отметила гештальт-терапевт.