«Сложная погода»: синоптики дали прогноз для воздушной части парада Победы

Российские синоптики прогнозируют 9 мая в Москве «сложную погоду». Вильфанд и Тишковец придерживаются мнения, что утром понедельника будет дождь, порывы ветра до 17 м/с, местами гроза. Это может помешать пролету самолетов и вертолетов над Красной площадью. Ожидается, что над столицей по традиции будут разгонять облака — это может помочь.

9 мая в Москве будет «сложная погода», из-за которой пока нельзя точно сказать, состоится ли воздушная часть парада Победы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на понедельник в Москве пройдет основная масса осадков, а утром будет кратковременный дождь. Такие погодные условия он объяснил так: «Вместо южных потоков воздуха, которые обуславливали теплую погоду, воздушные массы уже ночью будут перемещаться с севера».

По данным Гидрометцентра, в Москве в ночь на 9 мая будут порывы ветра до 17 м/с, которые ожидаются и днем. Температура воздуха +9…+11℃: «Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза».

«Конечно же завтра [во время Дня Победы] будут работать специалисты по активным воздействиям, которые будут минимизировать интенсивность осадков», – отметил Вильфанд.

Он добавил, что «модификацию погоды» будут проводить после оценки типа облаков — и после оценки сбрасывать реагенты.

«Облака будут проходить над Москвой обезвоженными. Но все равно это не исключает осадков: да, интенсивность уменьшится, но они вероятны», – добавил научные руководитель Гидрометцентра.

По его словам, «такая сложная погода приведет к тому, что принятие решения о воздушном компоненте парада будет приниматься за несколько часов до его начала».

«Сейчас однозначно сказать нельзя, но вероятность того, что летная часть парада состоится, большая», — заключил Вильфанд.

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О том, что в Москве во время проведения воздушной части парада Победы будут сложные метеорологические условия, говорил до этого и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. И сходился в оценках с коллегой из Гидрометцентра — метеоусловия «будут сложными, но, скорее всего, позволят военным пилотам выполнить полетное задание».

«В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более 10 километров», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Тишковец обратил внимание, что нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости определяют так называемый «минимум погоды» и являются важнейшими для авиации параметра атмосферы. По его словам, для безопасного полета нижняя кромка должна быть не менее «350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта».

«Ветер в пограничном слое 330 градусов, северо-западный, средняя скорость около 35 км в час. Нулевая изотерма на высоте около 800-900 метров. Кроме того, благодаря специальным самолетам-лабораториям будет осуществлен разгон облаков и осадков, а значит, погода может быть лучше, чем ожидается по прогнозу», – добавил синоптик.

7 мая в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Над Красной площадью должны пролететь 77 самолетов и вертолетов – по числу лет со дня окончания ВОВ. Среди них будут «Самолет Судного дня» Ил-80, истребители пятого поколения Су-57 и новейшие самолеты МиГ-31И.

Открывать воздушную часть будет самый большой транспортный вертолет в мире — советский, а позже российский Ми-26. Также в параде примут участие вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и Ми-8.

Над Красной площадью, помимо этого, пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» с воздушным танкером Ил-78, истребители Су-35С, МиГ-31И и МиГ-39БМ, а также Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В 2021 году москвичей 9 мая также встретила прохладная облачная погода с кратковременным дождем. Но днем воздух прогрелся на два градуса выше, чем ожидается в этом году, а порывы ветра достигали 15 м/с. 8 мая в прошлом году стал самым дождливым днем в Москве. Выпало 39 мм осадков, а прежний рекорд этого дня был установлен 99 лет назад. Тем не менее воздушная часть парада в ознаменование 76-й годовщины Победы состоялась.