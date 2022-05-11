Семьям с детьми начали выплачивать новое пособие

Выплата малообеспеченным семьям нового ежемесячного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет начинается 11 мая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, властям уже поступило более 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей. Средний размер помощи составит от 6 до 12 тыс. рублей на ребенка и будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи. Ранее глава кабмина рассказывал, что на выплату таких пособий в 2022 году выделят 505 млрд рублей.

В России стартовала выплата нового пособия на детей от 8 до 17 лет семьям с невысокими доходами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вклады, вычеты, кешбэки: финансист рассказала, как сэкономить в условиях санкций Увеличение личного дохода и сохранение финансовой стабильности — не пустые вопросы на фоне... 09 мая 21:34

«Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на [получение выплат на] 3,5 млн детей», — сообщил глава правительства. В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май.

В среднем размер помощи составит от 6 тыс. рублей до 12 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Премьер-министр напомнил, что сумма рассчитывается, исходя из ситуации в конкретной семье, и может быть равна половине, 75% либо 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Средства будут либо доставляться «Почтой России», либо перечисляться на карты родителям, подавшим заявления через портал госуслуг, многофункциональные центры или в пенсионный фонд.

Мишустин попросил вице-премьера Татьяна Голикову и министра труда Антона Котякова лично проконтролировать, как организовано предоставление поддержки.

«Все должно быть быстро и удобно для людей», — подчеркнул глава кабмина.

Условия получения выплат

Владимир Путин 31 марта подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд РФ. Размер пособия зависит от дохода семьи и может составить от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Льготная ипотека по новой ставке, пособия для семей с детьми. Что меняется с 1 мая В России меняют ставку по льготной ипотеке, вводят новые пособия для детей и отцовский капитал... 01 мая 12:34

Кроме того, предусмотрено пособие для семей, где воспитываются дети от трех до семи лет.

Условиями для получения выплаты являются наличие у ребенка российского гражданства и постоянное проживание на территории РФ, а также доход семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения.

15 апреля Мишустин рассказал, что на пособия малообеспеченным семьям с детьми в 2022 году выделят 505 млрд рублей.

По данным Росстата, в 2019 году в малоимущих домохозяйствах проживали около 24% от всех детей.

Единая система поддержки семей с детьми

В начале марта Путин заявлял, что в России появится единая система поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет. Около 200 тыс. человек в Москве могут потерять работу. Как власти поддержат граждан и бизнес Около 200 тыс. человек в Москве могут потерять работу из-за ухода или приостановки деятельности... 18 апреля 12:05

«У нас задача стоит выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки [от] будущих мам до всех детей до 18 лет», — сказал президент.

Он добавил, что соответствующий пакет мер представят в ближайшее время.

«Мы по этому пути пойдем обязательно и всю эту систему — от беременности, рождения ребенка и до достижения ребенком 18 лет — мы ее выстроим», — пообещал Путин.

Он отметил, что в разработке мер принимали участие социальный блок, Министерство финансов и администрация президента.

Глава государства напомнил, что в России уже действует система поддержки семей с детьми — есть пособия на детей от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, от трех до семи, а также пособия беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, и неполным семьям с детьми от восьми до 18 лет.

«От восьми до 18 лет в некоторых регионах оказывают поддержку, в некоторых — нет, федеральной пока тоже нет», — отметил Путин и подчеркнул, что необходимо создать единую систему.

В середине апреля первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина рассказала, что «бесшовная» система поддержки нуждающихся семей с детьми от трех до 17 лет, которая предполагает оказание помощи на одинаковых условиях в течение всего периода, начнет действовать в России с 1 мая.

Она отметила, что мерами поддержки уже обеспечены семьи с детьми от нуля до трех лет и беременные, но пока на разных условиях и с разными требованиями.