Кузница кадров: почему врио глав регионов стали выпускники «школы губернаторов»

Президент России Владимир Путин 10 мая принял отставку и назначил временно исполняющих обязанности глав пяти регионов страны. Эксперты сходятся во мнении, что поводы для отказа от участия в предстоящих выборах у экс-губернаторов были разные. Гораздо больше общего политологи видят у врио глав регионов, выбранных президентом: практически все они являются выпускниками «школы губернаторов» и имеют опыт работы, позволяющий им максимально эффективно справиться с поставленными задачами.

Подбор профессионалов

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 мая, подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Губернаторы этих регионов ранее в тот же день ушли в отставку по собственному желанию.

Врио главы Марий Эл был назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, Кировскую область возглавил референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов, а врио губернатора Рязанской области стал глава Росстата Павел Малков. Кроме того, временным руководителем Саратовской области назначен председатель правительства региона, вице-губернатор Роман Бусаргин, а врио главы Томской области — замначальника кремлевского Управления по внутренней политике Владимир Мазур.

Эксперты отмечают, что четверо из пяти врио глав регионов прошли обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школа губернаторов») – Владимир Мазур еще продолжает учебу. В то же время молодой врио губернатора Саратовской области Бусаргин, хотя и не посещавший «школу губернаторов», является финалистом еще одной «кузницы кадров», конкурса «Лидеры России».

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что основной смысл новых кадровых назначений – это подбор профессионалов, достаточно активных, молодых и уже успевших продемонстрировать себя на разных постах, как в регионах, так и на федеральном уровне. Он отметил, что большая часть назначенцев является выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, кроме того, все они моложе своих предшественников.

«Это очень важно, например, в случае с экс-главой Марий Эл Александром Евстифеевым – он был хорошим губернатором и специалистом, но его возраст и сопутствующие заболевания не позволили ему выдвигаться на новый срок. Он бы, безусловно, победил на выборах, но ведь вопрос не в победе, а в эффективности работы, а с ней были бы проблемы. Он честно подошел к этому вопросу», — пояснил Данилин.

Что касается других губернаторов, то у каждого из них были разные проблемы и причины, по которым они подали в отставку, говорит политолог: либо продолжительный конфликт, либо невысокий личный рейтинг, либо плохой результат «Единой России» на выборах, либо в целом не очень высокие показатели поддержки властей со стороны субъектов.

Универсальный опыт

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, в свою очередь, констатировал, что сбылись прогнозы политологов и экспертов. Он напомнил, что все отставки произошли в регионах, где в этом году планировались выборы, поэтому выглядят логичными.

«Произошедшие пять отставок произошли по разным причинам, так что выделить что-то общее в этих случаях достаточно трудно. Если же обсуждать кадровые назначения, то, мне кажется, что все они исходили из задачи управления регионом в достаточно сложных, прежде всего экономических, условиях. Если смотреть на общую стратегию, то, на мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло – основным поставщиком кадров традиционно является «школа губернаторов». Это кадровый центр, показавший свою максимальную эффективность, который поставляет подготовленных профессионалов, способных в достаточно короткий период показывать достаточно значимые результаты даже в самых сложных территориях, и примеров тому достаточно», — говорит эксперт.

Если же говорить об основных приоритетах новых назначений, то, с точки зрения Потуремского, это эффективное управление регионами, и два важнейших направления подобной работы – экономика и социальная сфера. По его словам, задачи, которые ставит президент, и то, что происходит, в частности, сегодня на заседании правительства – это основной курс и федеральной, и региональной власти.

«Назначение врио из региона – это тоже не какая-то исключительность, у нас есть примеры по разным годам. У нас есть губернатор Азаров, который был мэром столицы региона, есть губернатор Усс – старейшина региональной политики, есть губернатор Шапша, очень эффективный управленец, тоже тесно связанный с регионом. Говорить однозначно, что это какое-то особое преимущество я бы не спешил, бывает по-разному, но, тем не менее, можно делать прогноз, что период на ознакомление со спецификой региона в этом случае не требуется», — пояснил он.

Назначение людей с опытом работы в федеральных органах власти, в том числе в администрации президента – это тоже не новшество этого сезона, напоминает Виктор Потуремский, в недавнем прошлом уже были такие решения.

«Если обсуждать кадровую стратегию, то ставка делается на то, чтобы у человека был некий универсальный опыт, который окажется максимально эффективным на новом месте работы», — резюмировал он.

Напомним, что с момента запуска «школы губернаторов» в 2017 году 46 ее участников стали главами регионов России — это более половины всех губернаторов страны. С учетом новых врио 10 глав регионов – выпускники IV потока. Состоялось и первое назначение главой региона из V потока (Томская область).