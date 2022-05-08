«Скрытая волна». В России предложили вернуть обязательное ношение масок

Необходимо перестать распространять сообщения в медиа, что коронавирус — «это обычное ОРВИ, что все закончилось, что не нужны никакие меры». Такого мнения придерживается иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, в России уже идет новая, «скрытая» волна инфекции — об этом свидетельствуют статистические данные. Среди причин очередной вспышки он назвал низкие темпы вакцинации и поспешную отмену ограничительных мер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В крупных российских городах, предположительно, наметился подъем заболеваемости COVID-19. С таким утверждением в воскресенье, 8 мая, выступил в эфире радио Sputnik гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков. Испытания вакцины от ковида «Конвасэл» на лицах старше 60 лет могут начать в 2022 году Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что... 08 мая 07:34

По оценкам кандидата медицинских наук, на вероятность новой вспышки коронавируса в России указывают последние данные статистики относительно уровня смертности и числа госпитализаций. «В ближайшие два месяца — в мае и июне — вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19.

Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России.

Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном». Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — пояснил Крючков. Иммунолог Крючков рассказал о «скрытой» волне коронавируса в России Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет... 08 мая 09:46

При этом новая волна заболеваемости может остаться незамеченной из-за того, что далеко не все инфицированные люди проходят ПЦР-тестирование, отметил он. «В мае и в первые летние месяцы всплеск заболеваемости будет, но мы можем его даже не увидеть. Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России.

Другое дело, что на осень может прийтись гораздо более масштабная волна.

Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции», — полагает иммунолог.

«Отменять ограничения рано»

Нынешний невысокий подъем заболеваемости Крючков связал с отменой ограничительных мер и снижением уровня вакцинации. «Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при «омикроне», «дельте». Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля. Но май пройдет и к июню все опять может стихнуть», — предположил он в беседе с порталом Ura.ru. За сутки в России госпитализировали 2562 заразившихся COVID-19 За минувшие сутки в России выявлены 5500 заразившихся COVID-19, сообщает оперативный штаб... 08 мая 09:46

«Это естественные колебания. Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер — это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться.

Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются», — сказал Крючков. В России еще рано отменять все коронавирусные ограничения, считает иммунолог. «Единственный вариант, который напрашивается, это массовая вакцинация групп риска.

И перестать распространять сообщения в медиа, что это обычное ОРВИ, что все закончилось, что не нужны никакие меры.

Маски, по крайней мере в общественных местах, нужно вернуть. В транспорте обязательно. Ничего страшного тут нет», — заключил он.

Темпы вакцинации и распространения инфекции

По состоянию на 6 мая 2022 года Россия находится на 103-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 50,14% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data). Иммунолог Крючков предупредил о новом всплеске COVID-19 в России Новый всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России, заявил кандидат медицинских наук иммунолог... 08 мая 09:46

Как сообщал федеральный оперштаб 7 мая, за предыдущие сутки в стране выявили 5500 заразившихся, число госпитализаций составило 2 562. Скончались 132 человека. Условная летальность осталась на уровне 2,07%, передает ТАСС.

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 517,1 млн заражений коронавирусом и около 6,25 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 18 222 219 случаев заражения, умерли 376 828 человек.