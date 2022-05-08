«Миру грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв»

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что из-за коронавируса, сильных засух и боевых действий на Украине цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Она указала, что многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов. По оценкам ООН, число голодающих в мире может вырасти на 8-13 млн человек уже в 2022-2023 годах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Засуха, вызванный пандемией кризис и боевые действия на Украине грозят усугубить ситуацию с голодом по всему миру. Об этом в воскресенье, 8 мая, рассказала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. Военная операция на Украине. День 74-й Путин поздравил с Днем Победы глав ЛНР и ДНР, призвав не допустить «реванша нацизма». ВС РФ уничтожили... 08 мая 14:10

Она отметила, что из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине «цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне».

«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв», — заявила чиновница в интервью газете Bild am Sonntag.

Шульце констатировала, что многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов.

По оценкам Организации Объединенных Наций, в ближайшие два года число голодающих в мире может вырасти на 8-13 млн человек. Угроза глобального голода. Цены на продовольствие выросли до максимума 1990 года В марте 2022 года мировые цены на базовые продовольственные товары выросли сразу на 12,6%... 08 апреля 17:13

Мировые цены достигли максимума

Как указали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в марте мировые цены на продукты достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-за воздействия конфликта на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел.

Тенденция роста цен на продовольствие началась из-за пандемии коронавируса еще в 2020 году и продолжалась почти весь 2021 год с небольшим перерывом летом. Однако нынешний резкий рост отмечается с февраля в связи с событиями вокруг Украины.

«Военная активность в черноморском регионе спровоцировала ряд потрясений на основных рынках зерновых культур и растительных масел. В последние три года на долю РФ и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы. Мировые цены на пшеницу в течение месяца взлетели на 19,7%», — отмечается в релизе ФАО. Чрезвычайная ситуация. Европа готовится к отключению газа из России Евросоюз потребует от своих членов делиться газом, если Россия прекратит поставки, — о таком плане... 08 мая 11:55

Лидеры ряда стран ранее предупреждали, что из-за срыва посевной на Украине и торговых ограничений против РФ в мире может начаться голод.

Предотвратить голод

На этом фоне Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН в середине апреля требовали, чтобы мировое сообщество немедленно приняло меры для предотвращения голода.

В совместном заявлении этих организаций подчеркивается, что военный конфликт на Украине усложнил ситуацию с продовольственной безопасностью. Судам РФ запретят заходить в порты ЕС. Что еще известно о пятом пакете санкций Запрет на импорт угля, закрытие портов для судов РФ, ограничение участия российских компаний... 05 апреля 18:15

Украинский кризис усугубил последствия пандемии, которая продолжается уже третий год, говорится в тексте. Более того, этот конфликт может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира, полагают в ВТО.

На продовольственную безопасность влияет и изменение климата. «Резкое повышение цен на основные продукты питания и нехватка поставок усилили давление на домохозяйства во всем мире и приводят еще миллионы людей к бедности», — отмечается в сообщении.

Организации также призвали не вводить эмбарго на поставки продовольствия и удобрений, а также поддержать нуждающиеся регионы: необходимо предусмотреть экстренное снабжение продовольствием и финансовую помощь. Мировому сообществу нужно нарастить сельскохозяйственное производство и объем открытой торговли, следует из заявления. «Скрытая волна». В России предложили вернуть обязательное ношение масок Необходимо перестать распространять сообщения в медиа, что коронавирус — «это обычное ОРВИ... 08 мая 09:46

Рост цен на продовольствие усугубляется резким подорожанием природного газа, который является ключевым элементом в производстве азотных удобрений. В организациях считают, что рост цен на удобрения и сокращение мировых поставок приведет к последствиям для производства питания в мире.

По подсчетам Всемирного банка, рост цен на продукты на один процентный пункт отправит за черту бедности около 10 млн человек по всему миру.

В первую очередь пострадают самые бедные государства, сильно зависящие от импорта продовольствия. Однако риски возрастают и для стран со средним доходом, в которых проживает большинство бедных людей в мире. «Нанести ущерб России, но не самим себе». Австрийский канцлер — о санкциях ЕС После визита в Москву канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что некоторые страны ЕС выступают против... 13 апреля 21:39

Сколько россияне платят за еду

На этом фоне средние недельные расходы россиян увеличились, как и средняя стоимость одной покупки, выяснила компания «Ромир».

Индекс недельных расходов составил 5 143 руб., что на 1,5% (76 руб.) больше, чем на предшествующей неделе. В годовой динамике расходы увеличились на 2,2% (113 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 304 руб.) индекс недельных расходов ниже на 3% или 161 руб.

Средняя стоимость одной покупки составила 677 руб. Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 5% (32 руб). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 9,9% (61 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (658 руб.) недельный чек выше на 2,9% или 19 руб.