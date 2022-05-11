«Теперь охрана всегда на посту»: как изменилась казанская школа спустя год после стрельбы

Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года

Трагедии в гимназии №175 в Казани, где Ильназ Галявиев расстрелял 9 человек и привел в действие взрывное устройство, 11 мая исполняется год. Со дня нападения признанный вменяемым Галявиев находится под арестом, в последний раз ему продлили содержание под стражей еще на три месяца в начале мая. Ему грозит пожизненное лишение свободы. В гимназии же за год произошли большие изменения: появилось больше охраны и магнитные замки на калитке, а в школе ученикам всегда доступен кабинет психолога, рассказала мама одной из школьниц. Детский омбудсмен региона добавила, что власти оснастили все школы в Казани новым оборудованием безопасности — на это было выделено 1,8 млрд рублей.

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев, вооружившись автоматическим дробовиком, направился в казанскую гимназию №175, которую он окончил за четыре года до нападения.

В 08.57, за 20 минут до стрельбы, он создал Telegram-канал с названием «Бог». Там он опубликовал сообщение: «Сегодня убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь». Потом Галявиев поджег свою квартиру и отправился в школу.

Галявиев был одет во все черное и нес оружие на плече — по пути его видели несколько человек, кому-то он даже помахал рукой, однако, не заподозрив опасности, очевидцы прошли мимо и не вызвали полицию. Беспрепятственно пройдя на территорию гимназии, злоумышленник выстрелил в идущую мимо девушку, а потом зашел в учебное заведение – это было в 09.19.

Первым на его пути оказался рабочий по комплексному обслуживанию Мулланур Мустафин. Он услышал звуки выстрелов и вышел посмотреть, что происходит.

«Я думал, он отстреливает собак. Хотел его предупредить, что так нельзя. И сам в итоге попал под обстрел», – рассказывал сотрудник.

Первая пуля попала мужчине в живот, а вторая — в голову. Спасло его то, что пуля прошла по касательной, рикошетом отскочив от бетонного пола. В это время женщина-вахтер успела нажать тревожную кнопку. Мужчина же остался на полу, истекая кровью.

Посчитав Мустафина мертвым, Галявиев пошел дальше. На первом этаже он застрелил учительницу, а у запертой двери кабинета начальных классов привел в действие самодельное взрывное устройство.

Поднявшись на этаж, он открыл дверь класса, где в тот момент прятались ученики 8 «А». Пока Галявиев шел по лестнице, директор школы по громкоговорителю велела всем педагогам закрыть двери в классы. На пути стрелка оказались учительница и двое школьников — они были убиты.

В открытом классе молодой человек начал стрелять по детям без разбора, целясь в их головы. В коридоре Галявиев убил еще одного учителя. Затем он несколько раз выстрелил из окна в сторону стадиона, где проходил урок, вернулся в класс и продолжил стрелять по детям, которые выпрыгивали из окна, чтобы спастись.

Расстрел в гимназии №175 длился ровно 10 минут. Когда у Галявиева закончились боеприпасы, он вышел с поднятыми руками и сдался полицейским и сотрудникам ОМОНа. В результате стрельбы погибли девять человек (семь учеников и два педагога), а пострадали 23 человека.

Признан вменяемым

После задержания «казанский стрелок» вел себя неадекватно и агрессивно: на видео, снятом во время допроса, Галявиев кричал и матерился. Оказалось, что мысли об убийстве людей посещали молодого человека уже год.

«Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал конкретно пробуждаться монстр. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую ерунду. Я не эти, которым вы приписываете свое субъективное мнение», — говорил он.

Галявиева арестовали в тот же день — вину за совершенное преступление он признал. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям: «Убийство», «Незаконное изготовление бомбы, «Хранение и ношение взрывчатых веществ» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В ходе расследования было установлено, что оружие молодой человек приобрел на законных основаниях. Он получил справку от психиатра и нарколога, а после и лицензию.

Первая судебно-психологическая экспертиза признала стрелка невменяемым, однако повторное заключение это опровергло — как отметили в СК, при первом исследовании специалисты не учли «влияние на Галявиева деструктивной субкультуры». В связи с признанием «казанского стрелка» вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Только спустя более полугода после трагедии Галявиев заявил о своем раскаянии. Он объяснил, что действовал один и у него не было подстрекателей. Также молодой человек заверил, что никогда не состоял в секте.

Галявиев при этом оговорился, что многое могло его остановить, не уточнив сути сказанного. Он попросил прощения у родных погибших и пострадавших и отметил, что, несмотря на его раскаяния перед родственниками жертв, вернуть их не получится.

5 мая 2022 года Верховный суд Татарстана продлил Галявиеву срок содержания в СИЗО. Он будет находится под стражей до 11 августа. На заседании обвиняемый не возражал против продления ареста.

close 100% Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек, в зале Верховного суда Татарстана, 5 мая 2022 года Максим Богодвид/РИА «Новости»

Помимо Ильназа Галявиева, обвиняемыми по делу проходят еще трое — двое работников коммерческих фирм, отвечавших за систему безопасности в школе, а также директор гимназии Амина Валеева — ей предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия, по вине директора в школе не было профессиональной охраны, а в одном из классов плохо работал динамик громкоговорителя, по которому было озвучено предупреждение о ЧП. Она находится под подпиской о невыезде, женщина вину не признает. Родители учеников гимназии №175 в свою очередь написали официальное обращение к президенту России Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой освободить Валееву от уголовной ответственности.

Что изменилось в охране школы?

После стрельбы гимназию закрыли на ремонт — открывшееся здание совершенно не напоминало то, которое было в день трагедии: новый цвет фасада, стеклянные двери, крытый бассейн на заднем дворе, новая библиотека и другие современные решения и новшества.

Одним из важнейших изменений стала строгая система охраны, рассказала «Газете.Ru» мать ученицы второго класса Евгения. Теперь посторонним попасть на территорию практически невозможно.

«Вход строго по магнитной карте. Охрана в школе теперь всегда на посту — без их ведома войти никто не сможет. Когда посторонние хотят пройти на территорию, то охранник выходит к калитке и сам решает, пускать ли человека, — отметила она.

Для комфортного пребывания детей, которые все еще находятся в стрессовой ситуации из-за воспоминаний о стрельбе, по словам Евгении, в учебном заведении работают психологи.

«Есть даже отдельный кабинет, куда школьники могут прийти и пообщаться с психологами или просто поиграть. Весь учебный год почти каждый день бывают тематические дни. Это позволило детям быстрее отойти от трагических событий и почувствовать интерес к школе», — подчеркнула мама школьницы.

Единственное, что пугает детей — периодические эвакуации. Они проходят либо по регламенту, либо в случае ложных сообщений о минировании, уточняет она. Справка Ночью, в день годовщины стрельбы в казанской школе, на электронную почту 58 образовательных учреждений Казани пришли очередные сообщения о минировании, сообщили в мэрии города.



«Дочка себя чувствует намного лучше, но пока ей все равно тревожно. Особенно если бывает эвакуация – она очень переживает. Такие мероприятия могут проходить 5-6 раз за учебный год. Периодически вспоминает тот день, боится, что это вновь может повториться», — добавила Евгения.

Действия властей

В течение года со дня трагедии в казанской гимназии №175 на уровне правительства России и Республики Татарстан были тщательно проанализированы причины произошедшего, выработаны новые меры безопасности, рассказала «Газете.Ru» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«В Казани на обеспечение безопасности школ, детсадов и других образовательных объектов на 2021–2022 годы выделено около 1,8 млрд рублей. Новое оборудование, которое установлено в школах, было рекомендовано и одобрено Росгвардией Татарстана. После трагедии многие учреждения оснастили металлорамкой, тревожной кнопкой, камерами видеонаблюдения, механизмом экстренного оповещения, а также модернизированной пожарной и охранной сигнализацией. Организован усиленный пропускной режим», — уточнила омбудсмен.

Также, по словам Волынец, была внедрена мера по развитию психологических и медиативных служб в школах, способов снижении уровня тревожности и агрессивности школьников. В том числе и с помощью вовлечения детей в значимый досуг, мотивации родителей улучшать навыки воспитания, создания условий в школе по доверительному общению детей с педагогами. Также разработаны рекомендации по организации действий в кризисных ситуациях и на случай ЧС.

«Эти меры направлены не только на усиления мер безопасности в образовательных организациях, но и на разъяснительную, профилактическую работу с педагогами, детьми и их родителями», — подчеркнула она.