Из колонии в «Золотые ключи». Улюкаев вышел на свободу

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева досрочно освободили из колонии после 5,5 года заключения. При этом Московский районный суд Твери запретил Улюкаеву менять место жительства без разрешения ФСИН. Улюкаев не стал беседовать с журналистами, сел в приехавший за ним Range Rover и отправился домой — в элитный ЖК «Золотые ключи 2».

Освобождение

Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая. Экс-чиновник отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области. Он провел в тюрьме пять с половиной лет из назначенных судом восьми. Осужденный за взятку экс-глава Минэкономразвития Улюкаев вышел на свободу Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вышел из колонии строгого режима №1... 12 мая 10:49

«Улюкаева увезли из колонии на его старом Range Rover, машина была указана в его последней декларации от 2015 года», — сообщило РИА «Новости». Машину с экс-министром экономического развития России сопровождал кортеж из двух автомобилей без номеров.

Telegram-канал Shot выяснил, что на заднем сидении автомобиля Улюкаева ждала женщина. Из-за тонировки машины ее лицо разглядеть не удалось. Журналисты опубликовали видео, на котором бывший заключенный поцеловал свою спутницу, они чокнулись бокалами и что-то выпили.

Первой супругой экс-чиновника была экономист Тамара Усик, а второй — бывший научный работник Юлия Хряпина. Когда Улюкаев уже находился в колонии, в СМИ появлялись сообщения о его разводе с Хряпиной, но официально эта информация не была подтверждена.

Вскоре Shot сообщил, что с Улюкаевым в машине сидела его жена Юлия. Они приехали домой — в квартиру в элитном ЖК, расположенном в долине Сетуньско-Раменского заповедника в московских Раменках, — «Золотые ключи 2».

Московский районный суд Твери запретил Улюкаеву менять место жительства без разрешения ФСИН, сообщил ТАСС. Также экс-министру будет необходимо отмечаться раз в месяц в контролирующем органе. В случае нарушения условий досрочного освобождения его могут вернуть обратно в колонию.

Карьера Улюкаева и его дело

Алексей Улюкаев в 2000 году занял пост первого заместителя министра финансов РФ Алексея Кудрина, а в 2004 году перешел в Центробанк РФ на должность первого заместителя председателя Банка России Сергея Игнатьева. 24 июня 2013 года Улюкаев возглавил Министерство экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева.

14 ноября 2016 года его задержала Федеральная служба безопасности по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководства нефтяной компании «Роснефть». На руках министра эксперты обнаружили следы специального вещества, которым была обработана ручка кейса с деньгами. Первый кейс был в этот день передан чиновнику в одном из офисов компании, а второй ему якобы пообещали донести до машины. «Снова найдет себе место в обществе»: Улюкаев выходит на свободу Тверской суд удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева об... 29 апреля 12:35

По словам представителя Следственного комитета РФ, деньги были переданы Улюкаеву «за положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО «АНК Башнефть» (50,08%)». При этом «вымогательство было сопряжено с угрозами воспрепятствовать деятельности «Роснефти».

Улюкаев своей вины не признал. 15 ноября 2016 года Басманный суд Москвы вынес постановление об его аресте. Затем он был помещен под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.

15 ноября 2016 года президент России Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Улюкаева виновным.

Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 130 млн руб. Кроме того, согласно приговору, экс-министру было запрещено занимать должности в органах государственной власти и госкорпорациях в течение восьми лет после отбывания наказания. 12 апреля 2018 года Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, снял с бывшего министра ограничение на занятие государственных должностей в течение восьми лет после выхода из колонии.

Во время заключения в исправительной колонии в Тверской области Улюкаев работал в библиотеке, а также вел литературный кружок.